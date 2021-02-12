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Новости За рубежом
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Россия (91205) Евросоюз (15858) Боррель (578)

Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist

В пределах ЕС нет однозначного отношения к России. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что разочарован результатами недавнего визита в Москву. Прибалтийские страны и Польша "предупреждали" главу внешней политики ЕС, что посещение Москвы после ареста оппозиционера Алексея Навального будет неудачным. Они были правы, ведь Россия фактически унизила Европу,

Об этом пишет The Economis, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

На пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал ЕС как "ненадежного партнера", тогда как Боррель стоял рядом. Боррель даже не настаивал на посещении Навального в тюрьме. Кроме того, пока европейский дипломат все еще находился в Москве, появились новости о том, что российское правительство выслало дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в акциях протеста.

"Отношения с Россией являются наиболее актуальной внешнеполитической проблемой, с которой столкнулся ЕС. Однако, именно касательно этой проблемы у ЕС нет согласованности. Несмотря на то, что члены ЕС не всегда могут договориться, как лучше вести себя с Китаем или как строить отношения с Америкой, по вопросу России они безнадежно разделены", - подчеркивает издание.

"Россия может быть потенциальным или даже необходимым союзником, деловой возможностью или экзистенциальной угрозой, в зависимости от того, находитесь ли вы в Париже, Берлине или Варшаве. Вопросы внешней политики ЕС всегда были противоречивыми, особенно в отношении Москвы", - следует из статьи.

В издании подчеркивают, что внешняя политика часто базируется на прагматизме. Когда дело касается России, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает тактику коммуникации и сомневается, что жесткие действия могут принести много пользы. Хотя подобные замечания могут быть умными с точки зрения политической дипломатии, но то, что Франция потеряла свою решимость перед Россией совсем не радует. В Германии экономика решает вопрос геополитики. "Северный поток-2" - трубопровод, идущий от России до Германии, подрывает широкую стратегию ЕС, который стараться меньше полагаться на Россию в энергетике, но даже несмотря на это, проект сохраняет поддержку правительства Германии.

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Канцлер Германии Ангела Меркель удивила своих критиков, рассматривая вариант введения санкций против России. Такой подход Европы к Кремлю разделяет предположение, что ЕС не может влиять на Россию и является фактически бессильным.

"Имея дело с Россией, ЕС почему-то проявляет слабость. Европейские правительства имеют инструменты для противодействия агрессии России, такие как санкции против приближенных лиц к российскому президенту Владимиру Путину, или отмена "Северного потока-2". То, чего на самом деле не хватает ЕС, так это политической силы воли для использования имеющихся мощных инструментов. Европа действительно может стать более жесткой в ​​отношениях с Кремлем благодаря недавним действиям России...Возможно, в параллельной реальности Россия могла бы быть миролюбивым членом G8, но, к сожалению, в современном мире все наоборот", - подчеркивают в издании.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Ну вот ни капли сочувствия к Боррелю почему-то......... Такая наивность граничит с глупостью.
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12.02.2021 17:50
+7
Росєяне розуміють лише-Кейсом по фейсу та фейсом об тейбл !!!))))
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12.02.2021 18:05
+6
Ну слабость разве что к путинскому баблу. Когда не будь станет известно сколько лимонов отстегнула Расея чиновникам из той же Германии за разрешение строительства "Северного потока -2"
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12.02.2021 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Найповажніше виданя світу рубить по м"якотілій ПРОуХйлівській Європі!!!
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12.02.2021 17:44 Ответить
Абсолютно правильно.
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12.02.2021 17:47 Ответить
Когда есть прибалты и Польша остальным не хочется лезть в эти разборки, они шума создают за семь ЕС. У одних просто бизнес, другим просто наплевать.
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12.02.2021 17:48 Ответить
Там еще и Меркель упомянута с предложением о санкциях. Она полька наверное или литовка/латышка/эстонка.
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12.02.2021 17:57 Ответить
Ну вот ни капли сочувствия к Боррелю почему-то......... Такая наивность граничит с глупостью.
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12.02.2021 17:50 Ответить
Росєяне розуміють лише-Кейсом по фейсу та фейсом об тейбл !!!))))
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12.02.2021 18:05 Ответить
але тейбл має бути залізобетонний.
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12.02.2021 18:13 Ответить
Пока не заметно , что ЕС делает с рашкой фейсом об тейбл , санкции не работают, позволяют рашке делать что хочет .
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12.02.2021 20:20 Ответить
як каже мій приятель - таким дураком можна бути лише за великі гроші.
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12.02.2021 18:12 Ответить
Он сам делает только то, что ему прикажут сверху
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12.02.2021 19:48 Ответить
Да и ko всему евроколхозу тоже....
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12.02.2021 20:21 Ответить
Брутальне хамло розуміє лише брутальну силу !!!)))
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12.02.2021 18:00 Ответить
А может ЕС нравится быть опущенными.
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12.02.2021 18:02 Ответить
Ну слабость разве что к путинскому баблу. Когда не будь станет известно сколько лимонов отстегнула Расея чиновникам из той же Германии за разрешение строительства "Северного потока -2"
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12.02.2021 18:03 Ответить
Это не слабость - а ПРОДАЖНОСТЬ !!! Кацапы купили почти весь полит-бомонд ЕС.. Просто факт!!! Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 6492
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12.02.2021 18:06 Ответить
Украина напала на Украину и отобрала у Мавзолейного быдла Крым и кусок Донбасса.Бандеровцы Порошенко и генерал Муженко хвошЫзды...,Крысы Мавзолейные я все правильно изложил? Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 9045
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12.02.2021 18:09 Ответить
якщо реакція на очевидні порушення та агресивні дії незрозуміло безсила, шукай гроші, московитські гроші.
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12.02.2021 18:11 Ответить
Я бы конечно поверил Крысам Кремля,НО...ранее было Приднестровье...отобранное по факту у Молодовы,потом была Грузия,и отобранные Абхазия с Ю.Осетией,сегодня Белорусь,отобрання по тихому у дурака Лукаша...,а посему вы не Крысы..вы хуже Крыс... Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 3446обыкновенные Гопники чужого добра и земель не ваших...,вы Мацковия позорная,наглая и ЛЖИВАЯ на 100 %,нет у вас никакой Истории,вы никто,на ворованном и чужом горе,счастье не строится...КонцлагерЬ долбанный...
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12.02.2021 18:18 Ответить
Методы то есть , только применять их к РФ ивропейцы реально не станут. А зачем? Газок качаем, пром товары и продовольствие продаем. Введем санкции, раша введет свои. Фермеры Макрона и Меркелыху скинут. Какая война в Украине, и хоть 50 Навальных пусть пересажают.
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12.02.2021 18:19 Ответить
Да ладно вам ..в 2012 году на РАБссии было все чики пуки и 4 место в мире среди экономик Мира за счети газа нефти золота и алмазов с оборотом 4 триллиона долларов...сегодня РАБссия на 17 месте..ее обогнали даже Португалия и Бразилия...годовой бюджет 242 ярда долларов Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 4703Штат Калифорния 542 ярда...,Вяликае быдло...
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12.02.2021 18:26 Ответить
Санкции не работаю короче... Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 45 Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 45
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12.02.2021 18:28 Ответить
Нужно усиливать Холодную войну и опускать уже железный занавес. Жаль, что Европа такая слабая стала и нету Черчилля, который такую речь двинет, как Фултоне.
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12.02.2021 18:29 Ответить
Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 9976 Имея дело с Россией, ЕС проявляет слабость, - The Economist - Цензор.НЕТ 1335
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12.02.2021 18:38 Ответить
Я бы сказал, что Боррель в последней поездке представлял не ЕС, а только Францию и Германию, которые все еще наивно пытаются увидеть в глазах ***** какую-то адекватность
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12.02.2021 19:08 Ответить
 
 