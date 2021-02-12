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Запасів протиожеледних засобів в Україні вистачить до кінця зими, - Укравтодор

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Запасів протиожеледних засобів в Україні вистачить до кінця зими, - Укравтодор

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") наголошує на достатності запасів протиожеледних матеріалів в Україні.

"Для розуміння: за вчорашню добу з урахуванням інтенсивних снігопадів та обмерзання дорожники витратили 25,264 тис. тонн піщано-сольової суміші, а також 3,384 тис. тонн чистої солі. Тому розраховуємо, що запасів ПОМ в Україні вистачить до кінця зими", - заявили в пресслужбі "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними "Укравтодору", станом на 12 лютого 2021 року в наявності є 194,8 тис. тонн протиожеледних матеріалів, а також 51,8 тис. тонн солі.

"До нас уже також їдуть додатково 8,45 тис. тонн солі та ще 84 тис. тонн піску, який входить до переліку протиожеледних матеріалів", - повідомили в держагентстві автодоріг.

Читайте: На Львівщині випало до 90 см снігу. У низці регіонів зняті обмеження руху великогабаритного транспорту, вони діють у двох областях, - Укравтодор

За прогнозами синоптиків, сильні снігопади в Україні триватимуть до вечора суботи.

Автор: Анастасія Потіха
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Да, песка у нас много.
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12.02.2021 12:41 Відповісти
особенно если их не использовать....
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12.02.2021 12:44 Відповісти
откуда Укравтодор знает когда зима закончится? Или у них зима по календарю заканчивается?!
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12.02.2021 12:44 Відповісти
По синоптику и вентуски ориентируются...
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12.02.2021 12:48 Відповісти
та ну на...они не знают что такое Ventusky))))
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12.02.2021 13:46 Відповісти
Артемовской соли хватит! Во достижение)))))
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12.02.2021 12:45 Відповісти
Мало того - їх хватіт ще не на одну зиму...Піску в пісковнях,солі в Добромелі і Артемівську...
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12.02.2021 13:03 Відповісти
 
 