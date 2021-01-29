Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном
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Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.
Об этом сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Отмечается, что визит предусматривает широкие дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками. Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, о важности продолжения реализации иранского ядерного соглашения, о глобальном ответе на пандемию коронавируса и о климатических изменениях.
"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении.
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Также Боррель проведет в Москве встречи с представителями российского гражданского общества и членами академического сообщества.
Как сообщалось, до визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест оппозиционера Навального.
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_Боря в мацкве будет говорить вообще не об этом (что за чушь!), а - о том сколько сребренников ему полагается.
"А мне 42та вже-43" - "Какая разница".
Тим більш правова гілка влади його топить по повній.
Если бы все это было, то уже через пару лет Украина с ее потенциалом достигла бы уровня как минмум Польши! И тогда население Донбасса бунтовало бы против оккупантов, стремясь в благополучную Украину! В конце-концов, так сделали с разделенной Германией, когда люди готовы были под пули лезть, лишь бы сбежать на западную часть.
Но всего этого нет, поэтому слова представителей ЕС о подлержке воспринимаю как бла-бла-бла