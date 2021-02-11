3943 35
От связки Беларусь-Россия зависит, будет в регионе мир или война, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что от связки Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, "сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с белорусскими митингами".
"В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь - Россия или Россия - Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь мир или война. От нашего единства с Россией все будет зависеть", - сказал захвативший власть в Беларуси "президент".
Топ комментарии
+19 Роман с камнем
показать весь комментарий11.02.2021 12:15
+17 bios22
показать весь комментарий11.02.2021 12:11
+15 Ирод Снегуровик d206cc30
показать весь комментарий11.02.2021 12:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Минского Батьку иногда еще называют диктатором. У него, в отличие от Президентов других европейских стран, нет оппозиции. Все политики, которые думают не так, как Лукашенко, Президент Белоруссии, как он сам выразился «перетрахивает» и помещает в тюрьму.
Несколько лет назад в Минске силовики арестовали молодого отца с трехлетним ребенком на руках за то, что мужчина на площади похлопал в ладоши. Четыре откормленных белорусских милиционера тащили папашу за руки и за ноги в «автозак», а перепуганный ребенок сидел у отца на животе и держался за его пояс. Загружать малыша в «автозак», это уже перебор Батьки. Беспредел минских силовиков - смотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=9zW6VRXJacs
Юбилейный 500-й рейс пришелся на июнь 1997 года. Гуманитарная помощь США была бесплатной, но в постСовке эту бесплатную помощь США и Европы продавали за деньги.
Пока отец следующего Президента Беларуси злословил расстрелянную на Майдане Воронежским спецназом «Небесную сотню», к нему в тыл зашли «Вагнеровцы» (в миру «зеленые человечки») для осуществления террористических акций накануне выборов. Минские силовики арестовали тридцати трёх российских православных террористов, которые прибыли для раскачивания политической ситуации в Беларуси. 15 граждан из числа арестованных, до помещения в СИЗО, воевали на Донбассе на стороне «повстанцев» за 15 000 российских руплей в месяц.
Императору 1/9 части суши не удалось с помощью Вооруженных сил РФ за прошедшие шесть лет расширить владения Залесья за счёт левобережной Украины и тогда «царь всея Руси» положил свой орлиный взгляд на земли, лежащие на запад от Смоленска. А находится по соседству со «старшим братом», посаженная на российскую «углеводородную иглу» - Беларусь.
Белорусы, как и украинцы - славяне. Они никогда не были братьями угро-финнам и мокше. У них нет общих корней с чукчами, коряками и эвенками. Нынешняя Беларусь, это оккупированные Московией территории, которые принадлежали Великому Княжеству Литовскому и частично соседней Польше.
После ареста украинского мальчика Павла Гриба спецслужбами ФСБ РФ в Гомеле, задержания белорусскими правоохранителями украинского журналиста, корреспондента украинского радио Павла Шаройко и взятия под стражу руководителя украинского предприятия ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибу, я перестал покупать белорусские продукты, одежду, мебель, шторы, заправлять автомашину белорусским газом и никогда не поеду на экскурсию в Минск.
Жительница Гомеля, отдыхавшая на курорте в Каролино-Бугазе, шепотом рассказала, что «Бацька импортирует в Украину молочные продукты, изготовленные из молока коров, пасущихся на зараженных территориях после аварии на Чернобыльской АЭС, а также из молока больных животных, наколотых антибиотиками, которое фермеры должны утилизировать до полного выздоровления КРС.
Подданные Батьки по-прежнему живут в «совке» и приезжают на международный пункт пропуска «Доманово» на въезд в Украину с калорадской лентой на зеркале заднего вида в салоне авто.
Нормальный человек перед отъездом в страну, где седьмой год идут боевые действия с православной Московией, обычно интересуется Законами и нюансами страны посещения.
Минувшим летом три автобуса с туристами из Беларуси, прибыли на украинскую таможню. На ветровом стекле «Неопланов», кроме национальных флажков висели также путинские калорадские ленты. Двое суток сябры искали переводчика с русского на украинский язык. Украинские пограничники при виде этого символа страны-агрессора категорически отказались общаться с прибывшими гостями на московском диалекте.
Коль уж заговорили о пунктах перехода границы, то уже отмечена интересная закономерность. Гражданин (гражданка) получившие статус «невъездного» в Московию, автоматически становится «невъездным» в Беларусь.
Кому приходилось общаться с белорусами по работе или на отдыхе могли сами убедиться, что любители бульбы, за редким исключением, плохо относятся к украинцам, как и жители Мордора. Они не могут простить патриотам Украины Оранжевую революцию, изгнание из страны дважды судимого шапкокрада-белоруса - Януковича и называли митингующих «МАЙДАНУТЫМИ». Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Беларуси Павла Карназыцкого, распространявшего антиукраинскую пропаганду и откровенную ложь. Иностранца пришлось просто выдворить из Украины, с запретом въезда сроком на три года. Очень печально, что белорусы не поддержали Украину, и не признали Московию страной-агрессором, а выступили против получения ТОМОСА УПЦ. Они давно сделали выбор и предали свой суверенитет около 25 лет тому назад. В Интернете минчане обсуждают рецепты салата «Оливье» и стоимость баночки красной икры. Их менталитет и коэффициент интеллекта (IQ) не поднимаются выше желудка.
Справедливости ради нужно напомнить, что среди белорусов, есть «Герой Украины», Михаил Михайлович Жизневский - журналист, участник Евромайдана, член Самообороны Майдана, погибший в Киеве от пули российского снайпера.
И на десерт! Если Путину всё же удастся осуществить свой замысел и создать Белорусскую народную советскую республику в составе Московии, то Минск станет правопреемником санкций наложенных ЕС и США на Россию.
Хотя.... Цезарь высрал - лучше я на селе буду первым парнем, чем вторым в Риме
Бульбожопый "черт"
Хотят ли рюццкие войны?
И вам ответит Сатана
Там где кацап - ВСЕГДА ВОЙНА
- Даааа. Без нас на районе мира не будет.....
П.С. Власть разложила мозг в сопли....