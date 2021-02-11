Байден официально закрыл проект строительства стены на границе с Мексикой
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Соединенных Штатов Джо Байден официально закрыл проект относительно строительства стены между США и Мексикой. Также американский лидер отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Режим чрезвычайной ситуации в районе южной границы был введен 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактически режим ЧС означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.
"Я пришел к выводу, что введение режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - заявил Байден.
Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе".
При этом президент попросил палату представителей США пересмотреть всех ресурсы, направленных на строительство стены с Мексикой.
Напомним, 21 января в США приостановили строительство стены с Мексикой.
Пожалуйста, подождите...
Фактично білі ще в 50-х роках складали 20% населення Землі. Зараз менше 10%. І ця цифра продовжує падати.
Тому і голосують за республіканців. Білі в США хочуть "чуда". І балабол Трамп їм цю іллюзію надав.
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Там все є. Відразу ж видно.
Трамп нарцис та балабол. І нічого він не зробив для країни. І нічого б не зробив в подальшому. Брехун і антисоціальний елемент.
Гаити - 95% потомки африканцев.
Ямайка - 92% потомки африканцев.
Суринам - 52% индусы и индонезийцы.
Гайана - 43,5% индусы, 30,2% потомки африканцев... Очень мало стран во всех Америках, в которых преобладает коренное население - индейцы. Кто-то скажет, сами виноваты, не хотели батрачить на белых, вот им бедненьким пришлось рабов из Африки завозить. А белые таки скоро потеряют большинство в США, ведь 1) среди белых рождаемость ниже 2) все больше смешанных браков, а белый ген у детей таких пор редко доминирует, папа черный, мама белая - ребенок черный, папа белый, мама черная, ребенок - черный, папа - азиат, мама белая, ребенок "узкоглазый", папа белый, мама азиатка - ребенок "узкоглазый"...
Головне, що сотні мільйончиків платників податків підуть знову на воозку та=боротьбу= з кліматичними змінами.
Про критику його рішення скасувати нафтопровід ніхто, звичайно, не напише.
У нас бензин далі йде вгору ... Вчора був 1,22.
https://www.newsmax.com/us/joe-manchin-permit-senate-energy/2021/02/09/id/1009321/
Sen. Manchin Urges Biden to Permit Keystone XL Pipeline
І такого:
https://www.youtube.com/watch?v=rYnS2kb1O7c&ab_channel=NewsmaxTV&fbclid=IwAR1rGOD-EvpOmQC1Wyw8hlbaRwM3dG8MqdpbenDAMEo-CCC18JpcLYL8Vic
Stinchfield: Joe Biden's using this impeachment 'distraction' to draw focus away from his 'love' for China.
І ще:
Newsmax
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Rep. Michael Waltz says if Trump really 'incited violence,' then try him in criminal court http://ow.ly/D2oX50DwcnR
Ті, хто звинувачує інших імігрантів, не захотіли читати того, що їм люди тут написали (зі Штатів): нормальні імігранти проходять співбесіди та медогляд, заповняють анкети, платять за це гроші, тоді отримують легальний дозвіл і їдуть.
Чому таких, хто незаконно потрапив на територію, тепер легалізовують і вони отримують такі ж права просто так. Люди мають право не погоджуватися, не підтримувати і обурюватися.
Але це прагнення справедливості на форумі дуже засуджується. Вітається лише поклоніння =животворясчому=. Далі буде. Ще навіть місяця не пройшло.
Расист Трампакс забув, що він був президентом країни емігрантів, а серед них люди з різним коляром шкіри.
Позор для республиканцев и всей Америки.
СРСР поховала неефективна робота з-під палки "на дядю".
https://www.newsmax.com/us/tom-homan-open-border-sanctuary-cities/2021/02/10/id/1009515/
The former acting director of Immigration and Customs Enforcement Tom Homan said Wednesday that President Joe Biden "has declared the entire country a sanctuary jurisdiction," and that "more tragedies are going to come."
...
Homan told "Fox & Friends" on Wednesday that "People will die, people will be raped, people will be victimized by criminals that shouldn't even be here. It's coming," adding "the border is surging," and this is what the current administration desires.
"95% of the criminals I.C.E. have arrested are now off the table," he continued. "They're free in the community."
Homan said: "They [Biden administration officials] fail to mention the surge at the border is of their own making because of their promises and their enticements; that's why there's a surge at the border."
..."They're bringing millions of people into this country who will now be counted on the Census," he said, adding, "which leads to seats in the House, Electoral College, and elections.
Оказывается при Трампе начали строить стену от мексиканцев! До этого любой бомж мог спокойно пройти границу и сразу ехать в Нью-Йорк)))). А теперь ведь миллиарды беженцев спокойно побегут). И это проблема исключительно сейчас появилась. Раньше ведь никто не хотел пересечь границу. 10-20-30 лет назад ведь беженцев не было вообще.....