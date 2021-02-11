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енергетика (580) НКРЕКП (250)

Політика НКРЕКП спровокувала кризу на енергоринку, - експерт "Центру Разумкова"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Політика НКРЕКП спровокувала кризу на енергоринку, - експерт "Центру Разумкова"

Поточна криза на енергетичному ринку спровокована незбалансованою і неефективною роботою Національного регулятора НКРЕКП.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у своєму інтерв'ю каналу Ukrlife.TV

"Чому ж так сталося, що запаси були в жовтні величезні, а ось зараз вдарили морози, і ми опинилися в такій серйозній проблемі? В першу чергу, з моєї точки зору, тут зіграла роль досить незбалансована робота НКРЕКП", - повідомив експерт.

Омельченко пояснив, що запущений в 2019 році ринок електроенергії проіснував всього 2-3 місяці, після чого НКРЕКП перевела його на ручний режим регулювання, запровадивши безліч обмежень і створивши штучні перекоси.

"Потім почалося ручне управління по суті ринком. Тобто, ввели обмеження, цінові обмеження. Зараз постійно вносяться зміни в правила ринку. Понад 50 змін вже внесли з початку пуску ринку. І в результаті цієї ситуації у нас виник величезний дефіцит фінансових коштів у компаній, енергетичних компаній, в першу чергу генеруючих компаній", - додав Омельченко.

Така помилкова, на думку експерта, політика НКРЕКП за рік призвела до виникнення на ринку 50 млрд гривень боргів.

"В результаті такої моделі, природно, що у компанії "Енергоатом" з'явився величезний дефіцит фінансування, і вона не змогла провести вчасно ремонтну кампанію. В результаті цього зараз, у найхолодніший період зими 5 блоків, це 5 гігават потужностей, стоїть і не працює , по суті в ремонтних роботах. А що це означає? Це означає, що стоять блоки, значить, більше починають використовувати вугілля", - додав Омельченко.

Нагадаємо, в середині січня НЕК "Укренерго" попередило про ризики відключень через брак вугілля на складах державних ТЕС "Центренерго". За даними Міненерго, державні ТЕС залишилися без вугілля через підвищене навантаження восени 2020 року, яку теплова генерація змушена була зазнавати через зрив ремонтної кампанії "Енергоатому".

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Топ коментарі
+4
хорошо хоть бубочка с Игорь Валеричем нипрчем.
Проклятое НКРЄ)
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11.02.2021 14:34
+2
Все було дуже добре сплановано. Кризу створили під інтереси БЄНІ
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11.02.2021 14:35
+1
Вседозволенность наваришей началась при 2-ой коденции Кучмы.И она слегка начала ослабивать при порохе.Даже с неизмерным баблом Беня Украину покинул,да и Ахметов хоть и оставался прежним, но его лобби в парламенте были не такими откровенными.Это одна из причин,что монополисты и все которые работали по чёрному не хотели пороха,но при зелёных у них расправились плечи и идёт конкуренция между Коломойским,Ахметовым и представителями российского капитал в лице 5-й колоны.А власть при Зеленском махрово олигархическая пытаясь создать государственные институты под себя для управления в ручном режиме.
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11.02.2021 15:45
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хорошо хоть бубочка с Игорь Валеричем нипрчем.
Проклятое НКРЄ)
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11.02.2021 14:34 Відповісти
При Порошенко кажуть, - а шо так можна било!
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11.02.2021 15:16 Відповісти
Все було дуже добре сплановано. Кризу створили під інтереси БЄНІ
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11.02.2021 14:35 Відповісти
Не, ну если бы морозы ударили в июле, то отмазка могла бы и проканать.
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11.02.2021 14:37 Відповісти
Прийняття закону в турборежимі, "сліпота" при при визначенні зеленої політики. НКРЄ, це так прокладка (туалентний папірець) в руках Ахметки та іже з ним.
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11.02.2021 14:40 Відповісти
Если бы только одного Ахметова. Туда жало, пользуясь отсутствием власти как субьекта( такого в истории Украины еще никогда не было), запустили ВСЕ олигархи и частники. А государственная генерация, управляемая теми же частниками взяла на себя все убытки. Разрулить теперь это уже нельзя. Не захочет же Беня, Ахметов, Деркач, Пинчук на себя перекладывать убытки. Только бюджет! А МВФ?
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11.02.2021 14:49 Відповісти
"та іже з ним." Ви це бачили?
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11.02.2021 14:59 Відповісти
Я и не спорю. Так, расширил...
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11.02.2021 16:18 Відповісти
Вот почему не ................... лезть безмозглым в правители. Но вы не виноваты, вас избрали, как и остальных до вас.
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11.02.2021 15:00 Відповісти
Вседозволенность наваришей началась при 2-ой коденции Кучмы.И она слегка начала ослабивать при порохе.Даже с неизмерным баблом Беня Украину покинул,да и Ахметов хоть и оставался прежним, но его лобби в парламенте были не такими откровенными.Это одна из причин,что монополисты и все которые работали по чёрному не хотели пороха,но при зелёных у них расправились плечи и идёт конкуренция между Коломойским,Ахметовым и представителями российского капитал в лице 5-й колоны.А власть при Зеленском махрово олигархическая пытаясь создать государственные институты под себя для управления в ручном режиме.
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11.02.2021 15:45 Відповісти
Ніякої конкретики, експерт балабол!
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11.02.2021 16:42 Відповісти
 
 