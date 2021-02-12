Шмыгаль пригласил Люксембург присоединиться к "Крымской платформе"

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил Люксембург присоединиться к украинской дипломатической инициативе "Крымская платформа".

В этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства.

"Премьер-министр подчеркнул, что Украина высоко ценит твердую и непреклонную позицию Люксембурга относительно территориальной целостности Украины и поблагодарил за поддержку экономических санкций против Российской Федерации из-за оккупации Крыма. Кроме того, Денис Шмыгаль пригласил Люксембург приобщиться к украинской дипломатической инициативе "Крымская платформа"", - говорится в сообщении.

Также он предложил агентству по вопросам международной помощи и развития "Lux-Development" присоединиться к проекту восстановления инфраструктуры и гуманитарных программ для Донбасса.

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