Боррель у Москві говоритиме про Україну і Навального

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Про це сказано в заяві європейської зовнішньополітичної служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зазначається, що візит передбачає широкі дискусії з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими російськими співрозмовниками. Боррель буде говорити про дії Росії в Україні і в сусідніх країнах, про важливість продовження реалізації іранської ядерної угоди, про глобальну відповідь на пандемію коронавірусу і про кліматичні зміни.

"Недавнє отруєння, затримання й арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть в його порядку денному", - сказано в заяві.

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Також Боррель проведе в Москві зустрічі з представниками російського громадянського суспільства та членами академічної спільноти.

Як повідомлялося, до візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт опозиціонера Навального.