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Новости Политика Украины
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Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ

Сегодня, 11 февраля, Совет Безопасности ООН планирует провести заседание в связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Как подчеркивается, встреча состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17.00 по киевскому времени.

Украинскую делегацию для участия в ТКГ будет представлять глава делегации Леонид Кравчук.

"Украинская сторона предоставит свою оценку текущему состоянию выполнения Минских договоренностей, также она ожидает соответствующей поддержки позиции Украины со стороны международных партнеров", - подчеркивается в сообщении.

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Топ комментарии
+8
На стол насрут...как обычно...
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11.02.2021 14:56
+7
От тут і знадобився б голос Канади в Радбезі. На жаль їй не вистачило всього одного голосу щоб стати тимчасовим членом Радбезу ООН. І цей голос не дала Україна Зеленського. Обіцяла дати. Але в останню мить передумала і проголосувала за Нідерланди.
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11.02.2021 15:00
+3
Это постоянная составляющая их пребывания в совбезе, да и просто процесса их существования. Интересно ж что новенького выкинут.
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11.02.2021 14:57
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І хто виступатиме в ООН? Кравчук?... Він навиступає...
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11.02.2021 14:49 Ответить
Зеля пораставлял предателей на все ключевые должности. Всё что не скажут, только во вред стране.
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11.02.2021 15:29 Ответить
На шо там кацапы вето наложат в этот раз?
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11.02.2021 14:52 Ответить
На стол насрут...как обычно...
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11.02.2021 14:56 Ответить
Это постоянная составляющая их пребывания в совбезе, да и просто процесса их существования. Интересно ж что новенького выкинут.
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11.02.2021 14:57 Ответить
От тут і знадобився б голос Канади в Радбезі. На жаль їй не вистачило всього одного голосу щоб стати тимчасовим членом Радбезу ООН. І цей голос не дала Україна Зеленського. Обіцяла дати. Але в останню мить передумала і проголосувала за Нідерланди.
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11.02.2021 15:00 Ответить
Крысы Мавзолейные ждут Гаагу по Боингу..., санкции Конгресса США от 2017 года ждут Путлера лично,Трамп их тормознул,но Байдену нитчего не стоит поставить под ними подпись... Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ - Цензор.НЕТ 1302 Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ - Цензор.НЕТ 1302
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11.02.2021 15:06 Ответить
Смотрел утром сегодня видос от Марка Солонина про банду чЛенина и Сралина,,,там есть нехилы документы... Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ - Цензор.НЕТ 7240
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11.02.2021 15:10 Ответить
Там 3 части ...называется Голодомор в чЛенинграде..вчера была третья часть...это ужас тихий...
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11.02.2021 15:15 Ответить
Разница между ДАУНбассом и Донбассом огромная... Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ - Цензор.НЕТ 8843это я понимаю,а вы нет... Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ - Цензор.НЕТ 8172
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11.02.2021 15:13 Ответить
В связи с шестилетием подписания. Если все будет в том же духе продолжаться, то еще пару таких сроков можно будет отпраздновать.Пока Украина не исчезнет как один из субъектов договора. Бо тамженашилюды дойдут до Львова. Ворота всех областей будут если не Опезэжисты открывать, то ихние идейные соратники из слуг.
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11.02.2021 15:16 Ответить
Оон против закрытия каналов Мертвечука ещё они осуждают Латвию также назвали наступ на свободу слова,кацапские пропагандоны их и цитировали мол посмотрите оон даже против,все что надо знать про прокацапских оон,выразит озабоченность и все
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11.02.2021 15:18 Ответить
Еще повезло что штаб квартира ООН территориально в Штатах находится. Если бы где то в современной Германии то в здании физически был бы отдел курирования от Кремля и все представители стран отчитывались бы получая поощрения и взыскания.
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11.02.2021 15:27 Ответить
 
 