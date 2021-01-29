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Боррель у Москві говоритиме про Україну і Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель у Москві говоритиме про Україну і Навального

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви.

Про це сказано в заяві європейської зовнішньополітичної служби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зазначається, що візит передбачає широкі дискусії з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та іншими російськими співрозмовниками. Боррель буде говорити про дії Росії в Україні і в сусідніх країнах, про важливість продовження реалізації іранської ядерної угоди, про глобальну відповідь на пандемію коронавірусу і про кліматичні зміни.

"Недавнє отруєння, затримання й арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть в його порядку денному", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутати розкритикували плани Борреля відвідати Москву

Також Боррель проведе в Москві зустрічі з представниками російського громадянського суспільства та членами академічної спільноти.

Як повідомлялося, до візиту Борреля в Москву ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт опозиціонера Навального.

Автор: Анастасія Потіха
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Дерчак підслухає....
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29.01.2021 17:01 Відповісти
?????
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29.01.2021 17:02 Відповісти
И кому это нужно? Наивные.
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29.01.2021 17:05 Відповісти
Вчера Путлер сдал пост Алексею Насральному...,Джо Байден не введет санкции против сраной РАБссии,наоборот ...подарит рюсским баранам тушонку Рузвельта и НОЖКИ БУША Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном - Цензор.НЕТ 5803
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29.01.2021 17:06 Відповісти
"Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном"

_Боря в мацкве будет говорить вообще не об этом (что за чушь!), а - о том сколько сребренников ему полагается.
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29.01.2021 17:19 Відповісти
Нельзя об Украине без Украины! (с) Так вроде?
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29.01.2021 17:27 Відповісти
Мавзолейные Тюрькастаны,вам еще не дошло,что Байденко и Порошенко вам заедут по самые эсминцы Дональды Куки и авианосцы Рональды Рейганы...Бараны пля... Боррель в Москве будет говорить об Украине и Навальном - Цензор.НЕТ 6825
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29.01.2021 17:30 Відповісти
Не здається , що Петро Олексійович вже перетер позицію України на перемовинах між Борелем і Путіним.
"А мне 42та вже-43" - "Какая разница".
Тим більш правова гілка влади його топить по повній.
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29.01.2021 19:33 Відповісти
И этот тоже хочет увидеть мир глазах Путина? Ну-ну. Лавров ему в помощь.
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29.01.2021 22:33 Відповісти
Пусть все любители Москвии в ней и останутся, пусть Боррель останется в России и доживёт свой век как российский пенсионер
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30.01.2021 03:29 Відповісти
Громкие слова, а на практике? Где давление ЕС на Германию за Северный поток? Где инвестиции в Украину? Где поддержка украинского производителя?
Если бы все это было, то уже через пару лет Украина с ее потенциалом достигла бы уровня как минмум Польши! И тогда население Донбасса бунтовало бы против оккупантов, стремясь в благополучную Украину! В конце-концов, так сделали с разделенной Германией, когда люди готовы были под пули лезть, лишь бы сбежать на западную часть.
Но всего этого нет, поэтому слова представителей ЕС о подлержке воспринимаю как бла-бла-бла
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23.02.2021 22:37 Відповісти
 
 