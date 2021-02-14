Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що станом на вечір неділі триває місцями снігопад в трьох західних областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"Cтаном на 22 год. cпостерігається місцями слабкий сніг у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки:

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-62 Бубнів-Радович.

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Львівська область – продовжують діяти обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.

Підрозділами ДСНС за добу вивільнено з снігових заметів 358 од. техніки (з початку негоди вивільнено 2 тис. 773 од. транспортних засобів у т.ч. карет ШМД - 92 та 68 автобусів, надано допомогу 768 особам (з початку негоди близько 5 тис. 158 особам). Прибрано 23 повалених дерева".

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