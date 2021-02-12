Європарламент зажадав зупинити запуск Білоруської АЕС
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Європарламент прийняв резолюцію, що вимагає призупинити запуск Білоруської АЕС в Островці через побоювання, пов'язані з її безпекою.
Голосування щодо документа відбулося в четвер на пленарній сесії в Брюсселі, повідомляє пресслужба Європарламенту.
За документ виступили 642 депутати, 29 проголосували проти, ще 21 особа утрималася. "Депутати Європарламенту вимагають призупинити запуск Білоруської атомної електростанції в Островці через серйозні побоювання з приводу її безпеки", - зазначено в повідомленні.
Також єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, виступаючи на дебатах у парламенті, повідомила, що експерти Євросоюзу завершили візит на АЕС поруч з містом Островець для проведення стрестестів і готують звіт за їхніми результатами до початку березня.
Група європейських регуляторів почали проведення стрестестів на БелАЕС у взаємодії з Мінськом у 2018 році. Цей процес повинен був підтвердити рівень безпеки станції, що дозволило б Білорусі безперешкодно експортувати електрику в країни ЄС, чому намагаються перешкодити Литва і Польща. Будівництво АЕС в Білорусі ведеться за російським проектом. БелАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен. Генпідрядником виступає "Атомбудекспорт" (входить в Росатом).
3 листопада 2020 року перший енергоблок БелАЕС був включений в об'єднану енергосистему країни. Починаючи з середини січня 2021 року приблизно половину вироблення АЕС закуповує України. Найбільшим імпортером електроенергії на АЕС в Білорусі стала компанія олігарха Віктора Пінчука "Дніпросталь-Енерго".
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Vot tut segodnia Kreivys skazal sto nepustit elektru s 3 stran,to jest raski i Belorus
https://timeze2019.blogspot.com/2021/02/blog-post_12.html
пункты Е-F-G Отмечены нарушения избирательной кампании.
пункт I Отмечены нарушения при принятии законодательных актов. пункт Турборежим.
пункт J. Широкое распространение коррупции
Пункт K. Реформы не идут, желания их проводить нет.
Пункт O. Нужное нужно делать быстро Народ хочет, а мешает власть.
Пункт T. Бесплатная медицина - фикция и это плохо.
Пункт Z. Зеленский сдал России ключевого свидетеля Цемаха.
Пункт AE. СМИ приналежат олигархам
Пункт 19. "Опрос Зеленского" - это нехорошо. РГА и ОГА - лишние структуры.
26. Чистое позорище ...
Пункт 32. Вода - после освобождения Крыма
Пункт 35. Снабжение военной группировки РФ в Молдове идет через Украину. Закрыть просят.
Пункт 37. Борьба с коррупцией нужна
Пункт 38. Судебная система прогнила
Пункт 40. НАБУ работает хорошо
Пункт 41. Власть атакует антикоррупционные органы
Пункт 43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия
44. полное описание необходимых реформ судебной системы..
Мы бы добавили еще гильйотину ...
Пункт 47. И картины не арестовать !
Пункт 68. СМИ у олигархов.
Пункт 82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил сдаться в плен.
Пункт 91. Непотизм - это фирменный знак Зеленского
Пункт 99. ЕС просит помочь селу
115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
60. Закликає ЕСЗС та Комісію швидко ввести в дію та запровадити механізм санкцій ЕУ щодо захисту прав людини, еуропейський закон типу Магнітського, заснований на статті 215 ДФЕУ, що дозволяє застосовувати санкції проти осіб та компаній, які беруть участь у серйозних порушеннях прав людини та відповідальний за інші злочини, включаючи корупцію, та пропонує Україні наслідувати цей приклад та представити його українську версію;
113. Вітає позицію українського уряду поважати зобов'язання, прийняте в рамках Енергетичного співтовариства, дотримуватись чинного законодавства ЕУ, включаючи політику охорони навколишнього середовища та безпеки, не дозволяючи таким чином електроенергію з електростанцій у сусідніх країнах, які будуються без дотримання вимог міжнародної конвенції та найвищих міжнародних стандартів навколишнього середовища та безпеки, що підлягають імпорту;
...Пінчук? yes)