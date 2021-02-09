РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
71755 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3434 52
Россия (38349) Евросоюз (4650) Боррель (260)

Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель

Россия не соответствует ожиданиям Евросоюза в отношении соблюдения демократии в стране, между Брюсселем и Москвой установилось взаимное недоверие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе.

"Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии", - сказал Боррель, выступая в Европарламенте.

По его словам, существует "глубокое разочарование и растущее недоверие между ЕС и Россией".

Напомним, в начале февраля высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Россию с рабочим визитом. Дипломат заявлял о планах обсудить российскую агрессию в Украине, ядерное соглашение с Ираном, борьбу с пандемией COVID-19.

Перед этой поездкой с Боррелем поговорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

В Москве дипломат отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных.

Также читайте: Глава МИД Эстонии разочарована визитом Борреля в Москву: время выбрано неудачно, вопрос агрессии РФ против Украины не поднимался

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+20
И поэтому вы вернули ордынских фашистов в ПАСЕ.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:47
+18
Такой взрослый, а в сказки про "российскую демократию" верил.. Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 3027
показать весь комментарий
09.02.2021 16:46
+15
у них там оказывается еще какие-то надежды были! Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4682как дети блин.....
показать весь комментарий
09.02.2021 16:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю. Какие ожидания?

Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8041
показать весь комментарий
09.02.2021 16:44 Ответить
Это те кацапские "французы", что с флагами ДНР спалились? Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель - Цензор.НЕТ 7362
показать весь комментарий
09.02.2021 18:45 Ответить
Ну так это кацапских "желтых жилетов" с лугандонскими флагами п-здят? Так их и у нас надо бы так, но мы ж гуманисты...
показать весь комментарий
09.02.2021 19:35 Ответить
алєнь, йшов би ти... ягель смикав чи шо
показать весь комментарий
09.02.2021 20:53 Ответить
Такой взрослый, а в сказки про "российскую демократию" верил.. Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 3027
показать весь комментарий
09.02.2021 16:46 Ответить
у них там оказывается еще какие-то надежды были! Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4682как дети блин.....
показать весь комментарий
09.02.2021 16:49 Ответить
надія є у всіх. а поїхати особисто перевірити - перді не у всіх вистачить.
показать весь комментарий
09.02.2021 20:28 Ответить
Так что ж ты, дятел, лыбился армяно-еврею в мацкве? Когда уже до вас дойдет очевидное?
показать весь комментарий
09.02.2021 16:46 Ответить
Та невже?

Це відкриття заслуговує Шнобіля премії!
показать весь комментарий
09.02.2021 16:46 Ответить
_Боррель то ли неподдедьный длбб, то ли включивший дурака подлец. Скорей второе, потому что в политике всплывают вверх наиболее беспринципные и бессовестные - это правило.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:47 Ответить
Социалист, а они всегда на рашку надрачивают, думают что там верны идеалам членина и маркса, а там признают теперь идеалы Геббельса, неисправимые евроромантики
показать весь комментарий
09.02.2021 16:55 Ответить
И поэтому вы вернули ордынских фашистов в ПАСЕ.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:47 Ответить
Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4337
показать весь комментарий
09.02.2021 16:47 Ответить
Щось цьому Борелю не сподобалось сидіти на пляшці))А навіщо він тоді їздив до козлостану?
показать весь комментарий
09.02.2021 16:47 Ответить
Борреля в мацкве отбаррелили по самы помидоры, что только не обоссали, а так - опустили по полной программе! А что он хотел? Пока европейцы не поймут, что в рашке им противостоит банда уголовников - толку не будет...
показать весь комментарий
09.02.2021 16:48 Ответить
Для початку вже не погано.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:50 Ответить
Приднестровье, Нагорный Карабах, Чечня, Грузия, Украина, этого мало? Нужно что бы русский мир пришёл в Ригу или Варшаву? Когда Вы уже поймёте что дикари должны жить в клетке и четко понимать кто хозяин он которого зависит их жизнь...
показать весь комментарий
09.02.2021 16:50 Ответить
Не поймут и в этом случае, Берлин и Париж как в 1812 тогда только может
показать весь комментарий
09.02.2021 16:53 Ответить
Латвия запретила 16 российских телеканалов.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов
из списка тех, которые ретранслируются на территории страны.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:51 Ответить
комментарий отмечен как спам
Украина не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель
Так Зеле и передадут через Шмыгаля.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:52 Ответить
Да не войте вы уже про закрытые каналы. Все в ЕС и не только это поприветствовали.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:57 Ответить
Украинские телеканалы -- ВСЕ надо позакрывать! Их смотреть невозможно -- чем я и занимаюсь с удовольствием -- сперва от СССР до Майдана, потом после до Зели -- не смотрю -- и не просите! ...*)
показать весь комментарий
09.02.2021 17:11 Ответить
Закрыть все и тогда наступит демократия?
показать весь комментарий
09.02.2021 17:56 Ответить
Демократия завоёвывается на реальной натуре, а не наступает через телевизор.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:13 Ответить
Интересно что у вас означает "натура", тем более "реальная"? Это то чем вы занимаетесь не смотря телевизор?
показать весь комментарий
09.02.2021 20:34 Ответить
Это киношные термины -- документализм, в общем.
показать весь комментарий
10.02.2021 06:09 Ответить
А так вы телевизор не смотрите потому что сами делаете эти киношные передачи. Ну так а демократия причем к вашей работе?
показать весь комментарий
10.02.2021 06:26 Ответить
Господи, объясните этому дурню что не надо подбирать дипломатических оборотов в отношении росии, рашка-чмо и мутим санкции, этого достаточно
показать весь комментарий
09.02.2021 16:52 Ответить
ха.. ЕС - а вы что что-то ожидали от кацапов другого!? Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 3602
показать весь комментарий
09.02.2021 16:52 Ответить
дивина, та й годі))) тьху блд)
показать весь комментарий
09.02.2021 16:52 Ответить
Рашка ложить хотела на Брюссель и ЕС. ***** к продолжению войны с Украиной готовиться. Теперь на южном направлении...Путин готовит новую войну - войска и танки уже стянуты к границам. Осталось найти повод для нападения на соседнюю страну. Видео из оккупированного Крыма
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=push-u-sub&attr_tag=YuKTxpfr_ezs6AG8%3A6&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
показать весь комментарий
09.02.2021 16:53 Ответить
* не оправдала ожидания...*. Ну какими же дебилами надо быть, что бы ожидать такого, и от кого? Да лицемерят, прекрасно всё зная, и газок при этом хавая!
показать весь комментарий
09.02.2021 16:53 Ответить
И вообще дядя, шел бы ты в отставку, последний раз такой дипломатический позор в Европе был в 1939м с Чемберленом
показать весь комментарий
09.02.2021 16:57 Ответить
Как оказалось - не последний.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:08 Ответить
ездил , думал бабла отвалят ...не отвалили
показать весь комментарий
09.02.2021 16:59 Ответить
Все думал кого мне напоминает этот пассажир?! Понял - Макарыча!
показать весь комментарий
09.02.2021 16:59 Ответить
феерически наивный...\плохой хранцузкий...\
показать весь комментарий
09.02.2021 17:03 Ответить
В 1938 году с Гитлером пянькались, цацкались, все озабоченность проявляли пока дело до Второй мировой не дошло. Теперь опять на те же грабли прыгают, все надеются что Х@йло образумится.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:05 Ответить
Старому підлабузнику не сподобалася на смак кацапська дупа... а він мріяв про мед)))
показать весь комментарий
09.02.2021 17:12 Ответить
Воно думало що йому якусь посаду в "роснєфті" чи "газпромі" дадуть.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:04 Ответить
Барель пива, розумію! А барель плюшевої дипломатії, ні... Сюрреалізм якийсь...
показать весь комментарий
09.02.2021 17:15 Ответить
Какая *** жалость!!! Лошадь не оправдала надежд...
показать весь комментарий
09.02.2021 17:18 Ответить
Лаврошкапа, могла і копитом по пиці вмастити, баррель схотів подуркувати з кацапами.
показать весь комментарий
09.02.2021 20:57 Ответить
Юля где Московия,и где демократия.... Посмеялся.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:20 Ответить
_Просто поражает абсурдность - даже шизофреничность - заявления что вот, мол, людоеды не оправдали ожиданий и не стали феями... Ну это навроде того, как если бы ягнята заявили что стая крокодилов не оправдала их надежд.
показать весь комментарий
09.02.2021 17:35 Ответить
Это самая смешная шутка в исполнении Борреля

Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 7585
показать весь комментарий
09.02.2021 17:44 Ответить
Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 7397 Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8809
показать весь комментарий
09.02.2021 17:47 Ответить
Евротерпила поехал к говноедам и его накормили говном вместо конфет-какая неожиданность Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель - Цензор.НЕТ 8843
показать весь комментарий
09.02.2021 17:59 Ответить
Українці(не населення), а українці давно зрозуміли що демократія та московія поняття несумісні, в ЄС, як бачимо, теж не до всіх доходить.
показать весь комментарий
09.02.2021 19:09 Ответить
 
 