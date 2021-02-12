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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Шмыгаль пригласил Люксембург присоединиться к "Крымской платформе"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Шмыгаль пригласил Люксембург присоединиться к

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил Люксембург присоединиться к украинской дипломатической инициативе "Крымская платформа".

В этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства.

"Премьер-министр подчеркнул, что Украина высоко ценит твердую и непреклонную позицию Люксембурга относительно территориальной целостности Украины и поблагодарил за поддержку экономических санкций против Российской Федерации из-за оккупации Крыма. Кроме того, Денис Шмыгаль пригласил Люксембург приобщиться к украинской дипломатической инициативе "Крымская платформа"", - говорится в сообщении.

Также он предложил агентству по вопросам международной помощи и развития "Lux-Development" присоединиться к проекту восстановления инфраструктуры и гуманитарных программ для Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук
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Топ комментарии
+4
Ну якщо САМ Люксембург, то ***** відразу втече звідти.
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12.02.2021 13:20
+4
Андора і Монте-Карло підготуватись до запрошення!
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12.02.2021 13:26
+2
Монако может огорчиться, пригласите незамедлительно.
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12.02.2021 13:26
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Оно ему надо?
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12.02.2021 13:20 Ответить
Ну якщо САМ Люксембург, то ***** відразу втече звідти.
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12.02.2021 13:20 Ответить
Гондурас не забудьте...
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12.02.2021 13:24 Ответить
а товарища клару цеткин не пригласил? а то обидится.
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12.02.2021 13:24 Ответить
Уже давно не це.кин, ее еще не хватало, там своих мухоморов пруд пруди.
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12.02.2021 13:32 Ответить
Андора і Монте-Карло підготуватись до запрошення!
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12.02.2021 13:26 Ответить
Монако может огорчиться, пригласите незамедлительно.
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12.02.2021 13:26 Ответить
Люксембургский учитель уже обогнал украинского по зарплате. Учитель Primary School-9 202, Учитель Secondary School-10 660 долл. Зарплаты и налоги в Люксембурге.Фев 1, 2021
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12.02.2021 13:27 Ответить
А Папуа-Новая Гвинея где?
Оккупанты как увидят в переговорной туземца с ожерельем из человеческих костей и с тюнингованным копьем, так драпанут шо аж пятки засверкают.
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12.02.2021 13:58 Ответить
Пусть лучше пригласит свой мозг вернуться в его пустую голову. А потом отменит свое постановление которое запрещает проводить конкурсы на назначение директоров госпредприятий и чиновников высоких рангов во время карантина. Когда были конкурсы, все было гласно, и назначать отбитых не имеющих образования людей имело общественный резонанс, а сейчас росчерком пера на любую должность в любое ДП, ДСП назначают вороватых чиновников. Страна не выдержит такого деребана бюджетных средств ваших вороватых директоров и чиновников - ваших одноклассников, одногруппников, кумовьёв, друзей, родственников, друзей родственников!!!!!
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12.02.2021 14:49 Ответить
да. без люксембурга никак....
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12.02.2021 18:14 Ответить
 
 