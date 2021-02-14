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Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати зустрівся з представниками бізнесу, які мають спільні проєкти з ОАЕ в галузі енергетики, освіти, новітніх технологій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент наголосив, що фактично Україна як держава взяла відповідальність за ці бізнеси та їхній розвиток в ОАЕ. Він зазначив, що мав дуже теплу та продуктивну зустріч зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Обидві країни вивчають можливості для розширення та зміцнення контактів.

"Зараз час великої надії й великого перезавантаження відносин між нашими країнами", – зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ми будуємо сильну Україну, а це означає не лише державу, що вміє захистити себе, а й сильну економічно. У цьому напрямку держава та бізнес мають співпрацювати та підтримувати одне одного.

"Ми будемо захищати український бізнес, для нас це дуже важливо. Але й українському бізнесу треба теж підтримувати й захищати свою державу. Тільки разом можна зробити щось сучасне, подібне до цього містечка передових технологій", – додав Президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною перебуває з офіційним візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах.
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Топ коментарі
+30
95 квартал в ОАЭ теперь уедет?
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14.02.2021 17:21
+28
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 483
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14.02.2021 17:40
+21
Я никак не пойму----КАКОГО ХЕРА ОДОРОБЛО туда поехало? Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 9055 Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 7469
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14.02.2021 17:21
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95 квартал в ОАЭ теперь уедет?
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14.02.2021 17:21 Відповісти
Інвестнянями.
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15.02.2021 01:25 Відповісти
Я никак не пойму----КАКОГО ХЕРА ОДОРОБЛО туда поехало? Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 9055 Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ - Цензор.НЕТ 7469
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14.02.2021 17:21 Відповісти
Так тебе тут пять статей нашльопали. От отдыха засчетбюджета, до подписания соглашений. Выбирай любой повод.
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14.02.2021 17:25 Відповісти
Зеле нужно отчиттаться перед российским куратором. Весь остальной дым из жопы = дымовая завеса.
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14.02.2021 17:41 Відповісти
ЛЄдЯ забажала чергове плаття "вигулять" за наш рахунок. Має право, але я проти Його безкінечних відпочинків з тупими відмазками! Обіцяв закінчити війну? Обіцяв! От хай ТАМ , поряд з лугандоном, сидить і закінчує, а не гріє дупу на білому піску Еміратів!
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14.02.2021 17:31 Відповісти
Да харкал он на ленку, каккое там "плаття". У него раз в год отчет перед русней.
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14.02.2021 17:43 Відповісти
А жопку погреть на солнышке перетрудившемуся трудоголику разве лишнее? Ленкезеленке полазить по бутикам тоже нужное дело. Заодно поретрет с рашапосланцем, который следом туда полетел. В Оман уже стремно, затюкали неблагодарные. Ну а для вида какую-то декларативную бумажку подписал.🙂
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14.02.2021 18:02 Відповісти
Там тепло. Комфортно. Никаких порохоботов. И таки точно - не стреляют
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14.02.2021 18:23 Відповісти
Пожрать и смыть в водах Персидского залива присохшое к жоп...е говно после посещения Донбасса. Памперсы снял, а говно присохло. И всё за наш счёт.
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14.02.2021 18:49 Відповісти
ОАЕ-це офшорка .Хоча,на відміну від Оману,в зеленій зоні.
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14.02.2021 17:21 Відповісти
А еще там русня себя как дома чувствует. У зели ежегодный отчет перед ******.
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14.02.2021 17:45 Відповісти
Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу, работающему в ОАЭ

официанты и посудомойки, торговцы поддельными духами будут иметь бесплатный туалет на МАУ при перелетах домой?)))) клоун...
какой там украинский бизнес в ОАЭ, если в самой Украине его уже практически нет усилиями сопли и команды?
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14.02.2021 17:23 Відповісти
О, ;Квартал-95; зібрався на гастролі в ОАЕ?
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14.02.2021 17:27 Відповісти
Зелю вызвали на ковер. Ежегодный отчет перед путиным.
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14.02.2021 17:45 Відповісти
А бизнес тех кто в Израиле поддержат? Мне кажется ,что Израиль может больше помочь Украине , вот выйдете на Дерибасовскую в Одессе и спросите у любого одессита и вам скажут ,что если бы евреи не любили украинцев, то они бы не жили среди них.
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14.02.2021 17:27 Відповісти
Да мы все поддерживаем из свои карманов наших пейсатых друзей, при этом нашего желания на поддержку не требуется, богоизбранные нацисты все равно залезут нам в карманы и возьмут свой гешефтик и на помощь голодающим иудам в родных палестинах.
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14.02.2021 17:58 Відповісти
И новый видосик про 200 дней перемирия. Не забудь.
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14.02.2021 17:29 Відповісти
Арабский шейх (ну или эмир) Василий Петрович Голобородько.
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14.02.2021 17:30 Відповісти
В Арабських Еміратах не так вже й багато українського бізнесу. А що з рекетом та рейдерством, котрий вже 30 років "процвітає" в Україні?
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14.02.2021 17:31 Відповісти
цирк
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14.02.2021 17:32 Відповісти
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 483
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14.02.2021 17:40 Відповісти
каждому няню Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 5475 потом арабы обалдеют от таких нянь
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14.02.2021 17:32 Відповісти
Ну не дебил, вместо привлечения бизнеса в Украину он собрался поддержать украинский бизнес в ОАЭ.
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14.02.2021 17:38 Відповісти
Так без разницы же.
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14.02.2021 18:04 Відповісти
Весна прийде - пітримувати будемо.
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14.02.2021 17:40 Відповісти
Он такое и в Антарктиде нести будет своей пластинкой в голове?
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14.02.2021 17:42 Відповісти
Gromihala Пингвинам пообещает остановить глобальное потепление. )
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14.02.2021 20:10 Відповісти
Вава, цей бізнес і існує завдяки тому, що ти його ще не підтримав.
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14.02.2021 17:42 Відповісти
Можна ставить жирный крест на бизнесе наших бизнесменов в ОАЭ 🤣
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14.02.2021 17:49 Відповісти
Но для страны хреново, когда у неё смешной президент. Смеются уже и над страной.
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14.02.2021 18:00 Відповісти
Всем наобещал, ни ера не сделал, сделал еще хуже чем было.
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14.02.2021 17:55 Відповісти
Мели Емеля, твоя неделя. Искреннее сочувствие украинскому бизнесу в ОАЭ, если там таков есть.
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14.02.2021 17:57 Відповісти
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 5181 Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 9481
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14.02.2021 17:59 Відповісти
Куплю жене сапоги и шубу.(Л.Голубков).
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14.02.2021 18:03 Відповісти
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 4776
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14.02.2021 19:14 Відповісти
Ну правильно,нужно поддерживать бизнес в ОАЭ (и не только там, есть еще Кипр, жизраиль, да и вообще где угодно, только не в Украине) и уничтожать в Украине, мародерство зебилов идет по плану.
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14.02.2021 18:01 Відповісти
Його ще в Еміратах не знають,тому вірять і слухають...Але невже вони не бачили,як він грає на піяніно?..Люди там традиційно пуританські,таких фокусів,які показував "Квартал" не сприймають,тому,мабуть,дивляться на Зєлю як на якусь неймовірну екзотику,дивний факт становлення паяца на чолі держави...
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14.02.2021 18:03 Відповісти
Султаны Эмиры бросились очередь занимать,вместе с Оманскими Принцами... Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 2348
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14.02.2021 18:11 Відповісти
а еще там в ОАЕ золото дешевле! это ж скока всяких цацок можно супруге на день валентина накупить!!! интересно а йуля мендель ездила? какие бизнесмены получат пидтрымку? козак или каломыйский, ахметов или онищенко, мертвечук рабиновгич или розенблат? да на яух они нам???
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14.02.2021 18:12 Відповісти
Ты чмо лучше работающее в Украине поддержи. А - за границей просто не лезь своими руками загребущими.
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14.02.2021 18:14 Відповісти
Ця падлюка за часи лохдауна знищила сотні тисяч дрібних бізнесів в Україні, і кончене вважає, що все ок у своїй країні, тепер можна допомагати іншим. Ненавиджу цю цинічну тварюку!
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14.02.2021 18:16 Відповісти
....это какотой стендапер комик.президент. Вова ты главное не мешай. Инвест.няни дома уже себя показали. не лезь. твой уровень турция да дворец Украины
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14.02.2021 18:16 Відповісти
Экономикой управляет премьер Шмыгаль,при чем тут Зеля?
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14.02.2021 18:17 Відповісти
Он Генеральный Секретарь ОП Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 3701
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14.02.2021 18:42 Відповісти
ну да, оно пообещало "поддержку" украинскому бизнесу в ОАЭ Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 7280 , но только после того, как полностью добьет украинский бизнес в Украине Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 3066
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14.02.2021 18:18 Відповісти
Може воно собі місце там придивилось?
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14.02.2021 18:19 Відповісти
Зе пообіцяв підтримку бізнесу Коломийського та Ахметова в ОАЕ. Дегенерат.
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14.02.2021 18:20 Відповісти
"Найвеличніший лідер **********" прийняв титул "Смотрящій від ОАЕ". Мурзілки з АУЄ випали в осадок... Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 6540
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14.02.2021 18:25 Відповісти
бизнесу работающему в ОАЄ, как раз таки поменьше надо ваше поддержки
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14.02.2021 18:37 Відповісти
"Президент подчеркнул, что фактически Украина как государство взяло ответственность за эти бизнесы и их развитие в ОАЭ" - оно совсем больное на голову.....................
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14.02.2021 18:43 Відповісти
А там этот бизнес кто-то притесняет?.... Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 9715
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14.02.2021 18:45 Відповісти
Гениально.
Несколько Эмиратов являются общепризнанным оффшрами.
Осталось теперь в Панаму поехать и поддержать украинский бизнес там.
А ещё есть Белиз, БиВиАй
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14.02.2021 18:51 Відповісти
Как это вы построите сильную экономику,если автор экономических законов гетьманович у нас фанат путина,переписывающий идиотские засрашкинские законы.
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14.02.2021 18:52 Відповісти
Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 5614Зеленский пообещал поддержку украинскому бизнесу. я пацсталом!!инвест няни!!поддержки бизнесу!!ЗЕдебеня!! вовремя сам меняй памперсы и их поддерживай!!(и тебе толк и у украины проблем поменьше) Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 8116 Зеленський пообіцяв підтримку українському бізнесу, що працює в ОАЕ - Цензор.НЕТ 904
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14.02.2021 19:02 Відповісти
Слів нема ...
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14.02.2021 19:30 Відповісти
От лица государства - то есть от нашего имени взяло ответственность за бизнес...вот же тол***б квартальный, кто тебе давал такое право?
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14.02.2021 19:46 Відповісти
Покажи Вова, как жить нужно плачещему народу. Ежать надобно в ОАЭ, там тепло, никакого отопления, чистый воздух, красота. А то Польша, Чехия.
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14.02.2021 19:47 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Краще не скажеш.
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14.02.2021 20:01 Відповісти
Не только комик, но и артист художественного свиста. Няни уже готовы и ждут инвесторов. Бизнес здесь процветает и никаких проблем.Теперь можно помочь и там.
Странно, что до сих пор не вызвался помочь в борьбе с ковидом.)
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14.02.2021 20:19 Відповісти
Украинский бизнес в ОАЕ напрягся.
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14.02.2021 21:26 Відповісти
А коли Зеленський підтримає бізнес в Україні ???
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14.02.2021 21:38 Відповісти
Если бы у нас была действительно парламентская республика и главным был бы премьер-министр, он бы такого не сделал, побоялся бы.
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14.02.2021 22:42 Відповісти
У нього, як казав Кернес: "Текст трохи по-дебільному написаний..."
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15.02.2021 05:08 Відповісти
то есть зеленьський хочет помогать косюку и тем, что ежегодно ездяют побухать на очередные выставки в Эмиратах... вопрос - а нахера президент, который не думает о народе, проживающем на территории Украины?
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15.02.2021 07:10 Відповісти
 
 