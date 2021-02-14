УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16984 відвідувача онлайн
Новини Події
2 257 11
снігопад (397) ДСНС (4458)

Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що станом на вечір неділі триває місцями снігопад в трьох західних областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"Cтаном на 22 год. cпостерігається місцями слабкий сніг у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Продовжують діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки:

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-62 Бубнів-Радович.

Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Львівська область – продовжують діяти обмеження руху для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення в межах області.

Підрозділами ДСНС за добу вивільнено з снігових заметів 358 од. техніки (з початку негоди вивільнено 2 тис. 773 од. транспортних засобів у т.ч. карет ШМД - 92 та 68 автобусів, надано допомогу 768 особам (з початку негоди близько 5 тис. 158 особам). Прибрано 23 повалених дерева".

Також читайте: Через сильні снігопади в п'яти областях України обмежено рух на дорогах
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
Но ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія. Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8428
показати весь коментар
14.02.2021 23:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчера за ночь намело до колена снега,такого не было лет 30,Небесная канцелярия творит чудеса..позавчера было +10,сегодня -23
показати весь коментар
14.02.2021 23:25 Відповісти
Но ви дєржітєсь там і харошего вам настроєнія. Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8428
показати весь коментар
14.02.2021 23:44 Відповісти
..а про гроши..??
показати весь коментар
14.02.2021 23:58 Відповісти
Не хвилюйся, Бубачка привезе з Еміратів вагон бабла і зажівьом.
показати весь коментар
15.02.2021 00:04 Відповісти
это хорошо
хлеба будет много
хлеб будет дешевле
а то при ЗЕ хлеб подорожал на 30 %
теперь подешевеет ...на 50 Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6130
показати весь коментар
14.02.2021 23:35 Відповісти
Ага, щаззз!
показати весь коментар
14.02.2021 23:46 Відповісти
У нас столько снега было в это время(середина февраля) в 2012. Товарищ встречал в Борисполе, и перед этим говорил - возьми билет на позже, у нас снежный апокалипсис.
показати весь коментар
14.02.2021 23:42 Відповісти
Апокаліпсіс буде по всій планеті, а Україна практично не постраждає Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7790
Думаєш чому сюди кацапи і інша нєчість ломиться? Снігопади тривають у Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5692
показати весь коментар
15.02.2021 04:42 Відповісти
Всюди якісь катаклізьми, а тут як Бермудський трикутник.
показати весь коментар
14.02.2021 23:52 Відповісти
При Януковощу такого не було....
показати весь коментар
15.02.2021 00:44 Відповісти
везет кому то
показати весь коментар
15.02.2021 02:13 Відповісти
 
 