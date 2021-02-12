ДФС припинила масштабне підпільне виробництво дизеля

Нелегальне виробництво дизеля налагодили в Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

Державна фіскальна служба припинила діяльність великого незаконного виробництва дизельного палива в Києві. Про це повідомляє пресслужба ДФС в п'ятницю, 12 лютого.

У ході слідства правоохоронці встановили, що протягом 2020 - 2021 років на території чотирьох областей група осіб організувала мережу з виробництва і купівлі-продажу пально-мастильних матеріалів. Ділки працювали без дозволу і не платили акцизний податок.

Виробництво здійснювалося на підконтрольних їм товариствах і комплексах підприємств-резервуарах для зберігання палива і обладнання.

Нелегальні виробництва палива виявили в Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

Як повідомив глава ДФС Вадим Мельник, під час обшуку виявили чорнові записи, 1,2 млн літрів дизельного палива і 10 експериментальних зразків пально-мастильних матеріалів.

Втрати бюджету від протиправних дій зловмисників оцінюються в понад 10 млн грн податків.

ДФС направила до суду клопотання про арешт на майно ділків. Розслідування триває.