ГФС пресекла масштабное подпольное производство дизеля

Нелегальное производство дизеля наладили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

Государственная фискальнаая служба прекратила деятельность крупного незаконного производства дизельного топлива в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в пятницу, 12 февраля.

В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2020-2021 годов на территории четырех областей группа лиц организовала сеть по производству и купле-продаже горюче-смазочных материалов. Дельцы работали без разрешения и не платили акцизный налог.

Производство осуществлялось на подконтрольных им обществах и комплексах предприятий- исрлльзовали резервуары для хранения топлива и оборудования.

Нелегальные производства топлива обнаружили в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях.

Как сообщил глава ГФС Вадим Мельник, во время обыска обнаружили черновые записи, 1,2 млн литров дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.

Потери бюджета от противоправных действий злоумышленников оцениваются в более чем 10 млн грн налогов.

ГФС направила в суд ходатайство об аресте на имущество дельцов. Расследование продолжается.