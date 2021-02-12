Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist

В пределах ЕС нет однозначного отношения к России. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что разочарован результатами недавнего визита в Москву. Прибалтийские страны и Польша "предупреждали" главу внешней политики ЕС, что посещение Москвы после ареста оппозиционера Алексея Навального будет неудачным. Они были правы, ведь Россия фактически унизила Европу,

Об этом пишет The Economis, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

На пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал ЕС как "ненадежного партнера", тогда как Боррель стоял рядом. Боррель даже не настаивал на посещении Навального в тюрьме. Кроме того, пока европейский дипломат все еще находился в Москве, появились новости о том, что российское правительство выслало дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в акциях протеста.

"Отношения с Россией являются наиболее актуальной внешнеполитической проблемой, с которой столкнулся ЕС. Однако, именно касательно этой проблемы у ЕС нет согласованности. Несмотря на то, что члены ЕС не всегда могут договориться, как лучше вести себя с Китаем или как строить отношения с Америкой, по вопросу России они безнадежно разделены", - подчеркивает издание.

"Россия может быть потенциальным или даже необходимым союзником, деловой возможностью или экзистенциальной угрозой, в зависимости от того, находитесь ли вы в Париже, Берлине или Варшаве. Вопросы внешней политики ЕС всегда были противоречивыми, особенно в отношении Москвы", - следует из статьи.

В издании подчеркивают, что внешняя политика часто базируется на прагматизме. Когда дело касается России, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает тактику коммуникации и сомневается, что жесткие действия могут принести много пользы. Хотя подобные замечания могут быть умными с точки зрения политической дипломатии, но то, что Франция потеряла свою решимость перед Россией совсем не радует. В Германии экономика решает вопрос геополитики. "Северный поток-2" - трубопровод, идущий от России до Германии, подрывает широкую стратегию ЕС, который стараться меньше полагаться на Россию в энергетике, но даже несмотря на это, проект сохраняет поддержку правительства Германии.

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Канцлер Германии Ангела Меркель удивила своих критиков, рассматривая вариант введения санкций против России. Такой подход Европы к Кремлю разделяет предположение, что ЕС не может влиять на Россию и является фактически бессильным.

"Имея дело с Россией, ЕС почему-то проявляет слабость. Европейские правительства имеют инструменты для противодействия агрессии России, такие как санкции против приближенных лиц к российскому президенту Владимиру Путину, или отмена "Северного потока-2". То, чего на самом деле не хватает ЕС, так это политической силы воли для использования имеющихся мощных инструментов. Европа действительно может стать более жесткой в ​​отношениях с Кремлем благодаря недавним действиям России...Возможно, в параллельной реальности Россия могла бы быть миролюбивым членом G8, но, к сожалению, в современном мире все наоборот", - подчеркивают в издании.