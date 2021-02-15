РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15910 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
10 347 90
Кравчук (1226) Донбасс (26945)

На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел боевиков на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны. По его словам, Украина не может притворяться, что режим тишины соблюдается.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он сказал он в эфире одного из украинских телеканалов, передает ЛБ

"Мы не можем делать вид, и сказать, что мы соблюдаем режим тишины, а они стреляют, а мы вот такие хорошие, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - убежден он.

Кроме того, Кравчук добавил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль для того, чтобы договариваться с Путиным как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве (обновлено)

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
це ж скільки треба було просрати життів та теріторій, щоб ти до цього допетрав, ушлепок?
показать весь комментарий
15.02.2021 01:56
+17
На каждый выстрел дожен быть такой ответ, чтобы отпадало желание стрелять
показать весь комментарий
15.02.2021 01:38
+16
Интересно, как єто существо стало сосателем?
Оно голодало?
показать весь комментарий
15.02.2021 01:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арестович.. РАДНИК КРАВЧУКА 14.02.21 тема - возобновление "адекватных ответов" на фронте. Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что подобный приказ "порадует" украинцев, но ненадолго, так как "погибать наших военных станет намного больше, в разы". Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы". По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины после обострения на фронте не сидит сложа руки. "Действует. И на фронте, и в системе международных отношений. И хорошо знает, что делает", - уточнил спикер. При этом он заявил, что на стратегическом уровне процессы формирования нових мер могут занять до 6 месяцев. За это время ВСУ потеряет еще несколько военных, утверждает Арестович, не исключены новые периоды резкого обострения на фронте. Однако все те, кто критикуют действия Банковой, по мнению спикера украинской делегации, "помогают Кремлю".
показать весь комментарий
15.02.2021 01:32 Ответить
продовження висловів Арестовича в тлеграмканалі 14.02721 ( діалог)
Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович
показать весь комментарий
15.02.2021 01:33 Ответить
Интересно, как єто существо стало сосателем?
Оно голодало?
показать весь комментарий
15.02.2021 01:39 Ответить
его туда служить отправили. пришлось консерву вскрыть, бо все другие еще тупее оказались На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 7647
показать весь комментарий
15.02.2021 02:25 Ответить
Пусть Люся парик наденет, а то я в этот бред никак поверить не могу
показать весь комментарий
15.02.2021 01:40 Ответить
ВОРОГ, ПІДИ В ОКОП ПІД КУЛІ РОС СНАЙПЕРА ЯК МІШЕНЬ, ЕКОНОМІСТ ХРЕНОВ
показать весь комментарий
15.02.2021 07:06 Ответить
Не припоминаю новых санкций введённых за обстрелы. Наоборот в последнее время нефть стала дорожать, а это укрепляет экономику **********.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:36 Ответить
Тобто Арєстовіч підтвердив, що зелена влада навіть е подала про запас ***********. Ще раз - Арєстовіч в знав, що давати адекватну відповідь просто нічим. А всі розмови про якесь піклування про людські життя - то про то туфта.
показать весь комментарий
15.02.2021 05:22 Ответить
Купа підірваних за Пороха артскладів дається взнаки
показать весь комментарий
15.02.2021 08:25 Ответить
А непоповнення за Зєлєнского взнаки не дається. Невиконання боронного замовлення та в ілякі маніпуляції з цим замовленням взнаки не дається. Так, зебіл? Тобто щоб склади були повні - потрібно не стріляти? Все, як заповідав зелений Бубачька.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:35 Ответить
На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 272
показать весь комментарий
15.02.2021 10:51 Ответить
Московия - единственная страна в мире, где из кабаков выносят не мужиков, а женщин. Впрочем, в нашем понимании, женщин там нет.
Жительница Сыктывкара спрашивает журналиста телевидения «ЛАЙНОНЬЮС», «почему нищая Украина семь лет воюет с нами, а дети «укропов» едят в детских садиках гречневую кашу с котлетой, чего не видят на столах киндеры Великой Империи».
показать весь комментарий
15.02.2021 09:40 Ответить
Зеленейсский..
. А по чем счасс жены ваших руСССССССССССССких охфицЭров ?. . Раньше были по 10 АМЕРИКАНССКИХ РУБЛЕЙ, **? ...
.
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3308
.
показать весь комментарий
15.02.2021 01:34 Ответить
Знаете, в чем прикол, одна из этих "шлюх", по другому не назову, выехала в Британию и там в футболки ***** своих детей одела и рассказывала, какой ******** русский мир, КАЦАПЫ НАЦИЯ РАБОВ!
показать весь комментарий
15.02.2021 04:29 Ответить
https://www.gazeta.ru/social/2015/08/13/7686220.shtml
показать весь комментарий
15.02.2021 04:31 Ответить
Тот случай, когда кремлевский главпетух сказал правду. Жены срусских ахвицеров дешевые шлюхи и потомство у них соответствующее маргинально-рабское, пришедшее в Крым и на Донбасс, убивающее украинцев в угоду личным интересам ботоксного плешивого карлика. За аквадискотеку Путинга, за его унитазный ершик, за личный театр урррряяяяя!!!!
показать весь комментарий
15.02.2021 09:02 Ответить
Пан Олег Куницын с расейской хфамилией -ПРАВ!
показать весь комментарий
15.02.2021 09:41 Ответить
Пан Игорь Боголюбов с расейской хфамилией-ПРАВ в ТОМ ЧТО Я ПРАВ!
показать весь комментарий
15.02.2021 11:06 Ответить
Педлагаю предъявить им наш ответ. В качестве самостельных тушек Лейбы Марковича и Фокина. На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2101
показать весь комментарий
15.02.2021 01:37 Ответить
вот токо не надо! На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6049
у Макарыча семитских признаков нет (к сожалению или к счастью На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5419)
показать весь комментарий
15.02.2021 02:27 Ответить
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2312 Мама Фима таки была украинка? Это как мама Римма поди На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 8107
показать весь комментарий
15.02.2021 02:30 Ответить
На каждый выстрел дожен быть такой ответ, чтобы отпадало желание стрелять
показать весь комментарий
15.02.2021 01:38 Ответить
це ж скільки треба було просрати життів та теріторій, щоб ти до цього допетрав, ушлепок?
показать весь комментарий
15.02.2021 01:56 Ответить
Тут потрібно виділити головне - щойно Кравчук таки визнав, що відповіді на вогонь і постріли орків немає попри всі заяви української брехливої влади.
показать весь комментарий
15.02.2021 05:17 Ответить
Цей старий комуніст,переобувається в повітрі.Навіщо взагалі його цитувати.Він ж лизав зади москалям,а його обрали президентом.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:00 Ответить
он главный фигурант в развале совка! собственноручно писал беловежское соглашение! о чем ты вообще, чучело бердичевское? На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9326
показать весь комментарий
15.02.2021 02:28 Ответить
Макс Полиграф Не він розвалив совок.Совок по сукупності причин з колапсував і провалився під себе самого.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:42 Ответить
Ну тобто документа по розвалу совка він створив, підписав, і п'яного Боруха Єльцина теж спонукав підписати - але совок "з колапсував" сам по собі - так? На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5330 На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5360 На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3199
Сіді вже у себе в Бєрдічєві на бутилкє ровно На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6813
показать весь комментарий
15.02.2021 04:48 Ответить
А вот наш вошдь всея черни и главный перестатьстрелятель вскорости явится из снежной аравии ,весь обремененный трудами,и запишет видосик с грозными угрозами, стоя на коленях.Так мы всех и пабедим.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:07 Ответить
Оно уже обнадежило нас, что Эмираты признают наши водительские права ( которые почему-то признали еще в 2007м году ). Давно я по арабским пескам не катался ! На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 433
показать весь комментарий
15.02.2021 02:16 Ответить
тепер можна дістатись Еміратів своїм авто через пустелю
це ж грандіозно!
показать весь комментарий
15.02.2021 02:26 Ответить
Їтіть-колотіть! Даремно машину продав! Зараз би в Еміратах в пісках буксував би.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:59 Ответить
А это не тот ли старый хрен, который обвинял Порошенко в войне на Донбассе?
показать весь комментарий
15.02.2021 02:16 Ответить
Порошенка в этом обвинял всякий хрен, которому не лень
показать весь комментарий
15.02.2021 02:18 Ответить
Это да. Но конкретно этот хрен теперь требует воевать.

Например, все привыкли, что Медведчук там или Рабинович с Шарием несут кацапскую фигню, как раньше Кравчук. Но все реально офигели бы, если бы вдруг Медведчук так вдохновился рейтингом ЗЕ, шо стал бы требовать мочить кацапов.
А вот такое переобувание хитрожопого Кравчука никого не удивляет.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:26 Ответить
Ну Кравчук вАААбще в злобного бэндеровца перекрасился!
Осталось только оселедець выстричь.
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1733
показать весь комментарий
15.02.2021 02:23 Ответить
Разом зі скальпом.
показать весь комментарий
15.02.2021 05:32 Ответить
Да что с Кравчуком то случилось? Как будто бабка пошептала.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:25 Ответить
Старость случилась. Хочет чтобы про него добрая память осталась. Не хочет чтобы про него рассказывали, что он первый президент Украины и первый же ее предатель.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:46 Ответить
Та ні, якраз Кравчук у своїй тарілці. Еон'юктура змінилася. А він - знатний кон' юктурник.
показать весь комментарий
15.02.2021 05:34 Ответить
Может мудрец леня по-своему и прав. Но у нас пока что на каждый выстрел - достойный, оперативный, ответственный и патриотический ПУК.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:46 Ответить
Що це з цим старим зебілом сталося ?
Фронду розводить уже кілька днів ...
Хоче, щоб тля звільнила його ?
Страшно стало, що доведеться відповідати ?
показать весь комментарий
15.02.2021 02:46 Ответить
Думаю такие как он таких как бубочка просто презирает. Аппаратчик КПСС который долго шел к власти, а тут какой-то жи...нок, немного покривлялся и вот руководить страной пытается.
показать весь комментарий
15.02.2021 02:54 Ответить
Але він підбіжки в ту групу поскакав.
І підтримував блазня.
показать весь комментарий
15.02.2021 03:02 Ответить
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9079
показать весь комментарий
15.02.2021 03:05 Ответить
На каждый выстрел должен быть ответ, - ракетно-бомбовый
показать весь комментарий
15.02.2021 03:18 Ответить
А ************** где брать?
показать весь комментарий
15.02.2021 06:40 Ответить
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6466 На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3839
показать весь комментарий
15.02.2021 03:24 Ответить
схемка по отбелеванию чучела квартального, - чмо-зебил прилетит,скажет устами кравчука народ требует - разрешит стрелять ( предидущих два слова даже писать дико-нигде в мире такого не было) и будет для 73% имбицилов бубочкой.
показать весь комментарий
15.02.2021 03:52 Ответить
Всё верно сказал.
показать весь комментарий
15.02.2021 05:35 Ответить
Кравчук, может хватит болтать? Где действия? Или говнокомандующий снова за...л?
показать весь комментарий
15.02.2021 05:55 Ответить
Граждане! - а вы еще помните Сивоху, этого же Кравчука, Арахамию и прочих ублюдков, которые в самом начали прихода к власти Зе-жабы называли ту часть населения, которая не хотела капитуляции "Агрессивным меньшинством" !
Мол из за этого меньшинства у нас война..
Из за этих националистов путин вынужден стрелять?
Помните?
показать весь комментарий
15.02.2021 06:01 Ответить
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5261
показать весь комментарий
15.02.2021 06:40 Ответить
Кравчук все-таки решил, что Зеленский будет крайним, вдруг-чего.
показать весь комментарий
15.02.2021 06:42 Ответить
Загинуло троє українців. ПрезЕдент постить ранкові фото зі своєю кобилою, котру на 14 лютого повіз вигуляти в ОАЕ за державний кошт.
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 4879
показать весь комментарий
15.02.2021 07:04 Ответить
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9059
показать весь комментарий
15.02.2021 07:12 Ответить
... ніби хоче сказати:"доброго ранку, зебіли"
показать весь комментарий
15.02.2021 07:26 Ответить
Десантура загинули... Вiчна Вам пам"ть, хлопчики моi! Невже, й менi, на черговий контракт, час прийшов?
показать весь комментарий
15.02.2021 07:52 Ответить
Сидіти в окопі без права на вогонь?
показать весь комментарий
15.02.2021 07:58 Ответить
У мене iнший фах, але сам вдже не той, що у 2014му.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:08 Ответить
И мне схотелось без шума и без драки, схватить и й..............ть об песок.
показать весь комментарий
15.02.2021 09:01 Ответить
лох!
показать весь комментарий
15.02.2021 09:18 Ответить
Оно хорошо рассуждать - как стрелять, сидя в кабинете, не нуждаясь, за деньги, полученные за уничтожение страны.
Именно на нём висит ответственность за отсутствие ядерного оружия и дибильно написанный Будапешский меморандум. Именно он, лично, нести обязан персональную ответственность за агрессию раши!
А в переговорах должны участвовать Только воевавшие!
Они не будут нести этот маразм, ибо знают результаты тупой бравады.
показать весь комментарий
15.02.2021 07:46 Ответить
Для этого ГЕТЬМАН во главе державы должен стоять, а не сцыкун обрезанный!
показать весь комментарий
15.02.2021 07:54 Ответить
гетьман вже був - толку ноль
показать весь комментарий
15.02.2021 08:39 Ответить
Не путай, то не Гетьман козацького роду був!!!
показать весь комментарий
15.02.2021 08:49 Ответить
Це точно - торгаш гетьманом бути не може
показать весь комментарий
15.02.2021 08:56 Ответить
Он воно що. Виявляється гетьман був "не такий". Тому 73% мудрого наріду вибрало ляльку Коломойського, так краще.
показать весь комментарий
15.02.2021 09:31 Ответить
"Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы"
Кто то может мне подсказать: нужно ли противнику знать о драгоценности,не хватки боеприпасов? За семь лет наверное можно было наладить,В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, выпуск боеприпасов,которые потеряли в 14и15 годах (взорванные склады). А я зря мечтал о том,что созреет "главком" на активную,завершающую фазу,мягко говоря,конфликта... На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 2984
показать весь комментарий
15.02.2021 08:15 Ответить
Кравчук идет против Зеленского? А как же, "прекратить стрелять"? Столько времени готовили сдачу позиций, а что сейчас? Снова отвоевывать и хоронить ребят? А кто за это ответит?
показать весь комментарий
15.02.2021 08:20 Ответить
кравчучку перезагрузили.
показать весь комментарий
15.02.2021 08:23 Ответить
Там перезагрузка автоматична, не скажеш що дійшло як до жирафа на 9-й день.
показать весь комментарий
15.02.2021 09:04 Ответить
Желательно артой!
показать весь комментарий
15.02.2021 09:18 Ответить
Кравчук в очередной раз показал мастер класс по переобуванию в воздухе. Еще совсем недавно была чуть ли не российская риторика о "гражданской войне".
показать весь комментарий
15.02.2021 10:09 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
показать весь комментарий
15.02.2021 10:25 Ответить
"Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком"
У нього були П*ЯТЬ років,а він не скористувався..... На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4325
показать весь комментарий
15.02.2021 11:41 Ответить
Той, хто стріляє тільки у відповідь, БУДЕ ЗАВЖДИ у програшній ситуації на війні. Як діяти на фронті повинні пояснювати професійні військові, а не люди, які ВСЕ своє життя займались професійно лише брехнею, забиваючи в голови людей брехливу ідеологію. А поставити свій підпис в Біловезькій Пущі, йому ДОЗВОЛИЛИ, підпустивши до протоколу, як Бика до корови.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:42 Ответить
Кравчук мітить у президенти.
І має шанс.
показать весь комментарий
15.02.2021 15:08 Ответить
 
 