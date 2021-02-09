Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель

Росія не відповідає очікуванням Євросоюзу щодо дотримання демократії в країні, між Брюсселем і Москвою встановилася взаємна недовіра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який відвідав Москву минулого тижня.

"Росія не виправдала очікування зі становлення сучасної демократії", - сказав Боррель, виступаючи в Європарламенті.

За його словами, існує "глибоке розчарування і наростальна недовіра між ЄС і Росією".

Нагадаємо, на початку лютого високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат заявляв про плани обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID-19.

Перед цією поїздкою з Боррелем поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.