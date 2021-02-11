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Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проєкт щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону було введено 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично режим НС означає виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.

"Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необґрунтованим", - заявив Байден.

Байден підкреслив, що його адміністрація не допустить "витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні".

Читайте також: Трамп направив $771 млн, що призначалися на протидію Росії, на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

При цьому президент попросив палату представників США переглянути всі ресурси, направлені на будівництво стіни з Мексикою.

Нагадаємо, 21 січня в США призупинили будівництво стіни з Мексикою.

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Топ коментарі
+12
Главное что-бы кацапское говно в США не пускали!!!
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11.02.2021 18:45
+7
Америка с самого начала такая. И ничего, стоит.
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11.02.2021 18:39
+6
Брехня. Америка була білою. Та і зараз вона біла на 70%. Але це зараз. Через 10 років вона буде латиноамериканською америкою на 50%.
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11.02.2021 18:54
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и теперь в америке будут- желтые, черные, узкоглазые, мусульмане, абреки, а белые затеряются в их массе и придет капец америке
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11.02.2021 18:37 Відповісти
Америка с самого начала такая. И ничего, стоит.
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11.02.2021 18:39 Відповісти
Главное что-бы кацапское говно в США не пускали!!!
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11.02.2021 18:45 Відповісти
Брехня. Америка була білою. Та і зараз вона біла на 70%. Але це зараз. Через 10 років вона буде латиноамериканською америкою на 50%.
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11.02.2021 18:54 Відповісти
Ще кілька років тому кількість білих новонароджених стала меншою ніж у інших расових груп країни...мабуть треба нагадати, що її побудували фактично WASPи та юдеї...інші були лише камінчиками у стінах.
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11.02.2021 19:02 Відповісти
Та не кілька років тому, а років 5-10. Але все інше так. Я згоден, що в США білі тепер вимираюча раса. Сама народжуваність в білих впала. Як і в Західній Європі. Та і в Східній також.
Фактично білі ще в 50-х роках складали 20% населення Землі. Зараз менше 10%. І ця цифра продовжує падати.
Тому і голосують за республіканців. Білі в США хочуть "чуда". І балабол Трамп їм цю іллюзію надав.
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11.02.2021 19:18 Відповісти
Та ні, білі в Штатах не хочуть неконтрольованого завозу коричневих дармоїдів з IQ 60-70, які сидітимуть у них на шиї.
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11.02.2021 19:38 Відповісти
Повторюю: білі вимираюча раса. Сам зайди і подивися на тенденції
ЗАХОДИТИ_СЮДИ

Там все є. Відразу ж видно.
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11.02.2021 20:07 Відповісти
Ага. А глобалісти допомагають їй померти, запускаючи неконтрольовано чорних і жовтих. На радість своїм прислужникам, таким як ти, вилупок кошерний.
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12.02.2021 07:00 Відповісти
А якщо ти не згоден з фразою про Трампа, то ти або сліпий, або сам з низьким АйКью.
Трамп нарцис та балабол. І нічого він не зробив для країни. І нічого б не зробив в подальшому. Брехун і антисоціальний елемент.
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11.02.2021 20:10 Відповісти
Ти забуло додати - і "маріонетка путіна". Методичку обнови.
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12.02.2021 07:01 Відповісти
Брехати негарно. "С самого начала" до Америки пускали майже на 100% одних лише європейців. Але на початку 1960-х дєрьмократи прийняли закон, яким дозволявся в'їзд "кольоровим". Отак був покладений початок кінця Сполучених Штатів.
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11.02.2021 19:31 Відповісти
Индейцев забыл.
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11.02.2021 18:47 Відповісти
У них свои проблемы , у нас свои . Арсений тоже строил "стену" вокруг оккупированного Донбасса . И где стена и Сеня ?
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11.02.2021 18:37 Відповісти
Рабицу для кур наверняка растащили. По сельским меркам она довольно дорогая.
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11.02.2021 18:41 Відповісти
Арсеній будував значно більше . На сході Українського кордону ... . В якому зараз це стані невідомо . Але прикордонники досить часто виловлюють там порушників . А от " стену " вокруг донбаса - никто ещё не строил . Нажаль .
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11.02.2021 18:55 Відповісти
Республиканцы пытались построить стену против электората демократов. Демократы ее уничтожат. Все логично.
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11.02.2021 18:38 Відповісти
Республіканці намагалися зберегти європейську цивілізовану Америку. Тепер їй гаплик.
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11.02.2021 19:37 Відповісти
И это на фоне, как же тяжко украинцам попасть в Штаты, в отличии от всяких Гондурасов, которые прорвались через границу и принимайте их такими, какие они есть, в неограниченных количествах Байден официально закрыл проект строительства стены на границе с Мексикой - Цензор.НЕТ 1740
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11.02.2021 18:39 Відповісти
Нічого смішного в цьому немає. Глобалісти знищують країну з європейською цивілізацією. Тепер там скоро буде філія срср-2 з однопартійною системою.
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11.02.2021 19:33 Відповісти
Тепер би ще закрити рудого, чубатого дурня...
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11.02.2021 18:44 Відповісти
Тепер би тобі пельку заткнути, утирок.
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11.02.2021 19:34 Відповісти
Ти звідкі вилізло, іскопаємоє ???
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11.02.2021 20:32 Відповісти
У спам цю тварину одразу відправляйте. Воно сюди приходить виключно для срачу та образ. Це колишній деактивований троль.
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11.02.2021 21:32 Відповісти
Я знаю звідки вилізло ти: з кошерної глобалістичної дупи.
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12.02.2021 07:03 Відповісти
Ти знаєш, що люди їдять та тобі не дають, чудовисько ти недолуге... Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою - Цензор.НЕТ 1415
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12.02.2021 09:55 Відповісти
Прикордонників теж не буде?😏
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11.02.2021 18:48 Відповісти
Фактично, ні. Але іммігрантів-європейців не пускатимуть. Не жарт.
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11.02.2021 19:35 Відповісти
Правильно, не нужна эта стена.
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11.02.2021 18:48 Відповісти
Потому что налогоплательщики США должны тратить средства на электорат демократов
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11.02.2021 18:48 Відповісти
Там был наркотрафик и нелегалы из Мексики и других стран Центральной Америки!! Жители граничащих штатов очень недовольны прекращением строительства,так что политически для Байдена это большой минус!
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11.02.2021 19:36 Відповісти
У демократов политический расчет. Легализация миллионов уже прибывших, открытые двери для новых и отмена нынешней системы подсчета голосов может сделать Демпартию несменяемым лидером на всех будущих выборах. Сейчас прорабатывается вопрос отмены текущего подсчета (система выборщиков) на обычный - победитель определяется большинством голосов избирателей, а не по квотам от каждого штата. Если так произойдет, у республиканцев долго не будет шанса победить на общенациональных выборах.
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11.02.2021 19:38 Відповісти
Трохи не так: республіканці вже НІКОЛИ не матимуть шансу. Окрім скасування колегії виборщиків, дєрьмократи збираються скасувати фактично всі обмеження на голосування, включно з попередньою реєстрацією, запровадити голосування з 16 років - голосуй скільки хочеш і як хочеш. Грандіозна фальсифікація президентських виборів надихнула ворогів Америки на швидкі й радикальні дії, поки люди не оговталися. В країні триває полювання на відьом, свобода слова швидко вмирає. Невдовзі від демократичного механізму в Штатах залишиться одна лише оболонка - як в радянському союзі. І це при тому, що білих в США і досі 70%, але вони роз'єднані й деморалізовані. Скоріш за все, Штатам, на жаль, гаплик.
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11.02.2021 19:50 Відповісти
Тутешні боти-глобалісти роБЛЯТЬ вигляд, що не знають, що зара відбувається в Штатах. Неконтрольована імміграція - нормально. Знищення економіки і припинення видобутку нафти? - нормально. А чому ви, такі всі із себе патріоти, мовчите, як риба об льод, про те, що великий друг України байден продовжив договір з рахою про ядрьоні ракети, який Трамп продовжувати не збирався, га? Чому ви, підлота глобалістична, мовчите про те, що укази біоробота байдена про фактичне припинення видобутку американської нафти уже спричинило зростання цін на нафту? Скажіть, убогі, кому на руку зростання цін? Якій країні, котра знаходиться поруч з нами?
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11.02.2021 19:44 Відповісти
У местных безмозглых только одна методичка, в ней написано - Трамп агент кремля, а Байден - супер друг Украины, что с них одноклеточных взять. У них когда доходит дело до подумать, а они не умеют, так сразу нажимают кнопочку "в спам"
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11.02.2021 23:40 Відповісти
Республиканцы замарались Трампом, и теперь будут долго отмываться.
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11.02.2021 19:51 Відповісти
Национальный состав американских стран
Гаити - 95% потомки африканцев.
Ямайка - 92% потомки африканцев.
Суринам - 52% индусы и индонезийцы.
Гайана - 43,5% индусы, 30,2% потомки африканцев... Очень мало стран во всех Америках, в которых преобладает коренное население - индейцы. Кто-то скажет, сами виноваты, не хотели батрачить на белых, вот им бедненьким пришлось рабов из Африки завозить. А белые таки скоро потеряют большинство в США, ведь 1) среди белых рождаемость ниже 2) все больше смешанных браков, а белый ген у детей таких пор редко доминирует, папа черный, мама белая - ребенок черный, папа белый, мама черная, ребенок - черный, папа - азиат, мама белая, ребенок "узкоглазый", папа белый, мама азиатка - ребенок "узкоглазый"...
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11.02.2021 19:57 Відповісти
Байден подчеркнул, что его администрация не допустит "траты средств налогоплательщиков США на строительство стены на границе".Источник: https://censor.net/ru/n3247440

Головне, що сотні мільйончиків платників податків підуть знову на воозку та=боротьбу= з кліматичними змінами.

Про критику його рішення скасувати нафтопровід ніхто, звичайно, не напише.
У нас бензин далі йде вгору ... Вчора був 1,22.
https://www.newsmax.com/us/joe-manchin-permit-senate-energy/2021/02/09/id/1009321/

Sen. Manchin Urges Biden to Permit Keystone XL Pipeline

І такого:
https://www.youtube.com/watch?v=rYnS2kb1O7c&ab_channel=NewsmaxTV&fbclid=IwAR1rGOD-EvpOmQC1Wyw8hlbaRwM3dG8MqdpbenDAMEo-CCC18JpcLYL8Vic

Stinchfield: Joe Biden's using this impeachment 'distraction' to draw focus away from his 'love' for China.

І ще:

Newsmax
tSgpiogn5 hrssohiretd ·

Rep. Michael Waltz says if Trump really 'incited violence,' then try him in criminal court http://ow.ly/D2oX50DwcnR

Ті, хто звинувачує інших імігрантів, не захотіли читати того, що їм люди тут написали (зі Штатів): нормальні імігранти проходять співбесіди та медогляд, заповняють анкети, платять за це гроші, тоді отримують легальний дозвіл і їдуть.
Чому таких, хто незаконно потрапив на територію, тепер легалізовують і вони отримують такі ж права просто так. Люди мають право не погоджуватися, не підтримувати і обурюватися.
Але це прагнення справедливості на форумі дуже засуджується. Вітається лише поклоніння =животворясчому=. Далі буде. Ще навіть місяця не пройшло.
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11.02.2021 21:03 Відповісти
Ботам глобалістів давати посилання на англомовні ресурси марно - вони англійською знають лише гітлер капуит і хенде хох.
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12.02.2021 07:08 Відповісти
Байден! Пали ватну трампотню! Нехай у них пердаки вибухають, наче повітряні кульки.
Расист Трампакс забув, що він був президентом країни емігрантів, а серед них люди з різним коляром шкіри.
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11.02.2021 21:17 Відповісти
Ох, наплачетесь вы еще из-за этого маразматика...
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11.02.2021 21:21 Відповісти
правильно, никаких стен, легализовать этот сброд и посадить на пособие на шею белым, а иммигранты пусть голосуют за демо.
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11.02.2021 23:24 Відповісти
Израиль сидит на шее Америки - и ничего.
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12.02.2021 02:27 Відповісти
Израиль НЕ сидит на шее Америки. И ничего.
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12.02.2021 02:35 Відповісти
Ну висит - какая разница ?
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12.02.2021 10:34 Відповісти
не висит. никакой разницы.
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12.02.2021 14:31 Відповісти
Правильно, джо, давай, свои налогоплательщики стерпят всех нелегалов, которые попадают больные, без проверок, без права расставания с семьёй, то есть уже целыми семьями, бандиты и прочая шваль. А местным запрещено ходить без масок и принудительная вакцинация, а так же оплата медицины и пособий для всех маргиналов нелегалов. Как долго продержится деменционный джо у власти - вопрос.
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11.02.2021 23:30 Відповісти
Довго. тамтешні глобалісти купили military і нацьковують їх на консерваторів, зображаючи їх мало не алькайдою. В Штатах стався рімейк 1917. Зараз дєрьмократи швидкими темпами перетворюють країну на однопартійну, і про демократію невдовзі доведеться забути. Білі, хоча їх і більшість, дезорганізовані, бо ніхто з консерваторів не має достатньо яєць, щоби гучно на всю країну сказати, що відбувається насправді. Іще трохи, і буде пізно.
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12.02.2021 07:18 Відповісти
Байден офіційно закрив проєкт будівництва стіни на кордоні з Мексикою - Цензор.НЕТ 1916
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12.02.2021 13:42 Відповісти
Леваки захватит власть в западном мире..он ничего тяжелее члена в руках не держал..всю жизнь только языком молол
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12.02.2021 01:41 Відповісти
А Трамп был таким "нелеваком", что подгавкивал кагебисту путину.
Позор для республиканцев и всей Америки.
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12.02.2021 02:28 Відповісти
Ага, подгавківал: чавив "сєв. поток" і не збирався продовжувати договір про ядрьоні ракети, і гонка озброєнь остаточно поховала б раху, як "зоряні війни" поховали свого часу си-ри-си-ри. Але раху врятував добрий деменитивний дідо чжоу, який цей договір продовжив. А іще дєдушка чжоу фактично згортає видобуток амер. нафти, і ціни на неї вже поповзли угору. пуйло радісно потирає лапчонкі. Тож чий друг байден, га? Твоя - і не лише твоя - брехня розрахована на таких самих, як ти - убогих і недолугих йолопів.
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12.02.2021 07:24 Відповісти
Крім американської нафти є арабська, чистіша за московітську і ближче знаходиться.
СРСР поховала неефективна робота з-під палки "на дядю".
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12.02.2021 10:48 Відповісти
Ого! у фонді "відродження" придумали відмазку про нафту! Тобто, росіянську нафту ніхто не купує, да? Твоя хуцпа шита білими нитками. Є простий незаперечний хвакт: підвищення ціни на нафту на руку пуйлу. Договір - на руку пуйлу. Так хто маріннетка *******? А неефективна робота з-під палки чомусь не поховала кубу, венецуелу та північну корею.
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12.02.2021 15:15 Відповісти
Так, чжоу бай-ден - професійний кеорупціонер і нероба.
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12.02.2021 07:19 Відповісти
Tom Homan: Biden Declared Entire Country 'Sanctuary Jurisdiction'

https://www.newsmax.com/us/tom-homan-open-border-sanctuary-cities/2021/02/10/id/1009515/

The former acting director of Immigration and Customs Enforcement Tom Homan said Wednesday that President Joe Biden "has declared the entire country a sanctuary jurisdiction," and that "more tragedies are going to come."

...

Homan told "Fox & Friends" on Wednesday that "People will die, people will be raped, people will be victimized by criminals that shouldn't even be here. It's coming," adding "the border is surging," and this is what the current administration desires.
"95% of the criminals I.C.E. have arrested are now off the table," he continued. "They're free in the community."
Homan said: "They [Biden administration officials] fail to mention the surge at the border is of their own making because of their promises and their enticements; that's why there's a surge at the border."
..."They're bringing millions of people into this country who will now be counted on the Census," he said, adding, "which leads to seats in the House, Electoral College, and elections.
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12.02.2021 07:59 Відповісти
Що ж, на Штатах можна поставити хрест. Їх не врятує навіть громадянська війна, бо глобалісти купили генералів. Показово те, що після нахабної фальсифікації президентських виборів вилупки-демократи невдовзі так само нахабно сфальшували довибори в сенат в Джорджиї, де республіканські кандидати випереджали дєрьмократів. І в результаті Сенат опинився під контролем шайки злочинців, які знищують країну. До речі, Фокс, хоча й обісрався під час виборів, залишається єдиним майданчиком, де іще можна почути голоси притомних людей. Боюся, цей канал скоро "вимкнуть" так само, як вимкнули "Парле". В Штатах сталася кататсрофа of Biblical proportions. Тільки мало хто це встиг усвідомити.
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12.02.2021 15:24 Відповісти
Всегда интересно услышать мнения экспертов по США! Особенно тех , кто никогда там не был).
Оказывается при Трампе начали строить стену от мексиканцев! До этого любой бомж мог спокойно пройти границу и сразу ехать в Нью-Йорк)))). А теперь ведь миллиарды беженцев спокойно побегут). И это проблема исключительно сейчас появилась. Раньше ведь никто не хотел пересечь границу. 10-20-30 лет назад ведь беженцев не было вообще.....
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23.02.2021 11:01 Відповісти
 
 