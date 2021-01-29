Боррель у Москві говоритиме про Україну і Навального
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.
Про це сказано в заяві європейської зовнішньополітичної служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Зазначається, що візит передбачає широкі дискусії з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими російськими співрозмовниками. Боррель буде говорити про дії Росії в Україні і в сусідніх країнах, про важливість продовження реалізації іранської ядерної угоди, про глобальну відповідь на пандемію коронавірусу і про кліматичні зміни.
"Недавнє отруєння, затримання й арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть в його порядку денному", - сказано в заяві.
Також Боррель проведе в Москві зустрічі з представниками російського громадянського суспільства та членами академічної спільноти.
Як повідомлялося, до візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт опозиціонера Навального.
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_Боря в мацкве будет говорить вообще не об этом (что за чушь!), а - о том сколько сребренников ему полагается.
"А мне 42та вже-43" - "Какая разница".
Тим більш правова гілка влади його топить по повній.
Если бы все это было, то уже через пару лет Украина с ее потенциалом достигла бы уровня как минмум Польши! И тогда население Донбасса бунтовало бы против оккупантов, стремясь в благополучную Украину! В конце-концов, так сделали с разделенной Германией, когда люди готовы были под пули лезть, лишь бы сбежать на западную часть.
Но всего этого нет, поэтому слова представителей ЕС о подлержке воспринимаю как бла-бла-бла