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Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с представителями бизнеса, которые имеют общие проекты с ОАЭ в области энергетики, образования, новейших технологий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- служба главы государства.

"Президент подчеркнул, что фактически Украина как государство взяло ответственность за эти бизнесы и их развитие в ОАЭ", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что имел теплую и продуктивную встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заеда Аль Нахайяном. Оба государства изучают возможности для расширения и укрепления контактов.

"Сейчас время больших надежд и большой перезагрузки отношений между нашими странами", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" в ОАЭ подписал соглашения о расширении сотрудничества на $1 млрд, - Офис президента

Он отметил, что мы строим сильную Украину, а это означает не только государство, которое умеет защитить себя, но и сильную экономически. В этом направлении государство и бизнес должны сотрудничать и поддерживать друг друга.

"Мы будем защищать украинский бизнес, для нас это очень важно. Но и украинскому бизнесу надо тоже поддерживать и защищать свое государство. Только вместе можно сделать что-то современное, вроде этого городка передовых технологий", - заявил глава государства.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+30
95 квартал в ОАЭ теперь уедет?
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14.02.2021 17:21
+28
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 483
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14.02.2021 17:40
+21
Я никак не пойму----КАКОГО ХЕРА ОДОРОБЛО туда поехало? Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 9055 Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 7469
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14.02.2021 17:21
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95 квартал в ОАЭ теперь уедет?
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14.02.2021 17:21 Ответить
Інвестнянями.
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15.02.2021 01:25 Ответить
Я никак не пойму----КАКОГО ХЕРА ОДОРОБЛО туда поехало? Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 9055 Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 7469
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14.02.2021 17:21 Ответить
Так тебе тут пять статей нашльопали. От отдыха засчетбюджета, до подписания соглашений. Выбирай любой повод.
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14.02.2021 17:25 Ответить
Зеле нужно отчиттаться перед российским куратором. Весь остальной дым из жопы = дымовая завеса.
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14.02.2021 17:41 Ответить
ЛЄдЯ забажала чергове плаття "вигулять" за наш рахунок. Має право, але я проти Його безкінечних відпочинків з тупими відмазками! Обіцяв закінчити війну? Обіцяв! От хай ТАМ , поряд з лугандоном, сидить і закінчує, а не гріє дупу на білому піску Еміратів!
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14.02.2021 17:31 Ответить
Да харкал он на ленку, каккое там "плаття". У него раз в год отчет перед русней.
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14.02.2021 17:43 Ответить
А жопку погреть на солнышке перетрудившемуся трудоголику разве лишнее? Ленкезеленке полазить по бутикам тоже нужное дело. Заодно поретрет с рашапосланцем, который следом туда полетел. В Оман уже стремно, затюкали неблагодарные. Ну а для вида какую-то декларативную бумажку подписал.🙂
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14.02.2021 18:02 Ответить
Там тепло. Комфортно. Никаких порохоботов. И таки точно - не стреляют
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14.02.2021 18:23 Ответить
Пожрать и смыть в водах Персидского залива присохшое к жоп...е говно после посещения Донбасса. Памперсы снял, а говно присохло. И всё за наш счёт.
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14.02.2021 18:49 Ответить
ОАЕ-це офшорка .Хоча,на відміну від Оману,в зеленій зоні.
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14.02.2021 17:21 Ответить
А еще там русня себя как дома чувствует. У зели ежегодный отчет перед ******.
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14.02.2021 17:45 Ответить
Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ

официанты и посудомойки, торговцы поддельными духами будут иметь бесплатный туалет на МАУ при перелетах домой?)))) клоун...
какой там украинский бизнес в ОАЭ, если в самой Украине его уже практически нет усилиями сопли и команды?
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14.02.2021 17:23 Ответить
О, ;Квартал-95; зібрався на гастролі в ОАЕ?
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14.02.2021 17:27 Ответить
Зелю вызвали на ковер. Ежегодный отчет перед путиным.
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14.02.2021 17:45 Ответить
А бизнес тех кто в Израиле поддержат? Мне кажется ,что Израиль может больше помочь Украине , вот выйдете на Дерибасовскую в Одессе и спросите у любого одессита и вам скажут ,что если бы евреи не любили украинцев, то они бы не жили среди них.
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14.02.2021 17:27 Ответить
Да мы все поддерживаем из свои карманов наших пейсатых друзей, при этом нашего желания на поддержку не требуется, богоизбранные нацисты все равно залезут нам в карманы и возьмут свой гешефтик и на помощь голодающим иудам в родных палестинах.
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14.02.2021 17:58 Ответить
И новый видосик про 200 дней перемирия. Не забудь.
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14.02.2021 17:29 Ответить
Арабский шейх (ну или эмир) Василий Петрович Голобородько.
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14.02.2021 17:30 Ответить
В Арабських Еміратах не так вже й багато українського бізнесу. А що з рекетом та рейдерством, котрий вже 30 років "процвітає" в Україні?
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14.02.2021 17:31 Ответить
цирк
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14.02.2021 17:32 Ответить
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 483
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14.02.2021 17:40 Ответить
каждому няню Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 5475 потом арабы обалдеют от таких нянь
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14.02.2021 17:32 Ответить
Ну не дебил, вместо привлечения бизнеса в Украину он собрался поддержать украинский бизнес в ОАЭ.
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14.02.2021 17:38 Ответить
Так без разницы же.
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14.02.2021 18:04 Ответить
Весна прийде - пітримувати будемо.
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14.02.2021 17:40 Ответить
Он такое и в Антарктиде нести будет своей пластинкой в голове?
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14.02.2021 17:42 Ответить
Gromihala Пингвинам пообещает остановить глобальное потепление. )
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14.02.2021 20:10 Ответить
Вава, цей бізнес і існує завдяки тому, що ти його ще не підтримав.
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14.02.2021 17:42 Ответить
Можна ставить жирный крест на бизнесе наших бизнесменов в ОАЭ 🤣
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14.02.2021 17:49 Ответить
Но для страны хреново, когда у неё смешной президент. Смеются уже и над страной.
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14.02.2021 18:00 Ответить
Всем наобещал, ни ера не сделал, сделал еще хуже чем было.
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14.02.2021 17:55 Ответить
Мели Емеля, твоя неделя. Искреннее сочувствие украинскому бизнесу в ОАЭ, если там таков есть.
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14.02.2021 17:57 Ответить
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 5181 Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 9481
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14.02.2021 17:59 Ответить
Куплю жене сапоги и шубу.(Л.Голубков).
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14.02.2021 18:03 Ответить
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 4776
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14.02.2021 19:14 Ответить
Ну правильно,нужно поддерживать бизнес в ОАЭ (и не только там, есть еще Кипр, жизраиль, да и вообще где угодно, только не в Украине) и уничтожать в Украине, мародерство зебилов идет по плану.
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14.02.2021 18:01 Ответить
Його ще в Еміратах не знають,тому вірять і слухають...Але невже вони не бачили,як він грає на піяніно?..Люди там традиційно пуританські,таких фокусів,які показував "Квартал" не сприймають,тому,мабуть,дивляться на Зєлю як на якусь неймовірну екзотику,дивний факт становлення паяца на чолі держави...
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14.02.2021 18:03 Ответить
Султаны Эмиры бросились очередь занимать,вместе с Оманскими Принцами... Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 2348
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14.02.2021 18:11 Ответить
а еще там в ОАЕ золото дешевле! это ж скока всяких цацок можно супруге на день валентина накупить!!! интересно а йуля мендель ездила? какие бизнесмены получат пидтрымку? козак или каломыйский, ахметов или онищенко, мертвечук рабиновгич или розенблат? да на яух они нам???
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14.02.2021 18:12 Ответить
Ты чмо лучше работающее в Украине поддержи. А - за границей просто не лезь своими руками загребущими.
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14.02.2021 18:14 Ответить
Ця падлюка за часи лохдауна знищила сотні тисяч дрібних бізнесів в Україні, і кончене вважає, що все ок у своїй країні, тепер можна допомагати іншим. Ненавиджу цю цинічну тварюку!
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14.02.2021 18:16 Ответить
....это какотой стендапер комик.президент. Вова ты главное не мешай. Инвест.няни дома уже себя показали. не лезь. твой уровень турция да дворец Украины
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14.02.2021 18:16 Ответить
Экономикой управляет премьер Шмыгаль,при чем тут Зеля?
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14.02.2021 18:17 Ответить
Он Генеральный Секретарь ОП Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 3701
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14.02.2021 18:42 Ответить
ну да, оно пообещало "поддержку" украинскому бизнесу в ОАЭ Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 7280 , но только после того, как полностью добьет украинский бизнес в Украине Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 3066
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14.02.2021 18:18 Ответить
Може воно собі місце там придивилось?
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14.02.2021 18:19 Ответить
Зе пообіцяв підтримку бізнесу Коломийського та Ахметова в ОАЕ. Дегенерат.
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14.02.2021 18:20 Ответить
"Найвеличніший лідер **********" прийняв титул "Смотрящій від ОАЕ". Мурзілки з АУЄ випали в осадок... Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 6540
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14.02.2021 18:25 Ответить
бизнесу работающему в ОАЄ, как раз таки поменьше надо ваше поддержки
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14.02.2021 18:37 Ответить
"Президент подчеркнул, что фактически Украина как государство взяло ответственность за эти бизнесы и их развитие в ОАЭ" - оно совсем больное на голову.....................
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14.02.2021 18:43 Ответить
А там этот бизнес кто-то притесняет?.... Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 9715
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14.02.2021 18:45 Ответить
Гениально.
Несколько Эмиратов являются общепризнанным оффшрами.
Осталось теперь в Панаму поехать и поддержать украинский бизнес там.
А ещё есть Белиз, БиВиАй
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14.02.2021 18:51 Ответить
Как это вы построите сильную экономику,если автор экономических законов гетьманович у нас фанат путина,переписывающий идиотские засрашкинские законы.
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14.02.2021 18:52 Ответить
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 5614Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу. я пацсталом!!инвест няни!!поддержки бизнесу!!ЗЕдебеня!! вовремя сам меняй памперсы и их поддерживай!!(и тебе толк и у украины проблем поменьше) Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 8116 Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 904
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14.02.2021 19:02 Ответить
Слів нема ...
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14.02.2021 19:30 Ответить
От лица государства - то есть от нашего имени взяло ответственность за бизнес...вот же тол***б квартальный, кто тебе давал такое право?
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14.02.2021 19:46 Ответить
Покажи Вова, как жить нужно плачещему народу. Ежать надобно в ОАЭ, там тепло, никакого отопления, чистый воздух, красота. А то Польша, Чехия.
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14.02.2021 19:47 Ответить
Дурне поїхало в турне. Краще не скажеш.
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14.02.2021 20:01 Ответить
Не только комик, но и артист художественного свиста. Няни уже готовы и ждут инвесторов. Бизнес здесь процветает и никаких проблем.Теперь можно помочь и там.
Странно, что до сих пор не вызвался помочь в борьбе с ковидом.)
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14.02.2021 20:19 Ответить
Украинский бизнес в ОАЕ напрягся.
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14.02.2021 21:26 Ответить
А коли Зеленський підтримає бізнес в Україні ???
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14.02.2021 21:38 Ответить
Если бы у нас была действительно парламентская республика и главным был бы премьер-министр, он бы такого не сделал, побоялся бы.
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14.02.2021 22:42 Ответить
У нього, як казав Кернес: "Текст трохи по-дебільному написаний..."
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15.02.2021 05:08 Ответить
то есть зеленьський хочет помогать косюку и тем, что ежегодно ездяют побухать на очередные выставки в Эмиратах... вопрос - а нахера президент, который не думает о народе, проживающем на территории Украины?
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15.02.2021 07:10 Ответить
 
 