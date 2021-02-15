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Новини Політика України
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Кравчук (545) Донбас (21733)

На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони. За його словами, Україна не може прикидатися, що режим тиші дотримується.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав він в ефірі одного з українських телеканалів, передає ЛБ

"Ми не можемо прикидатися, і сказати, що ми дотримуємося режим тиші, а вони стріляють, а ми ось такі хороші, що ми дотримуємося тиші. На кожен постріл має бути відповідь", - переконаний він.

Крім того, Кравчук додав, що "наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль для того, щоб домовлятися з Путіним, як заважати Україні будувати незалежну державу, повинні відповідати перед українським народом і законом".

Також дивіться: Українські воїни Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули 14 лютого на Донбасі. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
це ж скільки треба було просрати життів та теріторій, щоб ти до цього допетрав, ушлепок?
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15.02.2021 01:56
+17
На каждый выстрел дожен быть такой ответ, чтобы отпадало желание стрелять
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15.02.2021 01:38
+16
Интересно, как єто существо стало сосателем?
Оно голодало?
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15.02.2021 01:39
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Арестович.. РАДНИК КРАВЧУКА 14.02.21 тема - возобновление "адекватных ответов" на фронте. Спикер украинской делегации в ТКГ уверен, что подобный приказ "порадует" украинцев, но ненадолго, так как "погибать наших военных станет намного больше, в разы". Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы". По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины после обострения на фронте не сидит сложа руки. "Действует. И на фронте, и в системе международных отношений. И хорошо знает, что делает", - уточнил спикер. При этом он заявил, что на стратегическом уровне процессы формирования нових мер могут занять до 6 месяцев. За это время ВСУ потеряет еще несколько военных, утверждает Арестович, не исключены новые периоды резкого обострения на фронте. Однако все те, кто критикуют действия Банковой, по мнению спикера украинской делегации, "помогают Кремлю".
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15.02.2021 01:32 Відповісти
продовження висловів Арестовича в тлеграмканалі 14.02721 ( діалог)
Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович
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15.02.2021 01:33 Відповісти
Интересно, как єто существо стало сосателем?
Оно голодало?
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15.02.2021 01:39 Відповісти
его туда служить отправили. пришлось консерву вскрыть, бо все другие еще тупее оказались На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 7647
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15.02.2021 02:25 Відповісти
Пусть Люся парик наденет, а то я в этот бред никак поверить не могу
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15.02.2021 01:40 Відповісти
ВОРОГ, ПІДИ В ОКОП ПІД КУЛІ РОС СНАЙПЕРА ЯК МІШЕНЬ, ЕКОНОМІСТ ХРЕНОВ
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15.02.2021 07:06 Відповісти
Не припоминаю новых санкций введённых за обстрелы. Наоборот в последнее время нефть стала дорожать, а это укрепляет экономику **********.
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15.02.2021 12:36 Відповісти
Тобто Арєстовіч підтвердив, що зелена влада навіть е подала про запас ***********. Ще раз - Арєстовіч в знав, що давати адекватну відповідь просто нічим. А всі розмови про якесь піклування про людські життя - то про то туфта.
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15.02.2021 05:22 Відповісти
Купа підірваних за Пороха артскладів дається взнаки
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15.02.2021 08:25 Відповісти
А непоповнення за Зєлєнского взнаки не дається. Невиконання боронного замовлення та в ілякі маніпуляції з цим замовленням взнаки не дається. Так, зебіл? Тобто щоб склади були повні - потрібно не стріляти? Все, як заповідав зелений Бубачька.
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15.02.2021 10:35 Відповісти
На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 272
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15.02.2021 10:51 Відповісти
Московия - единственная страна в мире, где из кабаков выносят не мужиков, а женщин. Впрочем, в нашем понимании, женщин там нет.
Жительница Сыктывкара спрашивает журналиста телевидения «ЛАЙНОНЬЮС», «почему нищая Украина семь лет воюет с нами, а дети «укропов» едят в детских садиках гречневую кашу с котлетой, чего не видят на столах киндеры Великой Империи».
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15.02.2021 09:40 Відповісти
Зеленейсский..
. А по чем счасс жены ваших руСССССССССССССких охфицЭров ?. . Раньше были по 10 АМЕРИКАНССКИХ РУБЛЕЙ, **? ...
.
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3308
.
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15.02.2021 01:34 Відповісти
Знаете, в чем прикол, одна из этих "шлюх", по другому не назову, выехала в Британию и там в футболки ***** своих детей одела и рассказывала, какой ******** русский мир, КАЦАПЫ НАЦИЯ РАБОВ!
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15.02.2021 04:29 Відповісти
https://www.gazeta.ru/social/2015/08/13/7686220.shtml
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15.02.2021 04:31 Відповісти
Тот случай, когда кремлевский главпетух сказал правду. Жены срусских ахвицеров дешевые шлюхи и потомство у них соответствующее маргинально-рабское, пришедшее в Крым и на Донбасс, убивающее украинцев в угоду личным интересам ботоксного плешивого карлика. За аквадискотеку Путинга, за его унитазный ершик, за личный театр урррряяяяя!!!!
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15.02.2021 09:02 Відповісти
Пан Олег Куницын с расейской хфамилией -ПРАВ!
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15.02.2021 09:41 Відповісти
Пан Игорь Боголюбов с расейской хфамилией-ПРАВ в ТОМ ЧТО Я ПРАВ!
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15.02.2021 11:06 Відповісти
Педлагаю предъявить им наш ответ. В качестве самостельных тушек Лейбы Марковича и Фокина. На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2101
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15.02.2021 01:37 Відповісти
вот токо не надо! На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6049
у Макарыча семитских признаков нет (к сожалению или к счастью На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5419)
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15.02.2021 02:27 Відповісти
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2312 Мама Фима таки была украинка? Это как мама Римма поди На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 8107
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15.02.2021 02:30 Відповісти
На каждый выстрел дожен быть такой ответ, чтобы отпадало желание стрелять
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15.02.2021 01:38 Відповісти
це ж скільки треба було просрати життів та теріторій, щоб ти до цього допетрав, ушлепок?
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15.02.2021 01:56 Відповісти
Тут потрібно виділити головне - щойно Кравчук таки визнав, що відповіді на вогонь і постріли орків немає попри всі заяви української брехливої влади.
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15.02.2021 05:17 Відповісти
Цей старий комуніст,переобувається в повітрі.Навіщо взагалі його цитувати.Він ж лизав зади москалям,а його обрали президентом.
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15.02.2021 02:00 Відповісти
он главный фигурант в развале совка! собственноручно писал беловежское соглашение! о чем ты вообще, чучело бердичевское? На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9326
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15.02.2021 02:28 Відповісти
Макс Полиграф Не він розвалив совок.Совок по сукупності причин з колапсував і провалився під себе самого.
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15.02.2021 02:42 Відповісти
Ну тобто документа по розвалу совка він створив, підписав, і п'яного Боруха Єльцина теж спонукав підписати - але совок "з колапсував" сам по собі - так? На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5330 На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5360 На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3199
Сіді вже у себе в Бєрдічєві на бутилкє ровно На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6813
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15.02.2021 04:48 Відповісти
А вот наш вошдь всея черни и главный перестатьстрелятель вскорости явится из снежной аравии ,весь обремененный трудами,и запишет видосик с грозными угрозами, стоя на коленях.Так мы всех и пабедим.
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15.02.2021 02:07 Відповісти
Оно уже обнадежило нас, что Эмираты признают наши водительские права ( которые почему-то признали еще в 2007м году ). Давно я по арабским пескам не катался ! На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 433
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15.02.2021 02:16 Відповісти
тепер можна дістатись Еміратів своїм авто через пустелю
це ж грандіозно!
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15.02.2021 02:26 Відповісти
Їтіть-колотіть! Даремно машину продав! Зараз би в Еміратах в пісках буксував би.
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15.02.2021 08:59 Відповісти
А это не тот ли старый хрен, который обвинял Порошенко в войне на Донбассе?
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15.02.2021 02:16 Відповісти
Порошенка в этом обвинял всякий хрен, которому не лень
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15.02.2021 02:18 Відповісти
Это да. Но конкретно этот хрен теперь требует воевать.

Например, все привыкли, что Медведчук там или Рабинович с Шарием несут кацапскую фигню, как раньше Кравчук. Но все реально офигели бы, если бы вдруг Медведчук так вдохновился рейтингом ЗЕ, шо стал бы требовать мочить кацапов.
А вот такое переобувание хитрожопого Кравчука никого не удивляет.
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15.02.2021 02:26 Відповісти
Ну Кравчук вАААбще в злобного бэндеровца перекрасился!
Осталось только оселедець выстричь.
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1733
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15.02.2021 02:23 Відповісти
Разом зі скальпом.
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15.02.2021 05:32 Відповісти
Да что с Кравчуком то случилось? Как будто бабка пошептала.
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15.02.2021 02:25 Відповісти
Старость случилась. Хочет чтобы про него добрая память осталась. Не хочет чтобы про него рассказывали, что он первый президент Украины и первый же ее предатель.
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15.02.2021 02:46 Відповісти
Та ні, якраз Кравчук у своїй тарілці. Еон'юктура змінилася. А він - знатний кон' юктурник.
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15.02.2021 05:34 Відповісти
Может мудрец леня по-своему и прав. Но у нас пока что на каждый выстрел - достойный, оперативный, ответственный и патриотический ПУК.
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15.02.2021 02:46 Відповісти
Що це з цим старим зебілом сталося ?
Фронду розводить уже кілька днів ...
Хоче, щоб тля звільнила його ?
Страшно стало, що доведеться відповідати ?
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15.02.2021 02:46 Відповісти
Думаю такие как он таких как бубочка просто презирает. Аппаратчик КПСС который долго шел к власти, а тут какой-то жи...нок, немного покривлялся и вот руководить страной пытается.
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15.02.2021 02:54 Відповісти
Але він підбіжки в ту групу поскакав.
І підтримував блазня.
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15.02.2021 03:02 Відповісти
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9079
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15.02.2021 03:05 Відповісти
На каждый выстрел должен быть ответ, - ракетно-бомбовый
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15.02.2021 03:18 Відповісти
А ************** где брать?
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15.02.2021 06:40 Відповісти
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6466 На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3839
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15.02.2021 03:24 Відповісти
схемка по отбелеванию чучела квартального, - чмо-зебил прилетит,скажет устами кравчука народ требует - разрешит стрелять ( предидущих два слова даже писать дико-нигде в мире такого не было) и будет для 73% имбицилов бубочкой.
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15.02.2021 03:52 Відповісти
Всё верно сказал.
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15.02.2021 05:35 Відповісти
Кравчук, может хватит болтать? Где действия? Или говнокомандующий снова за...л?
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15.02.2021 05:55 Відповісти
Граждане! - а вы еще помните Сивоху, этого же Кравчука, Арахамию и прочих ублюдков, которые в самом начали прихода к власти Зе-жабы называли ту часть населения, которая не хотела капитуляции "Агрессивным меньшинством" !
Мол из за этого меньшинства у нас война..
Из за этих националистов путин вынужден стрелять?
Помните?
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15.02.2021 06:01 Відповісти
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 5261
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15.02.2021 06:40 Відповісти
Кравчук все-таки решил, что Зеленский будет крайним, вдруг-чего.
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15.02.2021 06:42 Відповісти
Загинуло троє українців. ПрезЕдент постить ранкові фото зі своєю кобилою, котру на 14 лютого повіз вигуляти в ОАЕ за державний кошт.
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 4879
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15.02.2021 07:04 Відповісти
На каждый выстрел должен быть ответ, - Кравчук о ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 9059
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15.02.2021 07:12 Відповісти
... ніби хоче сказати:"доброго ранку, зебіли"
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15.02.2021 07:26 Відповісти
Десантура загинули... Вiчна Вам пам"ть, хлопчики моi! Невже, й менi, на черговий контракт, час прийшов?
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15.02.2021 07:52 Відповісти
Сидіти в окопі без права на вогонь?
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15.02.2021 07:58 Відповісти
У мене iнший фах, але сам вдже не той, що у 2014му.
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15.02.2021 08:08 Відповісти
И мне схотелось без шума и без драки, схватить и й..............ть об песок.
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15.02.2021 09:01 Відповісти
лох!
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15.02.2021 09:18 Відповісти
Оно хорошо рассуждать - как стрелять, сидя в кабинете, не нуждаясь, за деньги, полученные за уничтожение страны.
Именно на нём висит ответственность за отсутствие ядерного оружия и дибильно написанный Будапешский меморандум. Именно он, лично, нести обязан персональную ответственность за агрессию раши!
А в переговорах должны участвовать Только воевавшие!
Они не будут нести этот маразм, ибо знают результаты тупой бравады.
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15.02.2021 07:46 Відповісти
Для этого ГЕТЬМАН во главе державы должен стоять, а не сцыкун обрезанный!
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15.02.2021 07:54 Відповісти
гетьман вже був - толку ноль
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15.02.2021 08:39 Відповісти
Не путай, то не Гетьман козацького роду був!!!
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15.02.2021 08:49 Відповісти
Це точно - торгаш гетьманом бути не може
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15.02.2021 08:56 Відповісти
Он воно що. Виявляється гетьман був "не такий". Тому 73% мудрого наріду вибрало ляльку Коломойського, так краще.
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15.02.2021 09:31 Відповісти
"Как только ВСУ начнет проявлять активность, наемники перейдут к эскалации, что приведет к 15-20 "убитых ежемесячно, опять полетят тоннами драгоценные для нас боеприпасы"
Кто то может мне подсказать: нужно ли противнику знать о драгоценности,не хватки боеприпасов? За семь лет наверное можно было наладить,В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, выпуск боеприпасов,которые потеряли в 14и15 годах (взорванные склады). А я зря мечтал о том,что созреет "главком" на активную,завершающую фазу,мягко говоря,конфликта... На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 2984
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15.02.2021 08:15 Відповісти
Кравчук идет против Зеленского? А как же, "прекратить стрелять"? Столько времени готовили сдачу позиций, а что сейчас? Снова отвоевывать и хоронить ребят? А кто за это ответит?
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15.02.2021 08:20 Відповісти
кравчучку перезагрузили.
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15.02.2021 08:23 Відповісти
Там перезагрузка автоматична, не скажеш що дійшло як до жирафа на 9-й день.
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15.02.2021 09:04 Відповісти
Желательно артой!
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15.02.2021 09:18 Відповісти
Кравчук в очередной раз показал мастер класс по переобуванию в воздухе. Еще совсем недавно была чуть ли не российская риторика о "гражданской войне".
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15.02.2021 10:09 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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15.02.2021 10:25 Відповісти
"Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком"
У нього були П*ЯТЬ років,а він не скористувався..... На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі - Цензор.НЕТ 4325
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15.02.2021 11:41 Відповісти
Той, хто стріляє тільки у відповідь, БУДЕ ЗАВЖДИ у програшній ситуації на війні. Як діяти на фронті повинні пояснювати професійні військові, а не люди, які ВСЕ своє життя займались професійно лише брехнею, забиваючи в голови людей брехливу ідеологію. А поставити свій підпис в Біловезькій Пущі, йому ДОЗВОЛИЛИ, підпустивши до протоколу, як Бика до корови.
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15.02.2021 12:42 Відповісти
Кравчук мітить у президенти.
І має шанс.
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15.02.2021 15:08 Відповісти
 
 