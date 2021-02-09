Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія не відповідає очікуванням Євросоюзу щодо дотримання демократії в країні, між Брюсселем і Москвою встановилася взаємна недовіра.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який відвідав Москву минулого тижня.
"Росія не виправдала очікування зі становлення сучасної демократії", - сказав Боррель, виступаючи в Європарламенті.
За його словами, існує "глибоке розчарування і наростальна недовіра між ЄС і Росією".
Нагадаємо, на початку лютого високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат заявляв про плани обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID-19.
Перед цією поїздкою з Боррелем поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.
Будь ласка, зачекайте...
Це відкриття заслуговує Шнобіля премії!
Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов
из списка тех, которые ретранслируются на территории страны.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
Так Зеле и передадут через Шмыгаля.
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=push-u-sub&attr_tag=YuKTxpfr_ezs6AG8%3A6&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB