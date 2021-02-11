Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Цель властей России во время визита в Москву первого дипломата ЕС Жозепа Борреля, "заключалась в том, чтобы унизить его" и "подвергнуть ЕС нападкам".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такое мнение высказала во время выступления в Рийгикогу (парламенте) Эстонии премьер страны Кая Каллас, пишет EER.
Еще 7 февраля в Эстонии назвали визит Борреля в Москву неудачным.
"Россия унизила представителя Европы. Унизила Европу", – заявила Каллас.
По ее словам, то, как и на фоне каких событий прошел визит, и какими были последствия, – "это остудит пыл тех, кто наивно питает иллюзии, что с Россией возможен искренний диалог и взаимовыгодные отношения. Это им хороший урок".
"Россия точно не хочет диалога. Нам следует исходить из этого факта", – подчеркнула глава эстонского правительства, добавив, что нужно пристально следить за решениями и действиями Кремля.
Каллас также заявила, что она и ее соратники в Евросоюзе работают над тем, чтобы ввести против России новые санкции – за нарушения прав человека.
Напомним, 7 февраля 2021 года топ-дипломат ЕС Боррель после визита в Москву 4—6 февраля у себя в блоге посетовал на "агрессивную пресс-конференцию", и написал, что "встреча с главой МИД РФ Лавровым показала: Европа и РФ расходятся. Похоже, Россия отключается от Европы". В те дни РФ продолжала "прессовать" оппозицию в стране, выслала трех дипломатов стран ЕС. Кремль посмеялся. Боррель намекнул на новые санкции против РФ. В Европарламенте начали сбор подписей за его отставку: там считают, что глава евродипломатии не справился с защитой интересов ЕС.
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P.S. Захарченко Виталий Юрьевич - особа, яка переховується від органів досудового розслідування, запобіжний захід: тримання під вартою, дата зникнення: 26.02.2014.
Не знал, что находясь в розыске можно свободно пользоваться закрытой связью с зеленскими и иже с ним.
Па другое - пуцiнская РФ ставiцца да Эу'ропы з непавагай, абразай даволi заслужана. У гэтым павiнны спартоу'ныя чыноу'нiкi - за хабар i расейскiх шлюх у лазьнях прадау'шыя сумленнасць.
Бiзнэсоу'цы i палiтыкi - паставiушыя расейскiя грошы вышэй за дэмакратычныя прынцыпы.
Эу'ропа скрозь пальцы глядзела на пуцiнскiя злачынства дзесяцiгодзямi - ну за што Пуцiну яе паважаць?!
Пуцiн (дваровае пiцерскае чмо) - паважае толькi моцных, прынцыповых, здольных даць у рыла...
Так буде з усіма мрійниками, які хочуть «побачити в очах Путіна мир» )