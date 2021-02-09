Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель

Россия не соответствует ожиданиям Евросоюза в отношении соблюдения демократии в стране, между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе.

"Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии", - сказал Боррель, выступая в Европарламенте.

По его словам, существует "глубокое разочарование и растущее недоверие между ЕС и Россией".

Напомним, в начале февраля высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат заявлял о планах обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID-19.

Перед этой поездкой с Боррелем поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.

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