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Евродепутаты раскритиковали планы Борреля посетить Москву

Евродепутаты раскритиковали планы Борреля посетить Москву

Решение Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля посетить в начале февраля РФ является не лучшей идеей, принятой в неудачное время.

Такое мнение во время виртуальной встрече с новым генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Стефано Саннино выразила евродепутат Анна Фотыга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Хочу начать с негативного послания относительно запланированного визита Высокого представителя ЕС в Москву. Я думаю, что время и организация этого визита является крайне неудачными. Все мы знаем о покушении на отравление Навального и о том, что это был не первый такой случай. Также, учитывая арест Навального, это действительно неудачная идея", - считает Фотыга.

Еще один член комитета ЕП, Михаэль Галлер, поставил Саннино прямой вопрос: будет ли его служба инициировать автоматическое применение Глобального режима санкций за нарушение прав человека в случае очевидных и политически мотивированных судебных решений, в частности, в Беларуси, России или Гонконге?

Читайте на Цензор.НЕТ: Боррель перед визитом в Москву должен посетить Киев, - глава МИД Польши Рау

"Санкции сами по себе не является политикой, они являются инструментом и направлены на достижение определенной цели - добиться изменений в поведении и в действиях определенных стран. Мы их используем, и будем делать это и дальше. Но их применение может не быть решением проблем, которые перед нами встают. Поэтому вчера была широкая поддержка визита Высокого представителя в Москву. Диалог всегда важен. Он даже важнее со, скажем так, тяжелыми странами", - отметил руководитель Европейской службы внешних действий.

Напомним, 25 января Боррель объявил о намерении посетить Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также на Цензор.НЕТ: Совет ЕС не определился с санкциями против России из-за ареста Навального и его сторонников, - Боррель

Автор: 

Европарламент (1795) россия (95326) Евросоюз (17056) Боррель (784)


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Топ комментарии
+12
Придворные еврошлюхи путлера.
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27.01.2021 02:29
+10
_Удолбище, холуй у людоедов на побегушках. ****... доведут человечество до края эти ничтожества!
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27.01.2021 02:27
+7
Российская коррупция поглотила европейских чиновников, ЕС не может быть стратегической целью Украины, когда нами будет выработана концепция сотрудничества с США, Британией и возможно Турцией ?
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27.01.2021 05:45
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_Удолбище, холуй у людоедов на побегушках. ****... доведут человечество до края эти ничтожества!
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27.01.2021 02:27 Ответить
Придворные еврошлюхи путлера.
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27.01.2021 02:29 Ответить
Европа изо всех сил надувает щеки пытаясь казаться важным. Но ведь на самом деле никто их в серьез не воспринимает.
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27.01.2021 05:32 Ответить
Российская коррупция поглотила европейских чиновников, ЕС не может быть стратегической целью Украины, когда нами будет выработана концепция сотрудничества с США, Британией и возможно Турцией ?
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27.01.2021 05:45 Ответить
шо за имя Жопаз? интересные мысли нагнетает...а если я Хупаз?
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27.01.2021 05:51 Ответить
Ні... Ти просто "Шихман"... Який не додумався ні до чого кращого, як доколупаться до імені людини і спотворить його... Питання - "Навіщо"?" Щоб заявить про себе на форумі?
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27.01.2021 07:11 Ответить
Ну, давай... Тільки очкур тримай, бо репне..."заваліватєль"...
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28.01.2021 13:38 Ответить
Боррель - це неправильно почуте Баррель? Порожня бочка у мацкву по нафту? А що, така висока посада - вона не навічно. Тому дивіденди треба збирати вже зараз. І ці староєвропеєці будуть щось мугикати про українську корупцію?
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27.01.2021 06:07 Ответить
Боррель хочет увидеть Мавзолей Путлера в Геленджике,шо тут таколго?
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27.01.2021 07:02 Ответить
Об них кацапня ноги вытирает,а они-диалог. Забыл. Проституткам ведь всё равно. Лишь бы платили. Видать поедет взносы клянчить.
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27.01.2021 07:05 Ответить
А Міхаель Галлер географію знає? Йому відомо, що Гонконг, і сам Китай, розташований не в Європі, а в Азії? Якщо так, то який стосунок ЄС має до азійської території? Може, йому варто зайняться тією ж, Угорщиною? Чи проблемою біженців на території ЄС?
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27.01.2021 07:16 Ответить
Лавров - еще один фашиствующий ублюдок...
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27.01.2021 07:19 Ответить
боррель на "панель" ... на "тверской" більше платять ?
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27.01.2021 07:46 Ответить
отпустите старую проститутку на родину.....
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27.01.2021 09:52 Ответить
 
 