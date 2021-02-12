Прокуратура сообщила о подозрении женщине, укравшей биткоинов на 3 млн грн
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Подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Киевской городской прокуратуры № 9, женщина обманным путем завладела виртуальными активами (биткоины) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что подозреваемая, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. Так, злоумышленница ежемесячно присылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов", - говорится в сообщении.
"В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов, переданных на управление. Однако, по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов. Полученные виртуальные активы злоумышленница вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки", - добавляют в ведомстве.
Отмечается, что общая сумма нанесенного ущерба составляет 111 тыс долларов США, что по курсу НБУ составляло около 3 млн гривен. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
За содеянное злоумышленнице грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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вот она и передала в управление дырку от бублика.
ведь биткоины это просто зашифрованные записи истории с паролем последнего лоха в этом списке
Если владелец умер и не оставил ни каких данных о тех деньгах, наследники легко могут их найти и получить.
если потерялась запись тех биткоинов , все пропало никто ничего не получит
уже где то половина мертвых биткоинов к которым десятилетие никто не обращается
если кто то сконцентрирует больше 50% вычислительных мощностей по каком то битку то он может переписать все те битки на себя
Другое дело в том, что появляются эти права у человека не как результат труда по созданию им материальных или нематериальных благ не только для себя, но и для общества (любой труд на благо общества является ценным), а как результат каких-то вычислений, то есть из воздуха. Как по мне, майнинг - это разновидность фальшивомонетничества. Хотелось бы услышать доказательство, что это не так.
для работы хэша, которые оплачиваться только что эмитированным битком.
Условием прогресса общества является принуждение к выпуску продукции, то есть к труду как к единственному способу получения оплаты в виде денег для доступа к благам. Просто выпустивший фантики сначала имеет выгоду, но выгода, то есть их платёжная способность незаслуженно уменьшается. Пока что влияние биткоина незначительно, но что будет, если все организации и предприятия начнут заниматься майнингом вместо выпуска продукции?
раньше продавали адреса на бумажке, купи у меня адресок за рубль и можешь дописать свой в конце списка а потом найди лохов которым сможешь продать этот список адресов,
только тогда был список из четырех адресков а теперь только один адрес,
купи адресок за 47 килобаксов а потом продашь его за 100 тысяч какому то лоху и разбогатеешь
А за кражу философского камня уже всех пересажали?
По законам Украины Биткоин не признан. Значит не является материальной ценностью или средством платежа.
Спекуляции на рынке цифровых валют уже многих довели до банкротства.
Когда максимальный % по депозиту в банках 20%, "наш" человек несет свои кровные в туда, где дают 300%. И плаче, что его кинули.