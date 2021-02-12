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паливо (408) ДФС (2573)

ДФС припинила масштабне підпільне виробництво дизеля

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ДФС припинила масштабне підпільне виробництво дизеля

Нелегальне виробництво дизеля налагодили в Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

Державна фіскальна служба припинила діяльність великого незаконного виробництва дизельного палива в Києві. Про це повідомляє пресслужба ДФС в п'ятницю, 12 лютого.

У ході слідства правоохоронці встановили, що протягом 2020 - 2021 років на території чотирьох областей група осіб організувала мережу з виробництва і купівлі-продажу пально-мастильних матеріалів. Ділки працювали без дозволу і не платили акцизний податок.

Виробництво здійснювалося на підконтрольних їм товариствах і комплексах підприємств-резервуарах для зберігання палива і обладнання.

Нелегальні виробництва палива виявили в Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

Як повідомив глава ДФС Вадим Мельник, під час обшуку виявили чорнові записи, 1,2 млн літрів дизельного палива і 10 експериментальних зразків пально-мастильних матеріалів.

Втрати бюджету від протиправних дій зловмисників оцінюються в понад 10 млн грн податків.

ДФС направила до суду клопотання про арешт на майно ділків. Розслідування триває.

Автор: Анастасія Потіха
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Це добре!! Але питання-Україна спроможна легально виробляти дизпаливо ,в необхідних об"ємах ???))))
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12.02.2021 15:13 Відповісти
та вже схоже не спроможна - схоже конкуренція тут не потрібна ))
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12.02.2021 18:40 Відповісти
Перестали заносить долю или мало стали заносить - вот и накрыли!
Не могли же они столько времени работать незамеченными....
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12.02.2021 15:30 Відповісти
но ведь тогда получается что дизель был не кацапский??
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12.02.2021 17:00 Відповісти
Давайте людям робити легально
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12.02.2021 19:08 Відповісти
1200000л*28.00=33600000грн а бюджет не досчитался 10000000 грн дорого обходятся нам наши правоохранители.
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12.02.2021 19:21 Відповісти
 
 