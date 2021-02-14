Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати зустрівся з представниками бізнесу, які мають спільні проєкти з ОАЕ в галузі енергетики, освіти, новітніх технологій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент наголосив, що фактично Україна як держава взяла відповідальність за ці бізнеси та їхній розвиток в ОАЕ. Він зазначив, що мав дуже теплу та продуктивну зустріч зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обидві країни вивчають можливості для розширення та зміцнення контактів.

"Зараз час великої надії й великого перезавантаження відносин між нашими країнами", – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ми будуємо сильну Україну, а це означає не лише державу, що вміє захистити себе, а й сильну економічно. У цьому напрямку держава та бізнес мають співпрацювати та підтримувати одне одного.

"Ми будемо захищати український бізнес, для нас це дуже важливо. Але й українському бізнесу треба теж підтримувати й захищати свою державу. Тільки разом можна зробити щось сучасне, подібне до цього містечка передових технологій", – додав Президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.