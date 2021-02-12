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Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

  Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.

За документ выступили 642 депутата, 29  проголосовали против, еще 21 человек воздержался. "Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", - указано в сообщении. Также еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в парламенте, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта.

Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен был подтвердить уровень безопасности станции, что позволило бы Беларуси беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проект. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).

3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Начиная со средины января 2021 г. примерно половину выработки АЭС закупает Украины. Крупнейшим импортером электроэнергии на АЭС в Беларуси стала компания олигарха Виктора Пинчука "Днепросталь-Энерго".
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Топ комментарии
+9
Україна навпаки зупинила свої АЕС для того щоб Пінчук міг купувати білорруську електрику, а Коломойський і інші виродки російську. Ось так Україна віддає свої гроші російським окупантам, замість того щоб пустити їх на потреби свого населення.
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12.02.2021 11:14
+5
Где вы были когда эту станцию только начинали строить?
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12.02.2021 11:04
+5
Новина зі Швеції: Грета Тунберг відморозила вуха на мітингу проти глобального потепління ...
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12.02.2021 11:20
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Где вы были когда эту станцию только начинали строить?
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12.02.2021 11:04 Ответить
потребовал.... Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС - Цензор.НЕТ 5969 а чем пугают может северный поток приостановят....
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12.02.2021 11:07 Ответить
та его и так не запустят, выкачают из Рачки как можно больше денех и киданут.
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12.02.2021 11:18 Ответить
Санкции к Пинчуку и Украине, кто эл.купит у Лукашенко?Раша?
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12.02.2021 11:50 Ответить
Интересно, как голосование в ЕС повлияет на АЕС в Беларашке? Думают Беларусы такие тупые как украинцы закроют свою АЕС и перейдут на сверхдорогие *зеленые тарифы*?
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12.02.2021 11:07 Ответить
завідуєшъ бєларуссам бєлай русскай завісьтью?
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12.02.2021 11:12 Ответить
Коли це може вдарити їм по сраці, так Еуропа швидко реагує.
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12.02.2021 11:08 Ответить
Tut Litva podniala vopros nam vet postavili na granice bombu, vydyte kakuju poderzku imejem v ES stranax.
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12.02.2021 11:14 Ответить
Глубокая озабоченность в связи с запуском АЭС
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12.02.2021 11:29 Ответить
Ban pojdiot ixnej elektri v ES strani
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12.02.2021 11:46 Ответить
5 февраля на заседании nsgk минэнерго Дайнюс Крейвис заявил.. Ладно не буду тебя тут позорить, сам найдёшь))) Союзнички блин🤣
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12.02.2021 12:07 Ответить
Znaju sto zajavil sto elektra idiot s Belorus cerez Latviju i ejio nado zakryt,nad tem i raboatejet stob takogo nebylo.On novy mnistr no kategoriceski jest protiv AES
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12.02.2021 12:25 Ответить
Segodnia govorili s latsyami kak zakryt postavki elektri s 3 stran Belorus i raski,a to tolko Litva zakupit 7,1 TWh v etom godu takimi tempami.Nado zakrit tem boleje imeja otkuda zakupat svedov i dat razvivatsia svojim zelionim projektam,kotoryje ne meneje 30 za 3 goda.Projekt tolko na more vetruvki zdelajet 1/4 vsej nuznoj energiji
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12.02.2021 12:59 Ответить
Надо закрыть.. заявил.. Вы сначала сделайте, а потом говорите. А то от вас одна критика по поводу сп2 и аэс, а по факту сами же бабки кацапам и их союзникам платите.
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12.02.2021 13:08 Ответить
SP2 tak nas konkretno kekak nekosajetsia no mi poderzyvajem Ukrainu.A elektra teper resajem kak zdelat s latysami posoritsia otrubit provoda predlogajete?Da mozet do etogo nedajdiot
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12.02.2021 13:23 Ответить
cerez Latviju idiot prodaza elektra raski i Belorus.a oni nam potom prodajut ,vot kak bi ES strana i ne tak prosto zapretit prodazi pri svobodnoj torgovle mezdu ES stranami
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12.02.2021 13:35 Ответить
Поступает она к вам из Латвии только по бумагам, ещё раз говорю тебе прочитай полностью что заявил ваш министр. Не нужно искать крайних если сами обосрались.
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12.02.2021 13:43 Ответить
Da s torgovoli na birze Latviji.Tam na birze nenapisano sto vot elektra s Belorus ili raski.Neperezyvajte za nas nasi zdelajet kak polozeno tut umnyje liudi raboatjet im nado dat vremia.
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12.02.2021 13:51 Ответить
Ты реально не понимаешь о чем речь? Вы электроэнергию получаете НАПРЯМУЮ от луки, а по документам она из Латвии. И при этом все всё знают, но делают вид что вокруг одни дебилы.
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12.02.2021 14:07 Ответить
Kakuju na priamu jesli jest nord pool birza ,pokupat na priamuju byla bi tiurma,tem boleje gosudartsvenoj kompaniji.Sto ti dumajes sto zdes vziatki beriot?Tut novi ministr mesiac raboatejt a xotyte rezultat segodnia.Tut vziatki nekomu nevsunis eto ne Ukraina ili raska
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12.02.2021 14:14 Ответить
🤦‍♂️ Покупать напрямую и получать напрямую это разные вещи. Последний раз пишу, если и так не поймёшь то иди лесом. Вы покупаете электроэнергию на бирже в Латвии, это по бумагам, но по ФАКТУ она поступает к вам НАПРЯМУЮ. Это как виртуальный реверс в Украине - развод рассчитанный на лохов.
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12.02.2021 14:23 Ответить
Vsio ja ponimaju no priciom nasa vlast?Kreivys tut priciom ili gosudarstvenyje kompaniji kotoryje drozit za svojio mesto jesli sto ne tak.Zakrojet oni eto neperezyvajte,sobrani samyje umnyje liudi teper kak eto zdelat .Ne tak vidimo prosto no vziatki tut nikto neberiot zabudte eto slovo
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12.02.2021 14:28 Ответить
Действительно, причём тут ваша власть. Если Украина получает электроэнергию от кацапов или луки, то зеленский враг народа. А если Литва, то правительство не причем. Ещё раз говорю, сначала закройте потом говорите. От тебя все только в будущем. Про взятки я ни разу не заикнулся, но от тебя уже второй пост о них - дедушка фрейд был не дурак))
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12.02.2021 14:40 Ответить
Ja govoriu mesiac etot ministr u nas daze pomocnikov nesobral a vi emu otvetstvenost nagruzajete.Vot ********** da togda mozem sudit.podazdiom nemnozko uvidem>On ocen umni celovek i imeno specialist togo dela
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12.02.2021 14:46 Ответить
Da i komandu on vybyrajet liudej sto pristavliat nenado kak tot sto terminal postrojil gaza ,zdelal poriadok zeleznadorogax gde iz milionix ubitkov stalo veducej kompanijej Litve.Tak sto podazdiom rezultatov
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12.02.2021 14:51 Ответить
Baltarusijos atominei elektrinei pradėjus eksportuoti elektros energiją, Baltijos šalyse suprekiautos energijos kiekis iš trečiųjų šalių padidėjo 3,5 karto, pralaidumo panaudojimas išaugo 4 kartus - tokia yra naujoji realybė. Ji prieštarauja mūsų bendram tikslui - neįsileisti į mūsų rinką nesaugios energijos", - susitikime kalbėjo D. Kreivys.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kreivys-turime-spartinti-lietuvos-nepriklausomo-energetinio-veikimo-bandymus.d?id=86474523
Vot tut segodnia Kreivys skazal sto nepustit elektru s 3 stran,to jest raski i Belorus
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12.02.2021 15:08 Ответить
Segodnia Kreivys s minsitrom Latviji govoril sto cerez birzu Latviji postupajet bolsije potoki s Belorus i nado eto zakryt.Pro sinchronizaciju do 2023 govorili.Kakoj ego interes trudno poniat,on tut glavni
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12.02.2021 14:41 Ответить
А українські бариги дешеву білоруську електроенергію готові обміняти на Батьківщину.
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12.02.2021 11:08 Ответить
Можем только поменять АЭС на бесплатный ток из ЕС. Ну и пусть кредит за нее РФ сами сплачивают.
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12.02.2021 11:11 Ответить
A pocemu stresovyje testi ne provodili u vas na AES kak drugix stranax?
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12.02.2021 11:19 Ответить
Все проводилось, МАГАТЭ претензий не имеет. А депутаты даже закон Ома не знают.
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12.02.2021 11:37 Ответить
Вы так еще получите бесплатных "Томагавков" если эта хрень рванет. Русские еще поди заминировали ее. Нету такой подлости которой не сделает россиянин.
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12.02.2021 11:20 Ответить
ЕС предлогает взамен ток по $0,25/кВт. Как вам такое заманчивое предложение? Європарламент зажадав зупинити запуск Білоруської АЕС - Цензор.НЕТ 1860 И самое интересное что само ЕС покупает в Украине електроенергию АЕС по 90копеек, а *зельоную енергию* по *зельоным тарифам* которые нам сами и навязали, решительно отказывается в нас брать.
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12.02.2021 11:23 Ответить
Не нужен там такой ток дорогой. Думаю, со временем и вас заставят от АЭС отказаться. Все у вас будет зеленое.
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12.02.2021 11:40 Ответить
Украинские АЭС очень старые, ресурс заканчивается. Их придётся закрыть. А новые АЭС Украина не строит.
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12.02.2021 11:48 Ответить
AES toze ne takaja uze desiovaja,jesli ucest kredit,skolko stojilo postrojit,potom zakrytyje polucitsia ne takoje i desiovoje.Gidro tak ona desiovaja
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12.02.2021 11:52 Ответить
Вот именно. Как в поговорке, СЫТ ГОЛОДНОМУ НЕ ВЕРИТ. Италии, Испании, Франции и тд где солнечно и тепло даже зимой и дуют ветра с океанов и морей, хорошо говорить что нужно закрывать АЕС и переходить на СЕС и ВЕС. Но спрашивается, каким дебилом нужно быть чтобы беларусам и украинцам с нашим холодным климатом и нашими нищенскими зарплатами пзакрывать свои АЕС и переходить на сверхдорогую *зельоную енергетику* которая даже летом них*** не работает не то что зимой. Я уже не говорю что наш нищий народ вынуждет у своих детей отбирать еду, одежду и образование чтобы заплатить по тарифам и налогам. Такое ощущения что с украинцев хотят сделать необразованных и голодных рабов которые рады будут за кусок хлеба и жменю соломы под жопу наночь работать день и ночь пока ласты не склеят. Потому что уже даже пенсионный возраст повысили чтобы никто не доживал до пенсии.
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12.02.2021 12:04 Ответить
Vot verno daze testi neprosla a uze prodajiot elektru.Tak sto elektru svoju prodovat nesmozet v ES .
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12.02.2021 11:12 Ответить
Европарламент требует остановить белорусский заработок украинских "герусов"
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12.02.2021 11:12 Ответить
Патріот Зєлєнскій,чий портрет вішають поряд з Бандерою,теж долучився до протесту,купуючи електроенергію з Білорусі,щоденно ,на мільйон баксів.
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12.02.2021 11:14 Ответить
водит по губам Ахметову)))))))))))))))))))))))
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12.02.2021 11:17 Ответить
Водить по губам українцям.
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12.02.2021 11:19 Ответить
Ахметафф шо хыба не украинець?
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12.02.2021 11:21 Ответить
Україна навпаки зупинила свої АЕС для того щоб Пінчук міг купувати білорруську електрику, а Коломойський і інші виродки російську. Ось так Україна віддає свої гроші російським окупантам, замість того щоб пустити їх на потреби свого населення.
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12.02.2021 11:14 Ответить
да никто ниче не астановит, ОЗК ннада?
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12.02.2021 11:16 Ответить
а зелені клоуни купляють єлєнергию у ворога
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12.02.2021 11:20 Ответить
Новина зі Швеції: Грета Тунберг відморозила вуха на мітингу проти глобального потепління ...
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12.02.2021 11:20 Ответить
что это за дерьмо эта грета? типо дурочка которой очень болит ж. из-за потепления. как-то все это наигранно выглядит с этим ссуществом
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12.02.2021 11:23 Ответить
Грета- ето дурочка малолетняя которую имеют большие корпорации и политики в своих целях. Ето типа картельного сговора благодаря которому шейхи и нефтяные магнаты сдерживают высокие цены на нефть, газ и машиностроение.
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12.02.2021 11:57 Ответить
А де ж герус харчуватись буде?
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12.02.2021 11:23 Ответить
Эксперты так тупили со своими заключениями что станция уже успела показать себя в работе. С таким успехом европарламент оценит риски северного потока через 5 лет после его запуска.
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12.02.2021 11:25 Ответить
Резолюция ЕС. Что там написано ?
https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html

пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.
пункт J. Широкое распространение коррупции
Пункт K. Реформы не идут, желания их проводить нет.
Пункт O. Нужное нужно делать быстро Народ хочет, а мешает власть.
Пункт T. Бесплатная медицина - фикция и это плохо.
Пункт Z. Зеленский сдал России ключевого свидетеля Цемаха.
Пункт AE. СМИ приналежат олигархам
Пункт 19. "Опрос Зеленского" - это нехорошо. РГА и ОГА - лишние структуры.
26. Чистое позорище ...
Пункт 32. Вода - после освобождения Крыма
Пункт 35. Снабжение военной группировки РФ в Молдове идет через Украину. Закрыть просят.
Пункт 37. Борьба с коррупцией нужна
Пункт 38. Судебная система прогнила
Пункт 40. НАБУ работает хорошо
Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
44. полное описание необходимых реформ судебной системы..
Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 47. И картины не арестовать !
Пункт 68. СМИ у олигархов.
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
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12.02.2021 11:29 Ответить
бгг евродепутаны полностью берега попутали, пытаются командовать в стране никак не относящейся к ЕС
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12.02.2021 11:34 Ответить
з яких пір Европарламент займається питаннями ядерної безпеки? Є профільна організація - МАГАТЕ, яка надала офіційний висновок та здійснювала постійний контрол над будівництвом станції. ЕС закрило Ігналінську АЕС (саму сцчасну в Европі на тойй час), Закрили Козлодуйську АЕС в Болгарії. З турботою про безпеку? Ні, з турботою про власну кишеню і з недопущенням розвитку країн. Україну так само "кинули" з угодою про асоціацію. Що це за вигідна торгівля, якщо квоти закінчуються за перши місяць? А тепер погодились поговорити про угоду, але без її зміни...
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12.02.2021 12:12 Ответить
Отчет экспертов ЕС должен быть готов в марте, а европейские депутаты уже назначили ее небезопасной. Причем это не первый визит. Предыдущие признали АЭС безопасной. Разве это честно.
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12.02.2021 12:48 Ответить
..зато продажная насквозь тупорылая зелёная ботва очень рассчитывала на "беларуссскую атомку", задавив работающую Украинскую энергетику..
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12.02.2021 13:12 Ответить
29. Закликає Україну виконати свої зобов'язання щодо реформування державного експортного контролю відповідно до вимог та стандартів ЕУ, а також щодо здійснення послідовної та систематичної політики санкцій; закликає ЕСЗС та Комісію до кращого нагляду за виконанням санкцій EU, включаючи кращий нагляд за діяльністю органів держав-членів, відповідальних за імплементацію спільних правил ЕУ;

60. Закликає ЕСЗС та Комісію швидко ввести в дію та запровадити механізм санкцій ЕУ щодо захисту прав людини, еуропейський закон типу Магнітського, заснований на статті 215 ДФЕУ, що дозволяє застосовувати санкції проти осіб та компаній, які беруть участь у серйозних порушеннях прав людини та відповідальний за інші злочини, включаючи корупцію, та пропонує Україні наслідувати цей приклад та представити його українську версію;

113. Вітає позицію українського уряду поважати зобов'язання, прийняте в рамках Енергетичного співтовариства, дотримуватись чинного законодавства ЕУ, включаючи політику охорони навколишнього середовища та безпеки, не дозволяючи таким чином електроенергію з електростанцій у сусідніх країнах, які будуються без дотримання вимог міжнародної конвенції та найвищих міжнародних стандартів навколишнього середовища та безпеки, що підлягають імпорту;

...Пінчук? yes)
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12.02.2021 15:20 Ответить
смешные озабоченцы))
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12.02.2021 19:19 Ответить
 
 