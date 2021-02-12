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Избиение стоматологом детей в Ривном: полиция начала расследование

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Избиение стоматологом детей в Ривном: полиция начала расследование

Полиция в Ривненской области начала расследование в отношении врача-стоматолога, которую обвиняют в избиении детей на рабочем месте.

Пресс-секретарь отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Мария Юстицкая сообщила, что накануне в полицию поступило два заявления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отмечается, что в первом заявлении 28-летняя жительница сообщила, что после визита к стоматологу в одной из частных клиник Ривного у восьмилетней дочери она обнаружила гнойную рану губы.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также в полицию обратилась 36-летняя жительница города Костополя, которая сообщила, что во время лечения зубов в частной стоматологической клинике врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

По факту умышленного легкого телесного повреждения полицейские начали расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Если вину женщины докажут, ей грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы.

"Кроме того, обнаруженная во время мониторинга сети Интернет информация об избиении врачом детей на рабочем месте, будет зарегистрирована и будет рассматриваться в ходе начатых досудебных расследований. Сейчас два заявления граждан, которые поступили по этому поводу не имеют отношения к кадрам насилия над детьми, распространенными в Интернете", - рассказала Юстицкая.

Она допускает, что записи сделаны ранее и касаются избиения других детей. Поэтому, как прогнозируют в полиции, в этом деле могут быть выявлены новые факты.

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Топ комментарии
+13
Ты дебил, крапка.
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12.02.2021 17:51
+9
Видно, що погано твої батьки виховали таку мавпу як ти.
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12.02.2021 18:14
+8
Ідіот!
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12.02.2021 18:01
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Тримати свою дитину в кабінеті стоматолога мають батьки. Крапка. Бо саме вони відповідають за поведінку тієї мавпи, яку виховали.
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12.02.2021 17:47 Ответить
Ты дебил, крапка.
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12.02.2021 17:51 Ответить
Ідіот!
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12.02.2021 18:01 Ответить
Видно, що погано твої батьки виховали таку мавпу як ти.
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12.02.2021 18:14 Ответить
врач - садистка?
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12.02.2021 18:13 Ответить
врач === садистка
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12.02.2021 18:17 Ответить
Скандальний рівненський стоматолог Інна Кравчук із клініки "Only Kids" знущалася над маленькими дітьми, била їх. Відео жорстокого поводження з маленькими пацієнтами надала клініка "Голівуд", де раніше працювала Інна Кравчук, на запит адвоката кількох потерпілих від дій горе-лікарки, - пише Рівне.онлайн.
До слова, у стоматологічній клініці "Голівуд" запевняють, що звільнили Інну Кравчук саме через скарги батьків, які заявляли про знущання над їхніми дітьми цим стоматологом.
"Влітку минулого року до мене почали надходити скарги від батьків про жорстоке поводження із дітьми. Я вирішила переглянути відео із камер спостереження і так натрапила на два відео від яких у мене волосся стало дибки. Колективно ми прийняли рішення і попросили Інну Кравчук звільнитися за власним бажанням, бо не хотіли людині псувати життя", - розповіла керівник "Голівуду" Інна Пекарська.
До слова, у однієї дівчинки, над якою знущалася стоматолог є інвалідність, у неї проблеми з серцем. І за словами мами дитини, лікарка про це дуже добре знала.
На першому відео видно, як Інна Кравчук заносить дитину на руках у свій кабінет. Бере до рук шприц і підносить до обличчя дитини та щось каже, очевидно лякає, дівчинка махає головою відповідаючи на залякування «Ні». Судячи з коментарів інших батьків, припускаємо, що вона, як і інших дітей залякує, що що зробить укол в голову чи шию.
Далі лікарка садить дитину на руки починає трусити настільки сильно, що здається в дитини зламається шия, а потім починає душити й далі її трусити. Знову тицяє до обличчя дитини шприц.
Ставить дитинку на ніжки та продовжує шарпати. Дівчинка плаче, а її б'ють по руках. Лікарка садить знову на руки та стискає так, що дитина не може ворухнутися, її ноги зажаті поміж ніг лікарки, а руки скручує, як у психлікарні зав'язують хворим гамівною сорочкою. Дитя не може ворухнутися і весь час плаче, а її знову лякають шприцом.
https://www.youtube.com/watch?v=nJGyYVjFqeI&feature=emb_logo

Наступне відео ще жахливіше і в ньому беруть участь уже обидві жінки. На жаль маму журналістам знайти не вдалося. Тому, в сюжеті закрили обличчя дитини. Якщо батьки впізнають свого хлопчика і захочуть звернутися із заявою у поліцію, адвокатське об'єднання "Калька і Луцик" готові безкоштовно допомогти, як і тим мамам, кому вже допомагає.
Це відео важко коментувати. Видно, що на дитині всім тілом лежить доросла жінка - асистентка лікарки. Дитина не може ворухнутися, лише трішки рухає ніжкою. Таке відчуття, що лікарка роздирає дитині рота і натискає так, щоб йому було ще болячіше. Потім лікарка б'є дитину головою об канапу, підіймає за голову і знову кидає.https://www.youtube.com/watch?v=sJhz0pwHegs&feature=emb_logo
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12.02.2021 18:41 Ответить
она не врач - раз...и не детский - два...
неуравновешенная и агрессивная тетка...
(есть ли у нее дети?)
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12.02.2021 18:22 Ответить
(есть ли у нее дети?)

Не. Она, видно же, педофобка ...
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12.02.2021 18:33 Ответить
"Стоматолог-продавец гастронома", понимает только 3.14дюлину.
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12.02.2021 19:53 Ответить
В государственных клиниках такое невозможно! Дети такого возраста должны лечиться на руках родителей! Врач явно не есть образец терпения! Просто не надо браться за таких детей, кого нельзя уговорить, а не силой! А вообще никто не хочет лечить детей!!!!!
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12.02.2021 20:55 Ответить
Петя, пойди убейся об стену.
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17.02.2021 22:03 Ответить
Идиот? Ты что в жизни сделал, ушлепок?
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19.02.2021 21:05 Ответить
Колись уже був один стоматолух. Сашулькою його звали...
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12.02.2021 21:36 Ответить
 
 