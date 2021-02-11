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Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Черниговской области разоблачили и пресекли деятельность группы должностных лиц, которые занимались противоправной легализацией иностранцев. "Клиенты" - выходцы из стран так называемого "миграционного риска" и страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили бывшие и действующие чиновники областного Управления Государственной миграционной службы, органов юстиции и регистрации места жительства, военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, а также работники одного из бюро переводов. Фигуранты наладили схему по оформлению фиктивных браков иностранцев с гражданами Украины и признанию отцовства.

Задокументировано, что злоумышленники за различные суммы систематически подделывали необходимые документы и вносили недостоверные сведения в государственные электронные информационные ресурсы. Это становилось основанием для оформления документов на право пребывания в Украине выходцам из стран Ближнего Востока и РФ.

Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 01
Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 02
Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 03
Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 04
Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 05
Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 06
Пресечена деятельность по легализации иностранцев на Черниговщине. К схеме причастны чиновники облуправления Госмиграции и военнослужащие ГПСУ, - СБУ 07

При этом, часть иностранцев оформила документы даже не находясь в нашей стране. Однако, с полученными подделками они могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, а также выезжать в страны ЕС.

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Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 с. 419 (нарушение военнослужащими порядка несения пограничной службы) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

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Притягнути за зраду під час війни. Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 5305
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11.02.2021 14:28 Ответить
На фото, - в'єтнамські паспорти.

Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1991
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11.02.2021 15:21 Ответить
А к тем которым были выданы Украинские документы претензии будут? Или как всегда?
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11.02.2021 15:47 Ответить
За деньги делают страшные вещи, а потом кричат, что патриоты и требуют взятки или препятствуют другим в оформлении. Украина - дно государственных органов, позор, и о какой чести может идти речь.? Полиція - хворі на голову що не можеть не те що виконувати посадові обов'язки, та ще й гвалтують у відділказ громадян. Та крім того ще й лобується Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України. Це ж тепер, подивився, чи подав звернення на поліцейського - злочин?
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11.02.2021 16:19 Ответить
 
 