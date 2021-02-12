Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС
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Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.
Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.
За документ выступили 642 депутата, 29 проголосовали против, еще 21 человек воздержался. "Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", - указано в сообщении. Также еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в парламенте, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта.
Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен был подтвердить уровень безопасности станции, что позволило бы Беларуси беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проект. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).
3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Начиная со средины января 2021 г. примерно половину выработки АЭС закупает Украины. Крупнейшим импортером электроэнергии на АЭС в Беларуси стала компания олигарха Виктора Пинчука "Днепросталь-Энерго".
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Vot tut segodnia Kreivys skazal sto nepustit elektru s 3 stran,to jest raski i Belorus
https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html
пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.
пункт J. Широкое распространение коррупции
Пункт K. Реформы не идут, желания их проводить нет.
Пункт O. Нужное нужно делать быстро Народ хочет, а мешает власть.
Пункт T. Бесплатная медицина - фикция и это плохо.
Пункт Z. Зеленский сдал России ключевого свидетеля Цемаха.
Пункт AE. СМИ приналежат олигархам
Пункт 19. "Опрос Зеленского" - это нехорошо. РГА и ОГА - лишние структуры.
26. Чистое позорище ...
Пункт 32. Вода - после освобождения Крыма
Пункт 35. Снабжение военной группировки РФ в Молдове идет через Украину. Закрыть просят.
Пункт 37. Борьба с коррупцией нужна
Пункт 38. Судебная система прогнила
Пункт 40. НАБУ работает хорошо
Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
44. полное описание необходимых реформ судебной системы..
Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 47. И картины не арестовать !
Пункт 68. СМИ у олигархов.
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
60. Закликає ЕСЗС та Комісію швидко ввести в дію та запровадити механізм санкцій ЕУ щодо захисту прав людини, еуропейський закон типу Магнітського, заснований на статті 215 ДФЕУ, що дозволяє застосовувати санкції проти осіб та компаній, які беруть участь у серйозних порушеннях прав людини та відповідальний за інші злочини, включаючи корупцію, та пропонує Україні наслідувати цей приклад та представити його українську версію;
113. Вітає позицію українського уряду поважати зобов'язання, прийняте в рамках Енергетичного співтовариства, дотримуватись чинного законодавства ЕУ, включаючи політику охорони навколишнього середовища та безпеки, не дозволяючи таким чином електроенергію з електростанцій у сусідніх країнах, які будуються без дотримання вимог міжнародної конвенції та найвищих міжнародних стандартів навколишнього середовища та безпеки, що підлягають імпорту;
...Пінчук? yes)