Совет ассоциации подтвердил приверженность укреплению политической и экономической интеграции между Украиной и ЕС, - Кабмин об итогах вчерашнего заседания
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Накануне в Брюсселе Украина и Европейский Союз провели седьмое заседание Совета ассоциации. Совет ассоциации проходил под сопредседательством Жозепа Борреля, высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности и Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, пресс-службу Кабмина сегодня обнародовала совместное заявление сторон по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.
"Совет ассоциации подтвердил неизменную приверженность сторон укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и Европейским Союзом на основе соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли ( УВЗСТ), а также общих ценностей, которые в ней заложены", - подчеркивается в заявлении стороны.
Кроме этого отмечается, что Совет ассоциации подчеркнул единство, солидарность и взаимную преданность, продемонстрированные в условиях пандемии COVID-19.
"ЕС подтвердил свою готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и поддержать кампанию вакцинации через региональный проект со Всемирной организацией здравоохранения, начатый сегодня. Совет ассоциации ожидает восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия", - следует из заявления.
Также пресс-служба Кабмина подчеркивает, что ЕС приветствовал реформаторские усилия Украины.
"Участники акцентировали внимание на необходимости активизации усилий Украиной с целью укрепления верховенства права и обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных институтов для обеспечения широкого общественного доверия и поддержки в борьбе с коррупцией. Они подтвердили, что комплексная судебная реформа остается жизненно важной. В связи с решениями Конституционного суда Украины ЕС высоко оценил обязательства Украины полностью восстановить систему электронного декларирования активов и подчеркнул важность принятия сдерживающих санкций. ЕС также обратил внимание на необходимость надежных проверок добродетели судей", - сказано в заявлении.
Также в заявлении речь идет о поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и политике непризнания незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополя, в частности путем ограничительных мер. Кроме этого отмечается важность усиления экономической интеграции и регуляторного сближения Украины с ЕС в ряде сфер.
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пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.
пункт J. Широкое распространение коррупции
Пункт K. Реформы не идут, желания их проводить нет.
Пункт O. Нужное нужно делать быстро Народ хочет, а мешает власть.
Пункт T. Бесплатная медицина - фикция и это плохо.
Пункт Z. Зеленский сдал России ключевого свидетеля Цемаха.
Пункт AE. СМИ приналежат олигархам
Пункт 19. "Опрос Зеленского" - это нехорошо. РГА и ОГА - лишние структуры.
26. Чистое позорище ...
Пункт 32. Вода - после освобождения Крыма
Пункт 35. Снабжение военной группировки РФ в Молдове идет через Украину. Закрыть просят.
Пункт 37. Борьба с коррупцией нужна
Пункт 38. Судебная система прогнила
Пункт 40. НАБУ работает хорошо
Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
44. полное описание необходимых реформ судебной системы..
Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 47. И картины не арестовать !
Пункт 68. СМИ у олигархов.
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.