Запасов противогололедных средств в Украине хватит до конца зимы, - Укравтодор

Государственное агентство автомобильных дорог Украины Укравтодор отмечает наличие достаточного количества запасов противогололедных материалов в Украине.

"Для понимания: за вчерашние сутки с учетом интенсивных снегопадов и обледенения дорожниками было израсходовано 25,264 тыс. тонн песчано-солевой смеси, а также 3,384 тыс. тонн чистой соли. Поэтому рассчитываем, что запасов ПГМ в Украине хватит до конца зимы", - заявили в пресс-службе Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Укравтодора, по состоянию на 12 февраля 2021 года в наличии имеется 194.8 тыс. тонн противогололедных материалов, а также 51,8 тыс. тонн соли.

"Также к нам уже едут дополнительно 8,45 тыс. тонн соли и еще 84 тыс. тонн песка, входящего в перечень противогололедных материалов", - сообщили в госагентстве автодорог.

По прогнозам синоптиков, сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы.

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