Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель
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Россия не соответствует ожиданиям Евросоюза в отношении соблюдения демократии в стране, между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе.
"Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии", - сказал Боррель, выступая в Европарламенте.
По его словам, существует "глубокое разочарование и растущее недоверие между ЕС и Россией".
Напомним, в начале февраля высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат заявлял о планах обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID-19.
Перед этой поездкой с Боррелем поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.
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