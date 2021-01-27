УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10502 відвідувача онлайн
Новини
5 444 17

Євродепутати розкритикували плани Борреля відвідати Москву

Євродепутати розкритикували плани Борреля відвідати Москву

Рішення Високого представника ЄС Жозепа Борреля відвідати на початку лютого РФ є не найкращою ідеєю й ухвалено у невдалий час.

Таку думку під час віртуальної зустрічі з новим генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно висловила євродепутатка Анна Фотига, повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на "Укрінформ".

"Хочу розпочати з негативного послання щодо запланованого візиту Високого представника ЄС до Москви. Я думаю, що час та організація цього візиту є вкрай невдалими. Всі ми знаємо про замах на отруєння Навального, і про те, що це був не перший такий випадок. Також з огляду на арешт Навального це справді невдала ідея", - вважає Фотига.

Ще один член комітету ЄП, Міхаель Галлер, поставив пану Стефано Санніно пряме запитання: чи ініціюватиме його служба автоматичне застосування Глобального режиму санкцій за порушення прав людини у разі очевидних та політично мотивованих судових рішень, зокрема у Білорусі, Росії або Гонконгу?

Також читайте: Рада ЄС не визначилася з санкціями проти Росії через арешт Навального і його прихильників, - Боррель

"Санкції самі по собі не є політикою, вони є інструментом та спрямовані на досягнення певної мети – домогтися змін у поведінці та у діях певних країн. Ми їх використовуємо, і робитимемо це й далі. Але їх застосування може не бути вирішенням проблем, які перед нами постають. Тому вчора була широка підтримка візиту Високого представника до Москви. Діалог завжди є важливим. Він навіть важливіший зі, скажемо так, важкими країнами", - зауважив керівник Європейської служби зовнішніх дій.

Нагадаємо, 25 січня Боррель оголосив про намір відвідати Москву на запрошення глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Автор: 

Європарламент (1041) росія (64871) Євросоюз (13306) Боррель (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Придворные еврошлюхи путлера.
показати весь коментар
27.01.2021 02:29
+10
_Удолбище, холуй у людоедов на побегушках. ****... доведут человечество до края эти ничтожества!
показати весь коментар
27.01.2021 02:27
+7
Российская коррупция поглотила европейских чиновников, ЕС не может быть стратегической целью Украины, когда нами будет выработана концепция сотрудничества с США, Британией и возможно Турцией ?
показати весь коментар
27.01.2021 05:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Удолбище, холуй у людоедов на побегушках. ****... доведут человечество до края эти ничтожества!
показати весь коментар
27.01.2021 02:27 Відповісти
Придворные еврошлюхи путлера.
показати весь коментар
27.01.2021 02:29 Відповісти
Европа изо всех сил надувает щеки пытаясь казаться важным. Но ведь на самом деле никто их в серьез не воспринимает.
показати весь коментар
27.01.2021 05:32 Відповісти
Российская коррупция поглотила европейских чиновников, ЕС не может быть стратегической целью Украины, когда нами будет выработана концепция сотрудничества с США, Британией и возможно Турцией ?
показати весь коментар
27.01.2021 05:45 Відповісти
шо за имя Жопаз? интересные мысли нагнетает...а если я Хупаз?
показати весь коментар
27.01.2021 05:51 Відповісти
Ні... Ти просто "Шихман"... Який не додумався ні до чого кращого, як доколупаться до імені людини і спотворить його... Питання - "Навіщо"?" Щоб заявить про себе на форумі?
показати весь коментар
27.01.2021 07:11 Відповісти
Ну, давай... Тільки очкур тримай, бо репне..."заваліватєль"...
показати весь коментар
28.01.2021 13:38 Відповісти
Боррель - це неправильно почуте Баррель? Порожня бочка у мацкву по нафту? А що, така висока посада - вона не навічно. Тому дивіденди треба збирати вже зараз. І ці староєвропеєці будуть щось мугикати про українську корупцію?
показати весь коментар
27.01.2021 06:07 Відповісти
Боррель хочет увидеть Мавзолей Путлера в Геленджике,шо тут таколго?
показати весь коментар
27.01.2021 07:02 Відповісти
Об них кацапня ноги вытирает,а они-диалог. Забыл. Проституткам ведь всё равно. Лишь бы платили. Видать поедет взносы клянчить.
показати весь коментар
27.01.2021 07:05 Відповісти
А Міхаель Галлер географію знає? Йому відомо, що Гонконг, і сам Китай, розташований не в Європі, а в Азії? Якщо так, то який стосунок ЄС має до азійської території? Може, йому варто зайняться тією ж, Угорщиною? Чи проблемою біженців на території ЄС?
показати весь коментар
27.01.2021 07:16 Відповісти
Лавров - еще один фашиствующий ублюдок...
показати весь коментар
27.01.2021 07:19 Відповісти
боррель на "панель" ... на "тверской" більше платять ?
показати весь коментар
27.01.2021 07:46 Відповісти
отпустите старую проститутку на родину.....
показати весь коментар
27.01.2021 09:52 Відповісти
 
 