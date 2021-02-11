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Новости Общество
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энергетика (686) НКРЭКУ (281)

Политика НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке, – эксперт "Центра Разумкова"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Политика НКРЭКУ спровоцировала кризис на энергорынке, – эксперт "Центра Разумкова"

Текущий кризис на энергетическом рынком спровоцирован несбалансированной и неэффективной работой Национального регулятора НКРЭКУ.

 Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в своем интервью каналу Ukrlife.TV

"Почему же так случилось, что запасы были в октябре огромные, а вот сейчас ударили морозы, и мы оказались в такой серьезной проблеме? В первую очередь, с моей точки зрения, тут сыграла роль достаточно несбалансированная работа НКРЭКУ", - сообщил эксперт. Омельченко пояснил, что запущенный в 2019 году рынок электроэнергии просуществовал всего 2-3 месяца, после чего НКРЭКУ перевела его на ручной режим регулирования, внедрив множество ограничений и создав искусственные перекосы.

"Потом началось ручное управление по сути рынком. То есть, ввели ограничения, ценовые ограничения. Сейчас постоянно вносятся изменения в правила рынка. Более 50 изменений уже внесли с начала пуска рынка. И в результате этой ситуации у нас возник огромный дефицит финансовых средств у компаний, энергетических компаний, в первую очередь генерирующих компаний", - добавил Омельченко. Такая ошибочная, по мнению эксперта, политика НКРЭКУ за год привела к возникновению на рынке 50 млрд гривен долгов. "В результате такой модели, естественно, что у компании "Энергоатом" появился огромный дефицит финансирования, и она не смогла провести вовремя ремонтную кампанию. В результате этого сейчас, в самый холодный период зимы 5 блоков, это 5 гигаватт мощностей, стоит и не работает, по сути в ремонтных работах находится. А что это означает? Это означает, что стоят блоки, значит, больше начинают использовать угля", - добавил Омельченко.

Напомним, в середине января НЭК "Укрэнерго" предупредило о рисках отключений из-за нехватки угля на складах государственных ТЭС "Центрэнерго". По данным Минэнего, государственные ТЭС остались без угля из-за повышенной нагрузки осенью 2020 года, которую тепловая генерация вынуждена была нести из-за срыва ремонтной кампании "Энергоатома".

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Топ комментарии
+4
хорошо хоть бубочка с Игорь Валеричем нипрчем.
Проклятое НКРЄ)
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11.02.2021 14:34
+2
Все було дуже добре сплановано. Кризу створили під інтереси БЄНІ
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11.02.2021 14:35
+1
Вседозволенность наваришей началась при 2-ой коденции Кучмы.И она слегка начала ослабивать при порохе.Даже с неизмерным баблом Беня Украину покинул,да и Ахметов хоть и оставался прежним, но его лобби в парламенте были не такими откровенными.Это одна из причин,что монополисты и все которые работали по чёрному не хотели пороха,но при зелёных у них расправились плечи и идёт конкуренция между Коломойским,Ахметовым и представителями российского капитал в лице 5-й колоны.А власть при Зеленском махрово олигархическая пытаясь создать государственные институты под себя для управления в ручном режиме.
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11.02.2021 15:45
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хорошо хоть бубочка с Игорь Валеричем нипрчем.
Проклятое НКРЄ)
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11.02.2021 14:34 Ответить
При Порошенко кажуть, - а шо так можна било!
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11.02.2021 15:16 Ответить
Все було дуже добре сплановано. Кризу створили під інтереси БЄНІ
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11.02.2021 14:35 Ответить
Не, ну если бы морозы ударили в июле, то отмазка могла бы и проканать.
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11.02.2021 14:37 Ответить
Прийняття закону в турборежимі, "сліпота" при при визначенні зеленої політики. НКРЄ, це так прокладка (туалентний папірець) в руках Ахметки та іже з ним.
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11.02.2021 14:40 Ответить
Если бы только одного Ахметова. Туда жало, пользуясь отсутствием власти как субьекта( такого в истории Украины еще никогда не было), запустили ВСЕ олигархи и частники. А государственная генерация, управляемая теми же частниками взяла на себя все убытки. Разрулить теперь это уже нельзя. Не захочет же Беня, Ахметов, Деркач, Пинчук на себя перекладывать убытки. Только бюджет! А МВФ?
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11.02.2021 14:49 Ответить
"та іже з ним." Ви це бачили?
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11.02.2021 14:59 Ответить
Я и не спорю. Так, расширил...
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11.02.2021 16:18 Ответить
Вот почему не ................... лезть безмозглым в правители. Но вы не виноваты, вас избрали, как и остальных до вас.
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11.02.2021 15:00 Ответить
Вседозволенность наваришей началась при 2-ой коденции Кучмы.И она слегка начала ослабивать при порохе.Даже с неизмерным баблом Беня Украину покинул,да и Ахметов хоть и оставался прежним, но его лобби в парламенте были не такими откровенными.Это одна из причин,что монополисты и все которые работали по чёрному не хотели пороха,но при зелёных у них расправились плечи и идёт конкуренция между Коломойским,Ахметовым и представителями российского капитал в лице 5-й колоны.А власть при Зеленском махрово олигархическая пытаясь создать государственные институты под себя для управления в ручном режиме.
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11.02.2021 15:45 Ответить
Ніякої конкретики, експерт балабол!
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11.02.2021 16:42 Ответить
 
 