Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Мета влади Росії під час візиту до Москви першого дипломата ЄС Жозепа Борреля "полягала в тому, щоб принизити його" і "піддати ЄС нападкам".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловила під час виступу в Рійгікогу (парламенті) Естонії прем'єрка країни Кая Каллас, пише EER.
Ще 7 лютого в Естонії назвали візит Борреля до Москви невдалим.
"Росія принизила представника Європи. Принизила Європу", - заявила Каллас.
За її словами, те, як і на тлі яких подій відбувся візит, і якими були наслідки, - "це остудить запал тих, хто наївно має ілюзії, що з Росією можливий щирий діалог і взаємовигідні відносини. Це їм хороший урок".
"Росія точно не хоче діалогу. Нам варто виходити з цього факту", - наголосила глава естонського уряду, додавши, що необхідно уважно стежити за рішеннями і діями Кремля.
Каллас також заявила, що вона та її соратники в Євросоюзі працюють над тим, щоб запровадити проти Росії нові санкції - за порушення прав людини.
Нагадаємо, 7 лютого 2021 року топдипломат ЄС Боррель після візиту до Москви 4-6 лютого в себе у блозі поскаржився на "агресивну пресконференцію", і написав, що "зустріч із главою МЗС РФ Лавровим показала: Європа і РФ розходяться. Схоже, Росія відключається від Європи". У ті дні РФ продовжувала "пресувати" опозицію в країні, вислала трьох дипломатів країн ЄС. Кремль посміявся. Боррель натякнув на нові санкції проти РФ. У Європарламенті почали збір підписів за його відставку: там вважають, що глава євродипломатії не впорався із захистом інтересів ЄС.
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P.S. Захарченко Виталий Юрьевич - особа, яка переховується від органів досудового розслідування, запобіжний захід: тримання під вартою, дата зникнення: 26.02.2014.
Не знал, что находясь в розыске можно свободно пользоваться закрытой связью с зеленскими и иже с ним.
Па другое - пуцiнская РФ ставiцца да Эу'ропы з непавагай, абразай даволi заслужана. У гэтым павiнны спартоу'ныя чыноу'нiкi - за хабар i расейскiх шлюх у лазьнях прадау'шыя сумленнасць.
Бiзнэсоу'цы i палiтыкi - паставiушыя расейскiя грошы вышэй за дэмакратычныя прынцыпы.
Эу'ропа скрозь пальцы глядзела на пуцiнскiя злачынства дзесяцiгодзямi - ну за што Пуцiну яе паважаць?!
Пуцiн (дваровае пiцерскае чмо) - паважае толькi моцных, прынцыповых, здольных даць у рыла...
Так буде з усіма мрійниками, які хочуть «побачити в очах Путіна мир» )