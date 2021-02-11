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Новости За рубежом
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визит (2801) Россия (91193) Евросоюз (15857) Боррель (578)

Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву

Цель властей России во время визита в Москву первого дипломата ЕС Жозепа Борреля, "заключалась в том, чтобы унизить его" и "подвергнуть ЕС нападкам".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение высказала во время выступления в Рийгикогу (парламенте) Эстонии премьер страны Кая Каллас, пишет EER.

Еще 7 февраля в Эстонии назвали визит Борреля в Москву неудачным.

"Россия унизила представителя Европы. Унизила Европу", – заявила Каллас.

По ее словам, то, как и на фоне каких событий прошел визит, и какими были последствия, – "это остудит пыл тех, кто наивно питает иллюзии, что с Россией возможен искренний диалог и взаимовыгодные отношения. Это им хороший урок".

"Россия точно не хочет диалога. Нам следует исходить из этого факта", – подчеркнула глава эстонского правительства, добавив, что нужно пристально следить за решениями и действиями Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель

Каллас также заявила, что она и ее соратники в Евросоюзе работают над тем, чтобы ввести против России новые санкции – за нарушения прав человека.

Напомним, 7 февраля 2021 года топ-дипломат ЕС Боррель после визита в Москву 4—6 февраля у себя в блоге посетовал на "агрессивную пресс-конференцию", и написал, что "встреча с главой МИД РФ Лавровым показала: Европа и РФ расходятся. Похоже, Россия отключается от Европы". В те дни РФ продолжала "прессовать" оппозицию в стране, выслала трех дипломатов стран ЕС. Кремль посмеялся. Боррель намекнул на новые санкции против РФ. В Европарламенте начали сбор подписей за его отставку: там считают, что глава евродипломатии не справился с защитой интересов ЕС.
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Топ комментарии
+29
Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 8591
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11.02.2021 08:16
+18
Больше века назад Бисмарк сказал, что договор с Расеей не стоит бумаги, на которой он подписан, а вот нынешние еврошлюхи ему не верят, все пытаются "договорится"
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11.02.2021 08:07
+18
С таежной дичью диалог невозможен. Только на бутылку.
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11.02.2021 08:07
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Европа считает, что это похлопывание по плечу рукой. Только это не рука, да и не по плечу.
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11.02.2021 08:20 Ответить
Надо было не Борреля отправлять, а Меркель с Макроном - у тех до сих пор желание "подружится со страной-бензоколонкой" не пропало ))
Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 6678
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11.02.2021 10:51 Ответить
Лаптєстан завжди когось обсерає і від цього росте сам над собою.
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11.02.2021 08:04 Ответить
Самокритично. Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 4609
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11.02.2021 08:07 Ответить
Садомазохизм какой-то.
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11.02.2021 08:13 Ответить
Ти ще не доріс щоб мене тролити. Зникни в тумані.
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11.02.2021 08:13 Ответить
Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 8591
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11.02.2021 08:16 Ответить
Больше века назад Бисмарк сказал, что договор с Расеей не стоит бумаги, на которой он подписан, а вот нынешние еврошлюхи ему не верят, все пытаются "договорится"
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11.02.2021 08:07 Ответить
С таежной дичью диалог невозможен. Только на бутылку.
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11.02.2021 08:07 Ответить
Садомазохизм какой-то.
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11.02.2021 08:10 Ответить
ЕС сейчас по сути клуб по интересам. Бундесбюргерша имеет свое видение, недонаполеон свое и так далее. Чем дальше границы страны от педирации тем лояльнее они к пуйлу. Не смотря ни на какие исторические конфликты, лучшими союзниками Украины в ЭС сейчас являются Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия и Словения. Ситуативно с нами страны Северной Европы и Турция, хоть она и не в ЕС. Вот с ними и надо плотнее взаимодействовать.
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11.02.2021 08:11 Ответить
Евросоюз слишком большой, чтобы выразить одно правильное и консолидированное мнение и решение против рашки. Совместные обеспокаивания и есть следствие такого положения вещей. Это то, что они могут родить совместно. Поэтому Британия и вышла из ЕС.
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11.02.2021 08:11 Ответить
А ми хочемо ввійти в це саме ЕС... Аби потім теж вийти.)))
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11.02.2021 08:36 Ответить
Коли досягнемо стандартів ЄС можна і не входити. Але як їх досягти з Венедиктовою, вовками та ін...
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11.02.2021 09:56 Ответить
там, здебільшого, були економічні причини, а не політичні...тобто поблажливе ставлення беззубих євролібералів до параші тут ні до чого.
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11.02.2021 12:27 Ответить
У нас был Будапештский договор, согласно которому Запад ,при желании, мог порвать рашку на куски, но случилось ничего. Рашка растоптала международное право, убивает, травит, захватывает- но все это не получает адекватного ответа. Где тогда знаменитые европейские ценности? Лавруха позволяет себе отчитывать европейских послов, рашка вымани послов. Атакует
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11.02.2021 12:57 Ответить
Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 3874
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11.02.2021 08:12 Ответить
_Подумаешь, унизила... Да они напали на ЕС и НАТО, убили президента, политическое и военное руководство! И ни пары з вуст! А тут - всего лишь унизила.
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11.02.2021 08:13 Ответить
Да ничего страшного. Объявите о своей обеспокоенности и все рассосется. Опыт у Европы в этом имеется.
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11.02.2021 08:18 Ответить
Именно так и сделают! Это премьер Эстонии, как то пытается их расшевелить и говорит "вы, че нас унизили...Заканчивайте с диалогами!", но поскольку рулит ЕС Германия и Франция (первая все грезит том, как она всем будет сидеть на трубе и раздавать всей ЕС газ, а вторые все никак не успокоятся, какой рынок сбыта они потеряли в лице Рашки). Чтобы была полная троица не хватает только итальяшек!!!!
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11.02.2021 09:50 Ответить
При посещении 05.02.2021 г. посольства Украины в республике Беларусь, бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко пользовался системами дипломатической связи для контакта с ОП Украины. Это что, если не унижение самих себя, хохлы? Вы заняты московией и тем, как она унижает Европу. Но то, что касается самих себя, вы по примеру московии, предпочитаете не замечать.

P.S. Захарченко Виталий Юрьевич - особа, яка переховується від органів досудового розслідування, запобіжний захід: тримання під вартою, дата зникнення: 26.02.2014.
Не знал, что находясь в розыске можно свободно пользоваться закрытой связью с зеленскими и иже с ним.
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11.02.2021 08:18 Ответить
Мадама Кая Каллас неправильно вектор действия определила. Не расея унизила Европу, а старый пердун из Европы поперся в расею унижаться и искать себе дополнительные доходы, чем унизил Европу.
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11.02.2021 08:26 Ответить
в ЕС уже забыли историю- Гитлера тоже пытались умиротворить и договорится- ну аннексировал Австрию, ну ниче страшного, там же есть немцы, ну Чехословакию- ну там тоже чутка немцев было, дальше не пойдет...
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11.02.2021 08:27 Ответить
Боррель на рашке,обгадился такое же как Чемберлен а Рейхе. Разница только втом, что Боррель понял, что его поимели
Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 8489
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11.02.2021 08:29 Ответить
Па першае - пуцiнская РФ не падтрымлiвае дэмакратычныя каштоу'насьцi, правы чалавека.
Па другое - пуцiнская РФ ставiцца да Эу'ропы з непавагай, абразай даволi заслужана. У гэтым павiнны спартоу'ныя чыноу'нiкi - за хабар i расейскiх шлюх у лазьнях прадау'шыя сумленнасць.
Бiзнэсоу'цы i палiтыкi - паставiушыя расейскiя грошы вышэй за дэмакратычныя прынцыпы.
Эу'ропа скрозь пальцы глядзела на пуцiнскiя злачынства дзесяцiгодзямi - ну за што Пуцiну яе паважаць?!
Пуцiн (дваровае пiцерскае чмо) - паважае толькi моцных, прынцыповых, здольных даць у рыла...
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11.02.2021 08:30 Ответить
Боррель увидел в глазах Путлера мир... Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 8173
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11.02.2021 08:31 Ответить
Это Зеля увидел, но он не в тот глаз заглядывал. А Боррель все правильно понял и готовит новые санкции.
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11.02.2021 08:54 Ответить
...ты думаешь , что заглядывал в шоколадный глаз!!!)) Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 1984
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11.02.2021 10:16 Ответить
Ага, в очах побачив мир, а на спині відчув тепло і вологу але пахло воно не чаєм.
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11.02.2021 11:45 Ответить
Германия и дохлый СССр были союзниками и воевали против Японии...Гитлер и Молотов кровью скрепили сей союз в Польше 1939 года...вам неправильную историю навесили на уши... Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 9492 Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 9153
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11.02.2021 08:34 Ответить
ну ничего..срашшного! (С))))
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11.02.2021 08:37 Ответить
боррель пасєтіл бордель...
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11.02.2021 08:41 Ответить
Что тут удивительного? Старую проститутку всякий может унизить.
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11.02.2021 08:54 Ответить
У европейцев (не у всех конечно) от сытой, спокойной жизни мозги так жиром заплыли, что они забыли историю 80-ти летней давности, когда так же пытались искать диалог с Адиком
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11.02.2021 09:16 Ответить
Это нормально, нечего было лезть... Тоже "увидел мир в глазах" российской военщины? Может хоть сейчас до руководителей стран Европы дойдет с кем они имеют дело. Хотя, сомнительно... Не хотят учиться ни на уроках истории, ни на чужих ошибках...,ни защищать себя...
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11.02.2021 09:31 Ответить
На жаль,- все іде по сценарію другої половини 30-х років 20-го століття.
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11.02.2021 09:35 Ответить
Та ЄВРОПА, особливо, ЗАХІДНА давно лягла під Кремль і виконує його забаганки, закриває очі на порушення міжнародного права, агресії проти суверенних держав, спонсуровання тероризму в світі та терористичні акти..... Європа своїми руками риє собі яму підтримуючи економічні стосунки з ерефією та надаючи їй ******* технології. Ваші лідери МАКРОНИ, МЕРКЕЛІ. Шредери .... продались московії . Бабло не пахне, звикайте що ерефія вас зневажає і буде зневажати, вона вже ЗАПЛАТИЛА ВАШИМ КЕРІВНИКАМ.
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11.02.2021 09:47 Ответить
та норм - в толерантній європі багато мазохістів. Європейці ******* підкорятись....
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11.02.2021 09:58 Ответить
Пока Мордор с лихвой оплачивает все "унижения" звонкой монетой, Европа будет молча подтираться и терпеть унижения и дальше.
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11.02.2021 10:13 Ответить
Этого Борреля нужно" гнать в шею" со всех организаций ЕС...Этот то ли полный идиот,поехавший по своей инициативе со своими целями в Москву. то ли явно "в теме" Путина,просто ПОДСТАВИЛ ЕС,не выбросив в мусорник свой визит когда ,В ЕГО ПРИСУТСТВИИ ву Москве,Россия выдворила европейских послов.
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11.02.2021 10:38 Ответить
Такой понос у ЕС из-за Навального. Они ведут себя как будто не Навального бьют, а насилуют Европу.
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11.02.2021 10:42 Ответить
гвалтують чи ні, а відчуття що на спину насцяли.
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11.02.2021 11:47 Ответить
Повчальна історія з очільником дипломатії ЄС Жозепем Боррелем, який отримавши відкоша в Москві тепер зазнає нищівної критики вдома за «приниження» Євросоюзу через свій «сумнівний візит» до Росії.
Так буде з усіма мрійниками, які хочуть «побачити в очах Путіна мир» )
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11.02.2021 11:14 Ответить
РОССИЯ УЖЕ ДАВНО ПРОВОЦИРУЕТ НА КОНФЛИКТ ОСОБЕННО НЕБОЛЬШИЕ СТРАНЫ !!! ТОЛЬКО РОССИЯН НЕОБХОДИМО ТОЧЕЧНО УНИЧТОЖАТЬ !!!
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11.02.2021 14:26 Ответить
 
 