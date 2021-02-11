Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Черниговской области разоблачили и пресекли деятельность группы должностных лиц, которые занимались противоправной легализацией иностранцев. "Клиенты" - выходцы из стран так называемого "миграционного риска" и страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили бывшие и действующие чиновники областного Управления Государственной миграционной службы, органов юстиции и регистрации места жительства, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, а также работники одного из бюро переводов. Фигуранты наладили схему по оформлению фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признанию отцовства.

Задокументировано, что злоумышленники за различные суммы систематически подделывали необходимые документы и вносили недостоверные сведения в государственные электронные информационные ресурсы. Это становилось основанием для оформления документов на право пребывания в Украине выходцам из стран Ближнего Востока и РФ.















При этом, часть иностранцев оформила документы даже не находясь в нашей стране. Однако, с полученными подделками они могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, а также выезжать в страны ЕС.

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Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 с. 419 (нарушение военнослужащими порядка несения пограничной службы) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.