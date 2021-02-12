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Зафиксированы случаи заражения переболевших COVID-19 новыми штаммами, - главная научная сотрудница ВОЗ Сваминатан

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Зафиксированы случаи заражения переболевших COVID-19 новыми штаммами, - главная научная сотрудница ВОЗ Сваминатан

Специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали случаи инфицирования новыми штаммами COVID-19 среди людей, которые в прошлом уже перенесли заболевание.

Об этом во время брифинга ВОЗ сообщила главная научная сотрудница организации Сумия Сваминатан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы получаем сообщения о людях, которые повторно инфицируются новым вариантом вируса. Также из Южной Африки поступали первые сообщения о том, что люди, которые ранее были инфицированы, могут заразиться снова", - заявила она.

Также Сумия Сваминатан рассказала, что при нормальных условиях у людей, переболевших COVID-19, формируется иммунитет.

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"Мы знаем, что после инфицирования действительно развивается иммунитет, и исследования показали, что эти антитела действуют не менее шести месяцев", - отметила чиновница.

Автор: Анна Судак
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Тобто єдине, що нас врятує- це власний природній імунітет. А таких хвороб в нас попереду ще тисячі, якщо й не гірших.
І головне- смертність на планеті Земля ніколи не була і не буде меншою за 100%.)))
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12.02.2021 21:54 Ответить
Научная сотрудница,стебан в курсах?
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12.02.2021 22:22 Ответить
Це відповідь вакцинації. Вірус мутує із швидкістю набагато більшою, ніж появиться нова вакцина. Процес безкінечний. Ділки від фармакології в шоколаді.
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13.02.2021 10:40 Ответить
Идиотская новость для идиотов!
1. "Зафиксированы случаи заражения переболевших COVID-19 новыми штаммами"
2. " после инфицирования действительно развивается иммунитет, и исследования показали, что эти антитела действуют не менее шести месяцев",

Млять, так эти заражения НОВЫМИ штамма ДО или ПОСЛЕ шести месяцев?
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13.02.2021 11:34 Ответить
 
 