Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского в 2020 году Государственное управление делами потратило 22,25 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Деловую столицу".
Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе — более 2,5 млн грн.
Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию в феврале.
Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тысяч грн.
Несмотря на то, что самыми дорогими были международные перелеты, почти половина от общей суммы потраченных средств пришлась на внутренние авиаперевозки — 10,4 млн грн.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж
Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://censor.net/ru/n3247411
єто когда вовка-шмаркля приперся к Папе - в БРОНИКЕ и памперсах...
мля, реально - оно ссыкло предельное..
помнится, от гудка на ледовой арене, на который другие не отреагировали - вовка-шмракля чуть под стол не залез.. а уж как оно себя уговаривало "всё хорошо, всё спокойно, памперсы не протекли.. можно не боятся - все хорошо" - помнят все))
https://cache-igi.cdnvideo.ru/.../2020/10/24/img_9570.mov
Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........
Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?"
Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
або ССЫТСЯ😂
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp
видео -- https://youtu.be/puPD04eeSnE
Без кортежей и самолетов: Зеленский пообещал быть "идеальным" президентом (видео)
Говоря о президентских самолетах, Зеленский предложил «продать к чертовой матери» хотя бы два борта из трех, недоумевая, «кто на них летает».
https://politics.fakty.ua/302643-bez-kortezhej-i-samolyotov-zelenskij-poobecshal-byt-idealnym-prezidentom
+++++++++++++++++
Wi-Fi в самолете Зеленского обойдется украинцам в 32 млн гривен
https://from-ua.com/news/575211-dorogoi-prezident-wi-fi-v-samolete-zelenskogo-oboidetsya-ukraincam-v-32-mln-griven.html
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10500036-litaki-harchuvannya-ta-avtopark-skilki-ukrajinci-vitrachayut-na-utrimannya-prezidenta-video.html