Зафиксированы случаи заражения переболевших COVID-19 новыми штаммами, - главная научная сотрудница ВОЗ Сваминатан

Специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали случаи инфицирования новыми штаммами COVID-19 среди людей, которые в прошлом уже перенесли заболевание.

Об этом во время брифинга ВОЗ сообщила главная научная сотрудница организации Сумия Сваминатан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы получаем сообщения о людях, которые повторно инфицируются новым вариантом вируса. Также из Южной Африки поступали первые сообщения о том, что люди, которые ранее были инфицированы, могут заразиться снова", - заявила она.

Также Сумия Сваминатан рассказала, что при нормальных условиях у людей, переболевших COVID-19, формируется иммунитет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На данном этапе все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование, - глава ВОЗ Гебрейесус

"Мы знаем, что после инфицирования действительно развивается иммунитет, и исследования показали, что эти антитела действуют не менее шести месяцев", - отметила чиновница.