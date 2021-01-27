Евродепутаты раскритиковали планы Борреля посетить Москву

Решение Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля посетить в начале февраля РФ является не лучшей идеей, принятой в неудачное время.

Такое мнение во время виртуальной встрече с новым генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Стефано Саннино выразила евродепутат Анна Фотыга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Хочу начать с негативного послания относительно запланированного визита Высокого представителя ЕС в Москву. Я думаю, что время и организация этого визита является крайне неудачными. Все мы знаем о покушении на отравление Навального и о том, что это был не первый такой случай. Также, учитывая арест Навального, это действительно неудачная идея", - считает Фотыга.

Еще один член комитета ЕП, Михаэль Галлер, поставил Саннино прямой вопрос: будет ли его служба инициировать автоматическое применение Глобального режима санкций за нарушение прав человека в случае очевидных и политически мотивированных судебных решений, в частности, в Беларуси, России или Гонконге?

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"Санкции сами по себе не является политикой, они являются инструментом и направлены на достижение определенной цели - добиться изменений в поведении и в действиях определенных стран. Мы их используем, и будем делать это и дальше. Но их применение может не быть решением проблем, которые перед нами встают. Поэтому вчера была широкая поддержка визита Высокого представителя в Москву. Диалог всегда важен. Он даже важнее со, скажем так, тяжелыми странами", - отметил руководитель Европейской службы внешних действий.

Напомним, 25 января Боррель объявил о намерении посетить Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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