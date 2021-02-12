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Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Технологии

Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн

Подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Киевской городской прокуратуры № 9, женщина обманным путем завладела виртуальными активами (биткоины) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. Так, злоумышленница ежемесячно присылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов", - говорится в сообщении.

"В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов, переданных на управление. Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов. Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки", - добавляют в ведомстве.

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Отмечается, что общая сумма нанесенного ущерба составляет 111 тыс долларов США, что по курсу НБУ составляло около 3 млн гривен. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Топ комментарии
+3
За кражу виртуальных активов - виртуальная тюрьма.
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12.02.2021 13:03
+2
Так она действовала по договору поручения от имени потерпевшей, обычный лохотрон
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12.02.2021 13:23
+2
В чем проблема? Иди слямзи 3 ляма, отсидишь 15 суток и все.
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12.02.2021 13:37
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Правила форума Совет форумчан
эта срань ничем не подкреплена и в руках подержать не можешь... как же можно украсть то что не существует ???
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12.02.2021 13:00 Ответить
Но деньги-то, за которые эта хрень виртуальная покупается, реальные.
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12.02.2021 13:13 Ответить
покупается запись что кто то купил у кого то дырку от бублика,
вот она и передала в управление дырку от бублика.
ведь биткоины это просто зашифрованные записи истории с паролем последнего лоха в этом списке
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12.02.2021 13:35 Ответить
А деньги на банковском счету это просто запись в БД. Никакой ценности.
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12.02.2021 13:39 Ответить
Деньги это платежное средство в стране эмитента, есть регулирующий орган ,
Если владелец умер и не оставил ни каких данных о тех деньгах, наследники легко могут их найти и получить.
если потерялась запись тех биткоинов , все пропало никто ничего не получит
уже где то половина мертвых биткоинов к которым десятилетие никто не обращается
если кто то сконцентрирует больше 50% вычислительных мощностей по каком то битку то он может переписать все те битки на себя
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12.02.2021 14:13 Ответить
Но деньги-то она потратила реальные? И срок за мошенничество кто-то получит тоже вполне реальный.
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12.02.2021 18:14 Ответить
Как кацап говоришь, они тоже все не верят в развитие цифровых денег и технологий, потому что тупо отстали. А насчет "не можешь подержать в руках", у можешь взять и подержать в руках пол сотни киллограм Венесуэльских боливаров, они будут равны примерно 100 долларам.
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12.02.2021 13:30 Ответить
Если кацапам сделают чебурнет, то биткоин будет для них пустой звук.
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12.02.2021 13:36 Ответить
За кражу виртуальных активов - виртуальная тюрьма.
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12.02.2021 13:03 Ответить
Т.е. если с твоего счета спишут деньги это тоже не кража, а просто изменение записи в БД.
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12.02.2021 13:38 Ответить
Биткоины - виртуальные деньги, как и безналичные. А вот права на владение виртульными деньгами очень даже реальные.
Другое дело в том, что появляются эти права у человека не как результат труда по созданию им материальных или нематериальных благ не только для себя, но и для общества (любой труд на благо общества является ценным), а как результат каких-то вычислений, то есть из воздуха. Как по мне, майнинг - это разновидность фальшивомонетничества. Хотелось бы услышать доказательство, что это не так.
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12.02.2021 14:01 Ответить
Деньги, как и битки, создаться просто эмиссией, в одном случаи государством (или банками) а во втором - самой системой. А майнинг это обычное оказание услуги по поиску подходящего
для работы хэша, которые оплачиваться только что эмитированным битком.
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12.02.2021 15:21 Ответить
Эмиссия денег государством, то есть одним лицом и на основании принятого об этом решения узким кругом государственных лиц, ответственных (в идеале) за дозированную эмиссию - это одно, а эмиссия денег в виде битков кем попало и в неограниченных количествах - это другое. Это неизбежно приведёт к инфляции, то есть к обесцениванию денег. Потому, что, как на крути, должна быть связь между количеством выпущенного продукта в стране и количеством денег.
Условием прогресса общества является принуждение к выпуску продукции, то есть к труду как к единственному способу получения оплаты в виде денег для доступа к благам. Просто выпустивший фантики сначала имеет выгоду, но выгода, то есть их платёжная способность незаслуженно уменьшается. Пока что влияние биткоина незначительно, но что будет, если все организации и предприятия начнут заниматься майнингом вместо выпуска продукции?
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12.02.2021 16:41 Ответить
Правильно: "но выгода для остальных"
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12.02.2021 16:45 Ответить
А при чём тут прокуратура? Биткоины чиновница зажулила?
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12.02.2021 13:12 Ответить
кричалиж шо их украсть нельзя по причине блокчейна))))
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12.02.2021 13:13 Ответить
Так она действовала по договору поручения от имени потерпевшей, обычный лохотрон
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12.02.2021 13:23 Ответить
биткоин и есть лохотрон,
раньше продавали адреса на бумажке, купи у меня адресок за рубль и можешь дописать свой в конце списка а потом найди лохов которым сможешь продать этот список адресов,
только тогда был список из четырех адресков а теперь только один адрес,
купи адресок за 47 килобаксов а потом продашь его за 100 тысяч какому то лоху и разбогатеешь
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12.02.2021 13:44 Ответить
Если ты, мой комментарий, перепишешь десять раз и разошлешь десяти друзьям. Счастье тебе будет!.. Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн - Цензор.НЕТ 690
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12.02.2021 16:41 Ответить
Если бы украла 3 лимона настоящих денег -дали бы 15 суток или штраф 100 грн. А вот за кражу несуществующих денег - от 5 до 12. Офигенные законы!
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12.02.2021 13:16 Ответить
В чем проблема? Иди слямзи 3 ляма, отсидишь 15 суток и все.
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12.02.2021 13:37 Ответить
За три ляма, столько не дают! 15 суток - это, максимум за лям, а за три ляма, дают почётного гражданина города...
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12.02.2021 16:43 Ответить
вопрос сколько вложила? Имел ли подсудимый право на ведение этой операции? Свиду так тут оба соучастника. Является ли деятельность лицензорованная, имели ли свидетельство о регистрации......
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12.02.2021 13:45 Ответить
Гы-гы-гы...
А за кражу философского камня уже всех пересажали?
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12.02.2021 13:46 Ответить
Почему-то мне кажется, что это хитрозакрученная пирамида. Продается придуманный пшик за реальные бабки, в итоге верхушка пирамиды наваривается, а вся нижняя часть при наступлении часа "Х" ( а он всегда наступает в любой пирамиде) получит свой законный пустой пшик.
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12.02.2021 13:48 Ответить
Как и весь современный мир. И золото, и бриллианты, и бумажные деньги - это все средства накопления и эквиваленты, служащие мерой стоимости любых товаров. А в целом технология блокчейна уже никуда не денется. К примеру, в той же цифровой подписи документов, его тоже используют. За этим в любом случае будущее. Хранить проще, переводить проще, украсть нельзя, взломать нельзя. Что еще нужно?
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12.02.2021 16:59 Ответить
Мошенники очень продуманные нерпы. Особенно те, кто работает в сфере IT. Для того чтобы вычислить и поймать такого мошенника, надо проделать ОЧЕНЬ большую работу. А теперь главный вопрос: Кто же такая эта "потерпевшая", ради которой подняли на уши весь киевский отдел "К"?
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12.02.2021 14:08 Ответить
Касирша супермаркета... Которая бабе Юле, с зарплаты(!), мильйон перевела!
Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн - Цензор.НЕТ 8050
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12.02.2021 16:36 Ответить
Серьезно запутанное дело.
По законам Украины Биткоин не признан. Значит не является материальной ценностью или средством платежа.
Спекуляции на рынке цифровых валют уже многих довели до банкротства.
Когда максимальный % по депозиту в банках 20%, "наш" человек несет свои кровные в туда, где дают 300%. И плаче, что его кинули.
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12.02.2021 14:24 Ответить
 
 