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Новини Політика України
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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ

Сьогодні, 11 лютого, Рада Безпеки ООН планує провести засідання в зв'язку з шестиріччям підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Як підкреслюється, зустріч відбудеться за допомогою відеозв'язку у відкритому форматі і розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Українську делегацію для участі в ТКГ представлятиме глава делегації Леонід Кравчук.

"Українська сторона надасть свою оцінку поточному стану виконання Мінських домовленостей, також вона очікує відповідної підтримки позиції України з боку міжнародних партнерів", - підкреслюється в повідомленні.

Також дивіться: Демарш Росії щодо Донбасу в Радбезі ООН провалиться, - Арестович. ВIДЕО

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Топ коментарі
+8
На стол насрут...как обычно...
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11.02.2021 14:56
+7
От тут і знадобився б голос Канади в Радбезі. На жаль їй не вистачило всього одного голосу щоб стати тимчасовим членом Радбезу ООН. І цей голос не дала Україна Зеленського. Обіцяла дати. Але в останню мить передумала і проголосувала за Нідерланди.
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11.02.2021 15:00
+3
Это постоянная составляющая их пребывания в совбезе, да и просто процесса их существования. Интересно ж что новенького выкинут.
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11.02.2021 14:57
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І хто виступатиме в ООН? Кравчук?... Він навиступає...
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11.02.2021 14:49 Відповісти
Зеля пораставлял предателей на все ключевые должности. Всё что не скажут, только во вред стране.
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11.02.2021 15:29 Відповісти
На шо там кацапы вето наложат в этот раз?
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11.02.2021 14:52 Відповісти
На стол насрут...как обычно...
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11.02.2021 14:56 Відповісти
Это постоянная составляющая их пребывания в совбезе, да и просто процесса их существования. Интересно ж что новенького выкинут.
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11.02.2021 14:57 Відповісти
От тут і знадобився б голос Канади в Радбезі. На жаль їй не вистачило всього одного голосу щоб стати тимчасовим членом Радбезу ООН. І цей голос не дала Україна Зеленського. Обіцяла дати. Але в останню мить передумала і проголосувала за Нідерланди.
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11.02.2021 15:00 Відповісти
Крысы Мавзолейные ждут Гаагу по Боингу..., санкции Конгресса США от 2017 года ждут Путлера лично,Трамп их тормознул,но Байдену нитчего не стоит поставить под ними подпись... Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ - Цензор.НЕТ 1302 Сегодня состоится заседание Совбеза ООН по выполнению Минских соглашений, - ТКГ - Цензор.НЕТ 1302
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11.02.2021 15:06 Відповісти
Смотрел утром сегодня видос от Марка Солонина про банду чЛенина и Сралина,,,там есть нехилы документы... Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ - Цензор.НЕТ 7240
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11.02.2021 15:10 Відповісти
Там 3 части ...называется Голодомор в чЛенинграде..вчера была третья часть...это ужас тихий...
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11.02.2021 15:15 Відповісти
Разница между ДАУНбассом и Донбассом огромная... Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ - Цензор.НЕТ 8843это я понимаю,а вы нет... Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН щодо виконання Мінських угод, - ТКГ - Цензор.НЕТ 8172
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11.02.2021 15:13 Відповісти
В связи с шестилетием подписания. Если все будет в том же духе продолжаться, то еще пару таких сроков можно будет отпраздновать.Пока Украина не исчезнет как один из субъектов договора. Бо тамженашилюды дойдут до Львова. Ворота всех областей будут если не Опезэжисты открывать, то ихние идейные соратники из слуг.
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11.02.2021 15:16 Відповісти
Оон против закрытия каналов Мертвечука ещё они осуждают Латвию также назвали наступ на свободу слова,кацапские пропагандоны их и цитировали мол посмотрите оон даже против,все что надо знать про прокацапских оон,выразит озабоченность и все
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11.02.2021 15:18 Відповісти
Еще повезло что штаб квартира ООН территориально в Штатах находится. Если бы где то в современной Германии то в здании физически был бы отдел курирования от Кремля и все представители стран отчитывались бы получая поощрения и взыскания.
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11.02.2021 15:27 Відповісти
 
 