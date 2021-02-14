Cнегопады продолжаются в Ривненской, Волынской и Ивано-Франковской областях, - ГСЧС
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что по состоянию на вечер воскресенья продолжается местами снегопад в трех западных областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
"По состоянию на 22:00 наблюдается местами слабый снег в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях", - отмечается в тексте.
Также отмечается, что продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники:
Волынская область - на автомобильной дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович.
Ивано-Франковская область – на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).
Львовская область - продолжают действовать ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.
Отмечается, что спасатели за сутки освободили из снежных заносов 358 единиц техники (с начала непогоды освободили 2 тыс. 773 единиц транспортных средств в т.ч. карет СМП - 92 и 68 автобусов, оказана помощь 768 лицам (с начала непогоды около 5 тыс. 158 лицам). Убрали 23 поваленных дерева.
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хлеба будет много
хлеб будет дешевле
а то при ЗЕ хлеб подорожал на 30 %
теперь подешевеет ...на 50
Думаєш чому сюди кацапи і інша нєчість ломиться?