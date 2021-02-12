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ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля

Новости Цензор.НЕТ Общество

ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля

Нелегальное производство дизеля наладили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

Государственная фискальнаая служба прекратила деятельность крупного незаконного производства дизельного топлива в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в пятницу, 12 февраля.

В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов на территории четырех областей группа лиц организовала сеть по производству и купле-продаже горюче-смазочных материалов. Дельцы работали без разрешения и не платили акцизный налог.

Производство осуществлялось на подконтрольных им обществах и комплексах предприятий- исрлльзовали резервуары для хранения топлива и оборудования.

Нелегальные производства топлива обнаружили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, во время обыска обнаружили черновые записи, 1,2 млн литров дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.

Потери бюджета от противоправных действий злоумышленников оцениваются в более чем 10 млн грн налогов.

ГФС направила в суд ходатайство об аресте на имущество дельцов. Расследование продолжается.
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Це добре!! Але питання-Україна спроможна легально виробляти дизпаливо ,в необхідних об"ємах ???))))
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12.02.2021 15:13 Ответить
та вже схоже не спроможна - схоже конкуренція тут не потрібна ))
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12.02.2021 18:40 Ответить
Перестали заносить долю или мало стали заносить - вот и накрыли!
Не могли же они столько времени работать незамеченными....
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12.02.2021 15:30 Ответить
но ведь тогда получается что дизель был не кацапский??
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12.02.2021 17:00 Ответить
Давайте людям робити легально
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12.02.2021 19:08 Ответить
1200000л*28.00=33600000грн а бюджет не досчитался 10000000 грн дорого обходятся нам наши правоохранители.
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12.02.2021 19:21 Ответить
 
 