Байден официально закрыл проект строительства стены на границе с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект относительно строительства стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически режим ЧС означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

"Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - заявил Байден.

Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе".

При этом президент попросил палату представителей США пересмотреть всех ресурсы, направленных на строительство стены с Мексикой.

Напомним, 21 января в США приостановили строительство стены с Мексикой.

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