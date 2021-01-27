Євродепутати розкритикували плани Борреля відвідати Москву

Рішення Високого представника ЄС Жозепа Борреля відвідати на початку лютого РФ є не найкращою ідеєю й ухвалено у невдалий час.

Таку думку під час віртуальної зустрічі з новим генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно висловила євродепутатка Анна Фотига, повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Укрінформ".

"Хочу розпочати з негативного послання щодо запланованого візиту Високого представника ЄС до Москви. Я думаю, що час та організація цього візиту є вкрай невдалими. Всі ми знаємо про замах на отруєння Навального, і про те, що це був не перший такий випадок. Також з огляду на арешт Навального це справді невдала ідея", - вважає Фотига.

Ще один член комітету ЄП, Міхаель Галлер, поставив пану Стефано Санніно пряме запитання: чи ініціюватиме його служба автоматичне застосування Глобального режиму санкцій за порушення прав людини у разі очевидних та політично мотивованих судових рішень, зокрема у Білорусі, Росії або Гонконгу?

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"Санкції самі по собі не є політикою, вони є інструментом та спрямовані на досягнення певної мети – домогтися змін у поведінці та у діях певних країн. Ми їх використовуємо, і робитимемо це й далі. Але їх застосування може не бути вирішенням проблем, які перед нами постають. Тому вчора була широка підтримка візиту Високого представника до Москви. Діалог завжди є важливим. Він навіть важливіший зі, скажемо так, важкими країнами", - зауважив керівник Європейської служби зовнішніх дій.

Нагадаємо, 25 січня Боррель оголосив про намір відвідати Москву на запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова.