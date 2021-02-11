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Новини За кордоном
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Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви

Мета влади Росії під час візиту до Москви першого дипломата ЄС Жозепа Борреля "полягала в тому, щоб принизити його" і "піддати ЄС нападкам".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, таку думку висловила під час виступу в Рійгікогу (парламенті) Естонії прем'єрка країни Кая Каллас, пише EER.

Ще 7 лютого в Естонії назвали візит Борреля до Москви невдалим.

"Росія принизила представника Європи. Принизила Європу", - заявила Каллас.

За її словами, те, як і на тлі яких подій відбувся візит, і якими були наслідки, - "це остудить запал тих, хто наївно має ілюзії, що з Росією можливий щирий діалог і взаємовигідні відносини. Це їм хороший урок".

"Росія точно не хоче діалогу. Нам варто виходити з цього факту", - наголосила глава естонського уряду, додавши, що необхідно уважно стежити за рішеннями і діями Кремля.

Також читайте: Росія не виправдала очікування ЄС щодо становлення сучасної демократії, - Боррель

Каллас також заявила, що вона та її соратники в Євросоюзі працюють над тим, щоб запровадити проти Росії нові санкції - за порушення прав людини.

Нагадаємо, 7 лютого 2021 року топдипломат ЄС Боррель після візиту до Москви 4-6 лютого в себе у блозі поскаржився на "агресивну пресконференцію", і написав, що "зустріч із главою МЗС РФ Лавровим показала: Європа і РФ розходяться. Схоже, Росія відключається від Європи". У ті дні РФ продовжувала "пресувати" опозицію в країні, вислала трьох дипломатів країн ЄС. Кремль посміявся. Боррель натякнув на нові санкції проти РФ. У Європарламенті почали збір підписів за його відставку: там вважають, що глава євродипломатії не впорався із захистом інтересів ЄС.

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Топ коментарі
+29
Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 8591
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11.02.2021 08:16
+18
Больше века назад Бисмарк сказал, что договор с Расеей не стоит бумаги, на которой он подписан, а вот нынешние еврошлюхи ему не верят, все пытаются "договорится"
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11.02.2021 08:07
+18
С таежной дичью диалог невозможен. Только на бутылку.
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11.02.2021 08:07
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Европа считает, что это похлопывание по плечу рукой. Только это не рука, да и не по плечу.
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11.02.2021 08:20 Відповісти
Надо было не Борреля отправлять, а Меркель с Макроном - у тех до сих пор желание "подружится со страной-бензоколонкой" не пропало ))
Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 6678
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11.02.2021 10:51 Відповісти
Лаптєстан завжди когось обсерає і від цього росте сам над собою.
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11.02.2021 08:04 Відповісти
Самокритично. Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 4609
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11.02.2021 08:07 Відповісти
Садомазохизм какой-то.
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11.02.2021 08:13 Відповісти
Ти ще не доріс щоб мене тролити. Зникни в тумані.
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11.02.2021 08:13 Відповісти
Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 8591
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11.02.2021 08:16 Відповісти
Больше века назад Бисмарк сказал, что договор с Расеей не стоит бумаги, на которой он подписан, а вот нынешние еврошлюхи ему не верят, все пытаются "договорится"
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11.02.2021 08:07 Відповісти
С таежной дичью диалог невозможен. Только на бутылку.
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11.02.2021 08:07 Відповісти
Садомазохизм какой-то.
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11.02.2021 08:10 Відповісти
ЕС сейчас по сути клуб по интересам. Бундесбюргерша имеет свое видение, недонаполеон свое и так далее. Чем дальше границы страны от педирации тем лояльнее они к пуйлу. Не смотря ни на какие исторические конфликты, лучшими союзниками Украины в ЭС сейчас являются Польша, страны Балтии, Чехия, Словакия и Словения. Ситуативно с нами страны Северной Европы и Турция, хоть она и не в ЕС. Вот с ними и надо плотнее взаимодействовать.
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11.02.2021 08:11 Відповісти
Евросоюз слишком большой, чтобы выразить одно правильное и консолидированное мнение и решение против рашки. Совместные обеспокаивания и есть следствие такого положения вещей. Это то, что они могут родить совместно. Поэтому Британия и вышла из ЕС.
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11.02.2021 08:11 Відповісти
А ми хочемо ввійти в це саме ЕС... Аби потім теж вийти.)))
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11.02.2021 08:36 Відповісти
Коли досягнемо стандартів ЄС можна і не входити. Але як їх досягти з Венедиктовою, вовками та ін...
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11.02.2021 09:56 Відповісти
там, здебільшого, були економічні причини, а не політичні...тобто поблажливе ставлення беззубих євролібералів до параші тут ні до чого.
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11.02.2021 12:27 Відповісти
У нас был Будапештский договор, согласно которому Запад ,при желании, мог порвать рашку на куски, но случилось ничего. Рашка растоптала международное право, убивает, травит, захватывает- но все это не получает адекватного ответа. Где тогда знаменитые европейские ценности? Лавруха позволяет себе отчитывать европейских послов, рашка вымани послов. Атакует
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11.02.2021 12:57 Відповісти
Россия унизила Европу, - премьер-министр Эстонии оценила визит Борреля в Москву - Цензор.НЕТ 3874
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11.02.2021 08:12 Відповісти
_Подумаешь, унизила... Да они напали на ЕС и НАТО, убили президента, политическое и военное руководство! И ни пары з вуст! А тут - всего лишь унизила.
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11.02.2021 08:13 Відповісти
Да ничего страшного. Объявите о своей обеспокоенности и все рассосется. Опыт у Европы в этом имеется.
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11.02.2021 08:18 Відповісти
Именно так и сделают! Это премьер Эстонии, как то пытается их расшевелить и говорит "вы, че нас унизили...Заканчивайте с диалогами!", но поскольку рулит ЕС Германия и Франция (первая все грезит том, как она всем будет сидеть на трубе и раздавать всей ЕС газ, а вторые все никак не успокоятся, какой рынок сбыта они потеряли в лице Рашки). Чтобы была полная троица не хватает только итальяшек!!!!
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11.02.2021 09:50 Відповісти
При посещении 05.02.2021 г. посольства Украины в республике Беларусь, бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко пользовался системами дипломатической связи для контакта с ОП Украины. Это что, если не унижение самих себя, хохлы? Вы заняты московией и тем, как она унижает Европу. Но то, что касается самих себя, вы по примеру московии, предпочитаете не замечать.

P.S. Захарченко Виталий Юрьевич - особа, яка переховується від органів досудового розслідування, запобіжний захід: тримання під вартою, дата зникнення: 26.02.2014.
Не знал, что находясь в розыске можно свободно пользоваться закрытой связью с зеленскими и иже с ним.
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11.02.2021 08:18 Відповісти
Мадама Кая Каллас неправильно вектор действия определила. Не расея унизила Европу, а старый пердун из Европы поперся в расею унижаться и искать себе дополнительные доходы, чем унизил Европу.
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11.02.2021 08:26 Відповісти
в ЕС уже забыли историю- Гитлера тоже пытались умиротворить и договорится- ну аннексировал Австрию, ну ниче страшного, там же есть немцы, ну Чехословакию- ну там тоже чутка немцев было, дальше не пойдет...
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11.02.2021 08:27 Відповісти
Боррель на рашке,обгадился такое же как Чемберлен а Рейхе. Разница только втом, что Боррель понял, что его поимели
Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 8489
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11.02.2021 08:29 Відповісти
Па першае - пуцiнская РФ не падтрымлiвае дэмакратычныя каштоу'насьцi, правы чалавека.
Па другое - пуцiнская РФ ставiцца да Эу'ропы з непавагай, абразай даволi заслужана. У гэтым павiнны спартоу'ныя чыноу'нiкi - за хабар i расейскiх шлюх у лазьнях прадау'шыя сумленнасць.
Бiзнэсоу'цы i палiтыкi - паставiушыя расейскiя грошы вышэй за дэмакратычныя прынцыпы.
Эу'ропа скрозь пальцы глядзела на пуцiнскiя злачынства дзесяцiгодзямi - ну за што Пуцiну яе паважаць?!
Пуцiн (дваровае пiцерскае чмо) - паважае толькi моцных, прынцыповых, здольных даць у рыла...
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11.02.2021 08:30 Відповісти
Боррель увидел в глазах Путлера мир... Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 8173
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11.02.2021 08:31 Відповісти
Это Зеля увидел, но он не в тот глаз заглядывал. А Боррель все правильно понял и готовит новые санкции.
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11.02.2021 08:54 Відповісти
...ты думаешь , что заглядывал в шоколадный глаз!!!)) Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 1984
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11.02.2021 10:16 Відповісти
Ага, в очах побачив мир, а на спині відчув тепло і вологу але пахло воно не чаєм.
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11.02.2021 11:45 Відповісти
Германия и дохлый СССр были союзниками и воевали против Японии...Гитлер и Молотов кровью скрепили сей союз в Польше 1939 года...вам неправильную историю навесили на уши... Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 9492 Росія принизила Європу, - прем'єр-міністерка Естонії оцінила візит Борреля до Москви - Цензор.НЕТ 9153
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11.02.2021 08:34 Відповісти
ну ничего..срашшного! (С))))
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11.02.2021 08:37 Відповісти
боррель пасєтіл бордель...
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11.02.2021 08:41 Відповісти
Что тут удивительного? Старую проститутку всякий может унизить.
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11.02.2021 08:54 Відповісти
У европейцев (не у всех конечно) от сытой, спокойной жизни мозги так жиром заплыли, что они забыли историю 80-ти летней давности, когда так же пытались искать диалог с Адиком
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11.02.2021 09:16 Відповісти
Это нормально, нечего было лезть... Тоже "увидел мир в глазах" российской военщины? Может хоть сейчас до руководителей стран Европы дойдет с кем они имеют дело. Хотя, сомнительно... Не хотят учиться ни на уроках истории, ни на чужих ошибках...,ни защищать себя...
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11.02.2021 09:31 Відповісти
На жаль,- все іде по сценарію другої половини 30-х років 20-го століття.
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11.02.2021 09:35 Відповісти
Та ЄВРОПА, особливо, ЗАХІДНА давно лягла під Кремль і виконує його забаганки, закриває очі на порушення міжнародного права, агресії проти суверенних держав, спонсуровання тероризму в світі та терористичні акти..... Європа своїми руками риє собі яму підтримуючи економічні стосунки з ерефією та надаючи їй ******* технології. Ваші лідери МАКРОНИ, МЕРКЕЛІ. Шредери .... продались московії . Бабло не пахне, звикайте що ерефія вас зневажає і буде зневажати, вона вже ЗАПЛАТИЛА ВАШИМ КЕРІВНИКАМ.
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11.02.2021 09:47 Відповісти
та норм - в толерантній європі багато мазохістів. Європейці ******* підкорятись....
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11.02.2021 09:58 Відповісти
Пока Мордор с лихвой оплачивает все "унижения" звонкой монетой, Европа будет молча подтираться и терпеть унижения и дальше.
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11.02.2021 10:13 Відповісти
Этого Борреля нужно" гнать в шею" со всех организаций ЕС...Этот то ли полный идиот,поехавший по своей инициативе со своими целями в Москву. то ли явно "в теме" Путина,просто ПОДСТАВИЛ ЕС,не выбросив в мусорник свой визит когда ,В ЕГО ПРИСУТСТВИИ ву Москве,Россия выдворила европейских послов.
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11.02.2021 10:38 Відповісти
Такой понос у ЕС из-за Навального. Они ведут себя как будто не Навального бьют, а насилуют Европу.
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11.02.2021 10:42 Відповісти
гвалтують чи ні, а відчуття що на спину насцяли.
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11.02.2021 11:47 Відповісти
Повчальна історія з очільником дипломатії ЄС Жозепем Боррелем, який отримавши відкоша в Москві тепер зазнає нищівної критики вдома за «приниження» Євросоюзу через свій «сумнівний візит» до Росії.
Так буде з усіма мрійниками, які хочуть «побачити в очах Путіна мир» )
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11.02.2021 11:14 Відповісти
РОССИЯ УЖЕ ДАВНО ПРОВОЦИРУЕТ НА КОНФЛИКТ ОСОБЕННО НЕБОЛЬШИЕ СТРАНЫ !!! ТОЛЬКО РОССИЯН НЕОБХОДИМО ТОЧЕЧНО УНИЧТОЖАТЬ !!!
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11.02.2021 14:26 Відповісти
 
 