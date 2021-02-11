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Новини Політика України
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ДУСЯ (47) Зеленський (10456)

Перельоти Зеленського в 2020 році обійшлися українцям в 22 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перельоти Зеленського в 2020 році обійшлися українцям в 22 млн грн

На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського в 2020 році Державне управління справами витратило 22,25 млн грн.

Про це свідчать дані єдиного вебпорталу використання публічних коштів spending.gov.ua, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ділову столицю".

Найбільші витрати були пов'язані з перельотом за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" у січні - понад 2,5 млн грн.

Ще в 1,05 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість послуг з авіаперельоту в Рим на зустріч з Папою Римським становила 998 млн грн.

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Попри те, що найдорожчими були міжнародні перельоти, майже половина від загальної суми витрачених коштів припала на внутрішні авіаперевезення - 10,4 млн грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

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Топ коментарі
+19
вот вам и цена лесопеда))
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11.02.2021 16:54
+18
22млн/год - это не деньги. Он тратит по миллиону зеленых в день на покупку электроэнергию в России. Так что реально он обходится куда как дороже.
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11.02.2021 16:54
+18
Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 3225
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11.02.2021 17:06
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22млн/год - это не деньги. Он тратит по миллиону зеленых в день на покупку электроэнергию в России. Так что реально он обходится куда как дороже.
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11.02.2021 16:54 Відповісти
Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 3225
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11.02.2021 17:06 Відповісти
Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тысяч грн


Источник: https://censor.net/ru/n3247411

єто когда вовка-шмаркля приперся к Папе - в БРОНИКЕ и памперсах...
мля, реально - оно ссыкло предельное..
помнится, от гудка на ледовой арене, на который другие не отреагировали - вовка-шмракля чуть под стол не залез.. а уж как оно себя уговаривало "всё хорошо, всё спокойно, памперсы не протекли.. можно не боятся - все хорошо" - помнят все))
https://cache-igi.cdnvideo.ru/.../2020/10/24/img_9570.mov

Перельоти Зеленського в 2020 році обійшлися українцям в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 1273
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11.02.2021 17:15 Відповісти
Оператор, с-ка, камеру отвёл...
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11.02.2021 17:23 Відповісти
ЗЕлёный уйо..бок перед выборами: "Слушайте, ну я точно буду стоять в пробках, кортежи - нах..."
Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........
Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?"
Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
або ССЫТСЯ😂
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp
видео -- https://youtu.be/puPD04eeSnE
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11.02.2021 17:17 Відповісти
Пропаганда обходиться ще дорожче. Може, ви це згодом зрозумієте. Хоча навряд.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Пропаганда? Если от Мосийчук, то она обошлась очень дорого. Это правда, точнее - сплошное вранье.
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11.02.2021 17:11 Відповісти
А яка різниця між нею і тобою? Та сама пропаганда від пропагандона.
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11.02.2021 17:46 Відповісти
Почитай лучше Рыбникова. Там новая жизненная история нарисовалась. Рекомендую.
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11.02.2021 17:54 Відповісти
Ты не туда смотришь, раз видишь то, чего не существует. Но это уже не ко мне.
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11.02.2021 20:41 Відповісти
Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 5722
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11.02.2021 16:54 Відповісти
вот вам и цена лесопеда))
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11.02.2021 16:54 Відповісти
турЫст...

Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 7808
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11.02.2021 16:55 Відповісти
Летал летал и хоть что-то решил, кроме своего отката а зелохи.
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11.02.2021 16:55 Відповісти
Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 8083
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11.02.2021 17:07 Відповісти
поставил лайк, но... Не бесполезная, а вредоносная
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11.02.2021 17:10 Відповісти
А где статистика по курсу доллара сколько налетали предыдущие Президенты Украины ? И ещё список имущества ,заводов,земли,активов которое появилось за время президентства предыдущихх Президентов.У Президента Зеленского ещё пока ничего не добавиллось за время Президентства .
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11.02.2021 16:57 Відповісти
Это у тебя,дебил,не прибавилось,а зекретин во всю себе прибавляет ,торгуя с кацапами.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Тыц.
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11.02.2021 17:33 Відповісти
Кривбас порожняк ГОНИТ.

Без кортежей и самолетов: Зеленский пообещал быть "идеальным" президентом (видео)

Говоря о президентских самолетах, Зеленский предложил «продать к чертовой матери» хотя бы два борта из трех, недоумевая, «кто на них летает».



https://politics.fakty.ua/302643-bez-kortezhej-i-samolyotov-zelenskij-poobecshal-byt-idealnym-prezidentom
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11.02.2021 16:57 Відповісти
А я думав він буде на велосипеді кататься і дачі всі продасть Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 1463 Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 2900! Бубочка зробив нас усіх разом Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 1873 .
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11.02.2021 16:57 Відповісти
Навіть не питаю, чим ти думало.
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11.02.2021 17:06 Відповісти
Это копейки по сравнению с вайфаем, который хотел поставить зеленский
+++++++++++++++++
Wi-Fi в самолете Зеленского обойдется украинцам в 32 млн гривен

https://from-ua.com/news/575211-dorogoi-prezident-wi-fi-v-samolete-zelenskogo-oboidetsya-ukraincam-v-32-mln-griven.html
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11.02.2021 16:58 Відповісти
вєрю,вєрю! в бабайку вєрю,в чесного бізнесмена каламойского вєрю, і народного неподкупного презідєнта зєлєнскага Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 5728
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11.02.2021 16:59 Відповісти
А кто посчитает, во сколько обойдутся залеты ?
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11.02.2021 17:02 Відповісти
Мабуть в трільйон півтора гривень Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 7179...
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11.02.2021 17:03 Відповісти
Зашквары цены не имеют. Они бесценны Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 1844
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11.02.2021 17:09 Відповісти
Так мало тому, що пандемія. Президент має більше літати на перемовини.
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11.02.2021 17:05 Відповісти
Особенно часто надо летать в Оман...
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11.02.2021 17:26 Відповісти
Та хоч на Луну літай.
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11.02.2021 17:44 Відповісти
Осталось подсчитать во сколько украинцам обошлись поездки кортежа Зеленского по Украине
Перелеты Зеленского в 2020 году обошлись украинцам в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 3065
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Никогда бы не подумал что полеты на велосипеде обходятся так дорого.
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11.02.2021 17:13 Відповісти
Велик то недорогой относительно, а вот вещества для полетов таки дороги )
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11.02.2021 17:28 Відповісти
Это при условии пандемии и отсутствия международных поездок... по богатому... по Украине только Витя летал....
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11.02.2021 17:15 Відповісти
Ради покатушек/полетушек зачем было летать. Ведь толку - ноль.
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11.02.2021 17:26 Відповісти
Його їзда на велосипеді перед виборами обійшлася нам куди дорожче...
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11.02.2021 17:31 Відповісти
Лише перельоти Порошенка у 2018-му коштували державі 88 мільйонів гривень.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10500036-litaki-harchuvannya-ta-avtopark-skilki-ukrajinci-vitrachayut-na-utrimannya-prezidenta-video.html
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11.02.2021 17:33 Відповісти
Щонайменше було 25 поїздок за кордон - один такий візит коштує до 2,5 мільйонів гривень, хто винен що Шмарклю стільки не кличуть
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11.02.2021 19:06 Відповісти
О, начались оправдания? Пока носом в г не ткнут, вонь не чувствуете.
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11.02.2021 23:49 Відповісти
За 22 миллиона грн оманский ишак мог бы и на своих копытцах потопать. Перельоти Зеленського в 2020 році обійшлися українцям в 22 млн грн - Цензор.НЕТ 7170
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11.02.2021 17:59 Відповісти
А скільки коштував переліт в Буковель?
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Ни хрена себе... Наш президент тратит обычно десятки тысяч лей (в гривнах -разделить на 0.6) за одну поездку. Недавно я читал,что какая то ее поездка обошлась около 50 000 лей,то есть до 100 000 гривен.
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11.02.2021 18:04 Відповісти
Лучше сидел бы на месте,все равно толку никакого.А так бы хоть денежки остались(если б не разворовали).
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11.02.2021 18:17 Відповісти
Вивозив бенін кеш.
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11.02.2021 19:04 Відповісти
налетал на 22 млн, а толку на 3 копейки. А то и вообще может лучше бы не летал никуда
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11.02.2021 21:45 Відповісти
Краще щоб президент, як слуга народу, їздив би на велосипеді. Може він побачив би реальний стан життя людей.
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11.02.2021 23:00 Відповісти
 
 