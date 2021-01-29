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Новости За рубежом
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Россия (91205) Евросоюз (15860) Боррель (578)

Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Об этом сказано в заявлении европейской внешнеполитической службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Отмечается, что визит предусматривает широкие дискуссии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими собеседниками. Боррель будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, о важности продолжения реализации иранского ядерного соглашения, о глобальном ответе на пандемию коронавируса и о климатических изменениях.

"Недавнее отравление, задержание и арест оппозиционного политика Алексея Навального, а также беспокойство относительно основных свобод и прав человека в России в целом также будут в его повестке дня", - сказано в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Евродепутаты раскритиковали планы Борреля посетить Москву

Также Боррель проведет в Москве встречи с представителями российского гражданского общества и членами академического сообщества.

Как сообщалось, до визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест оппозиционера Навального.

Автор: Ольга Лузан
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Дерчак підслухає....
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29.01.2021 17:01 Ответить
?????
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29.01.2021 17:02 Ответить
И кому это нужно? Наивные.
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29.01.2021 17:05 Ответить
Вчера Путлер сдал пост Алексею Насральному...,Джо Байден не введет санкции против сраной РАБссии,наоборот ...подарит рюсским баранам тушонку Рузвельта и НОЖКИ БУША Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном - Цензор.НЕТ 5803
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29.01.2021 17:06 Ответить
"Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном"

_Боря в мацкве будет говорить вообще не об этом (что за чушь!), а - о том сколько сребренников ему полагается.
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29.01.2021 17:19 Ответить
Нельзя об Украине без Украины! (с) Так вроде?
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29.01.2021 17:27 Ответить
Мавзолейные Тюрькастаны,вам еще не дошло,что Байденко и Порошенко вам заедут по самые эсминцы Дональды Куки и авианосцы Рональды Рейганы...Бараны пля... Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном - Цензор.НЕТ 6825
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29.01.2021 17:30 Ответить
Не здається , що Петро Олексійович вже перетер позицію України на перемовинах між Борелем і Путіним.
"А мне 42та вже-43" - "Какая разница".
Тим більш правова гілка влади його топить по повній.
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29.01.2021 19:33 Ответить
И этот тоже хочет увидеть мир глазах Путина? Ну-ну. Лавров ему в помощь.
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29.01.2021 22:33 Ответить
Пусть все любители Москвии в ней и останутся, пусть Боррель останется в России и доживёт свой век как российский пенсионер
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30.01.2021 03:29 Ответить
Громкие слова, а на практике? Где давление ЕС на Германию за Северный поток? Где инвестиции в Украину? Где поддержка украинского производителя?
Если бы все это было, то уже через пару лет Украина с ее потенциалом достигла бы уровня как минмум Польши! И тогда население Донбасса бунтовало бы против оккупантов, стремясь в благополучную Украину! В конце-концов, так сделали с разделенной Германией, когда люди готовы были под пули лезть, лишь бы сбежать на западную часть.
Но всего этого нет, поэтому слова представителей ЕС о подлержке воспринимаю как бла-бла-бла
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23.02.2021 22:37 Ответить
 
 