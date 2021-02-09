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Росія (28488) Євросоюз (2943) Боррель (292)

Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель

Росія не відповідає очікуванням Євросоюзу щодо дотримання демократії в країні, між Брюсселем і Москвою встановилася взаємна недовіра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, який відвідав Москву минулого тижня.

"Росія не виправдала очікування зі становлення сучасної демократії", - сказав Боррель, виступаючи в Європарламенті.

За його словами, існує "глибоке розчарування і наростальна недовіра між ЄС і Росією".

Нагадаємо, на початку лютого високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель відвідав Росію з робочим візитом. Дипломат заявляв про плани обговорити російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID-19.

Перед цією поїздкою з Боррелем поговорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель оцінив результати візиту в Москву: Росія все більше віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як загрозу

У Москві дипломат зазначив, що відносини Євросоюзу та Росії далекі від задовільних.

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Топ коментарі
+20
И поэтому вы вернули ордынских фашистов в ПАСЕ.
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09.02.2021 16:47
+18
Такой взрослый, а в сказки про "российскую демократию" верил.. Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 3027
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09.02.2021 16:46
+15
у них там оказывается еще какие-то надежды были! Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4682как дети блин.....
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09.02.2021 16:49
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Тю. Какие ожидания?

Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8041
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09.02.2021 16:44 Відповісти
Это те кацапские "французы", что с флагами ДНР спалились? Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель - Цензор.НЕТ 7362
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09.02.2021 18:45 Відповісти
Ну так это кацапских "желтых жилетов" с лугандонскими флагами п-здят? Так их и у нас надо бы так, но мы ж гуманисты...
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09.02.2021 19:35 Відповісти
алєнь, йшов би ти... ягель смикав чи шо
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09.02.2021 20:53 Відповісти
Такой взрослый, а в сказки про "российскую демократию" верил.. Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 3027
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09.02.2021 16:46 Відповісти
у них там оказывается еще какие-то надежды были! Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4682как дети блин.....
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09.02.2021 16:49 Відповісти
надія є у всіх. а поїхати особисто перевірити - перді не у всіх вистачить.
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09.02.2021 20:28 Відповісти
Так что ж ты, дятел, лыбился армяно-еврею в мацкве? Когда уже до вас дойдет очевидное?
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09.02.2021 16:46 Відповісти
Та невже?

Це відкриття заслуговує Шнобіля премії!
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09.02.2021 16:46 Відповісти
_Боррель то ли неподдедьный длбб, то ли включивший дурака подлец. Скорей второе, потому что в политике всплывают вверх наиболее беспринципные и бессовестные - это правило.
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09.02.2021 16:47 Відповісти
Социалист, а они всегда на рашку надрачивают, думают что там верны идеалам членина и маркса, а там признают теперь идеалы Геббельса, неисправимые евроромантики
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09.02.2021 16:55 Відповісти
И поэтому вы вернули ордынских фашистов в ПАСЕ.
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09.02.2021 16:47 Відповісти
Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 4337
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09.02.2021 16:47 Відповісти
Щось цьому Борелю не сподобалось сидіти на пляшці))А навіщо він тоді їздив до козлостану?
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09.02.2021 16:47 Відповісти
Борреля в мацкве отбаррелили по самы помидоры, что только не обоссали, а так - опустили по полной программе! А что он хотел? Пока европейцы не поймут, что в рашке им противостоит банда уголовников - толку не будет...
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09.02.2021 16:48 Відповісти
Для початку вже не погано.
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09.02.2021 16:50 Відповісти
Приднестровье, Нагорный Карабах, Чечня, Грузия, Украина, этого мало? Нужно что бы русский мир пришёл в Ригу или Варшаву? Когда Вы уже поймёте что дикари должны жить в клетке и четко понимать кто хозяин он которого зависит их жизнь...
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09.02.2021 16:50 Відповісти
Не поймут и в этом случае, Берлин и Париж как в 1812 тогда только может
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09.02.2021 16:53 Відповісти
Латвия запретила 16 российских телеканалов.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов
из списка тех, которые ретранслируются на территории страны.
Решение вступит в силу в полночь 10 февраля.
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09.02.2021 16:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
Украина не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель
Так Зеле и передадут через Шмыгаля.
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09.02.2021 16:52 Відповісти
Да не войте вы уже про закрытые каналы. Все в ЕС и не только это поприветствовали.
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09.02.2021 16:57 Відповісти
Украинские телеканалы -- ВСЕ надо позакрывать! Их смотреть невозможно -- чем я и занимаюсь с удовольствием -- сперва от СССР до Майдана, потом после до Зели -- не смотрю -- и не просите! ...*)
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09.02.2021 17:11 Відповісти
Закрыть все и тогда наступит демократия?
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09.02.2021 17:56 Відповісти
Демократия завоёвывается на реальной натуре, а не наступает через телевизор.
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09.02.2021 19:13 Відповісти
Интересно что у вас означает "натура", тем более "реальная"? Это то чем вы занимаетесь не смотря телевизор?
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09.02.2021 20:34 Відповісти
Это киношные термины -- документализм, в общем.
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10.02.2021 06:09 Відповісти
А так вы телевизор не смотрите потому что сами делаете эти киношные передачи. Ну так а демократия причем к вашей работе?
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10.02.2021 06:26 Відповісти
Господи, объясните этому дурню что не надо подбирать дипломатических оборотов в отношении росии, рашка-чмо и мутим санкции, этого достаточно
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09.02.2021 16:52 Відповісти
ха.. ЕС - а вы что что-то ожидали от кацапов другого!? Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 3602
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09.02.2021 16:52 Відповісти
дивина, та й годі))) тьху блд)
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09.02.2021 16:52 Відповісти
Рашка ложить хотела на Брюссель и ЕС. ***** к продолжению войны с Украиной готовиться. Теперь на южном направлении...Путин готовит новую войну - войска и танки уже стянуты к границам. Осталось найти повод для нападения на соседнюю страну. Видео из оккупированного Крыма
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=push-u-sub&attr_tag=YuKTxpfr_ezs6AG8%3A6&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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09.02.2021 16:53 Відповісти
* не оправдала ожидания...*. Ну какими же дебилами надо быть, что бы ожидать такого, и от кого? Да лицемерят, прекрасно всё зная, и газок при этом хавая!
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09.02.2021 16:53 Відповісти
И вообще дядя, шел бы ты в отставку, последний раз такой дипломатический позор в Европе был в 1939м с Чемберленом
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09.02.2021 16:57 Відповісти
Как оказалось - не последний.
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09.02.2021 17:08 Відповісти
ездил , думал бабла отвалят ...не отвалили
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09.02.2021 16:59 Відповісти
Все думал кого мне напоминает этот пассажир?! Понял - Макарыча!
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09.02.2021 16:59 Відповісти
феерически наивный...\плохой хранцузкий...\
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09.02.2021 17:03 Відповісти
В 1938 году с Гитлером пянькались, цацкались, все озабоченность проявляли пока дело до Второй мировой не дошло. Теперь опять на те же грабли прыгают, все надеются что Х@йло образумится.
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09.02.2021 17:05 Відповісти
Старому підлабузнику не сподобалася на смак кацапська дупа... а він мріяв про мед)))
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09.02.2021 17:12 Відповісти
Воно думало що йому якусь посаду в "роснєфті" чи "газпромі" дадуть.
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09.02.2021 19:04 Відповісти
Барель пива, розумію! А барель плюшевої дипломатії, ні... Сюрреалізм якийсь...
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09.02.2021 17:15 Відповісти
Какая *** жалость!!! Лошадь не оправдала надежд...
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09.02.2021 17:18 Відповісти
Лаврошкапа, могла і копитом по пиці вмастити, баррель схотів подуркувати з кацапами.
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09.02.2021 20:57 Відповісти
Юля где Московия,и где демократия.... Посмеялся.
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09.02.2021 17:20 Відповісти
_Просто поражает абсурдность - даже шизофреничность - заявления что вот, мол, людоеды не оправдали ожиданий и не стали феями... Ну это навроде того, как если бы ягнята заявили что стая крокодилов не оправдала их надежд.
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09.02.2021 17:35 Відповісти
Это самая смешная шутка в исполнении Борреля

Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 7585
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09.02.2021 17:44 Відповісти
Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 7397 Россия не оправдала ожидания ЕС по становлению современной демократии, - Боррель - Цензор.НЕТ 8809
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09.02.2021 17:47 Відповісти
Евротерпила поехал к говноедам и его накормили говном вместо конфет-какая неожиданность Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель - Цензор.НЕТ 8843
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09.02.2021 17:59 Відповісти
Українці(не населення), а українці давно зрозуміли що демократія та московія поняття несумісні, в ЄС, як бачимо, теж не до всіх доходить.
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09.02.2021 19:09 Відповісти
 
 