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Новости Происшествия
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снегопад (787) ГСЧС (4482)

Cнегопады продолжаются в Ривненской, Волынской и Ивано-Франковской областях, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Cнегопады продолжаются в Ривненской, Волынской и Ивано-Франковской областях, - ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что по состоянию на вечер воскресенья продолжается местами снегопад в трех западных областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"По состоянию на 22:00 наблюдается местами слабый снег в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях", - отмечается в тексте.

Также отмечается, что продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники:

Волынская область - на автомобильной дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович.

Ивано-Франковская область – на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).

Львовская область - продолжают действовать ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

Отмечается, что спасатели за сутки освободили из снежных заносов 358 единиц техники (с начала непогоды освободили 2 тыс. 773 единиц транспортных средств в т.ч. карет СМП - 92 и 68 автобусов, оказана помощь 768 лицам (с начала непогоды около 5 тыс. 158 лицам). Убрали 23 поваленных дерева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за сильных снегопадов в пяти областях Украины ограничено движение на дорогах

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+1
Но ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія. Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8428
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14.02.2021 23:44
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Вчера за ночь намело до колена снега,такого не было лет 30,Небесная канцелярия творит чудеса..позавчера было +10,сегодня -23
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14.02.2021 23:25 Ответить
Но ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія. Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8428
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14.02.2021 23:44 Ответить
..а про гроши..??
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14.02.2021 23:58 Ответить
Не хвилюйся, Бубачка привезе з Еміратів вагон бабла і зажівьом.
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15.02.2021 00:04 Ответить
это хорошо
хлеба будет много
хлеб будет дешевле
а то при ЗЕ хлеб подорожал на 30 %
теперь подешевеет ...на 50 Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6130
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14.02.2021 23:35 Ответить
Ага, щаззз!
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14.02.2021 23:46 Ответить
У нас столько снега было в это время(середина февраля) в 2012. Товарищ встречал в Борисполе, и перед этим говорил - возьми билет на позже, у нас снежный апокалипсис.
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14.02.2021 23:42 Ответить
Апокаліпсіс буде по всій планеті, а Україна практично не постраждає Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7790
Думаєш чому сюди кацапи і інша нєчість ломиться? Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5692
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15.02.2021 04:42 Ответить
Всюди якісь катаклізьми, а тут як Бермудський трикутник.
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14.02.2021 23:52 Ответить
При Януковощу такого не було....
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15.02.2021 00:44 Ответить
везет кому то
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15.02.2021 02:13 Ответить
 
 