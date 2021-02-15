На кожен постріл має бути відповідь, - Кравчук про ситуацію на Донбасі
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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що на кожен постріл бойовиків на Донбасі має бути відповідь з української сторони. За його словами, Україна не може прикидатися, що режим тиші дотримується.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав він в ефірі одного з українських телеканалів, передає ЛБ
"Ми не можемо прикидатися, і сказати, що ми дотримуємося режим тиші, а вони стріляють, а ми ось такі хороші, що ми дотримуємося тиші. На кожен постріл має бути відповідь", - переконаний він.
Крім того, Кравчук додав, що "наші недруги в Україні, які їдуть в Кремль для того, щоб домовлятися з Путіним, як заважати Україні будувати незалежну державу, повинні відповідати перед українським народом і законом".
Будь ласка, зачекайте...
Итак, снайперские и контр-снайперские группы и БПЛА "...забрали с фронта", так как это условие предусмотрено соглашением об установлении режима прекращения огня. "На соблюдении этого режима базируется международная поддержка Украины, а санкции, которые в конце накладывают на РФ, за то, что она не соблюдает договоренностей, обходятся Кремлю гораздо дороже, чем бесперебойная работа всех снайперов и всех БПЛА Украины", - пояснил Арестович
Оно голодало?
Жительница Сыктывкара спрашивает журналиста телевидения «ЛАЙНОНЬЮС», «почему нищая Украина семь лет воюет с нами, а дети «укропов» едят в детских садиках гречневую кашу с котлетой, чего не видят на столах киндеры Великой Империи».
. А по чем счасс жены ваших руСССССССССССССких охфицЭров ?. . Раньше были по 10 АМЕРИКАНССКИХ РУБЛЕЙ, **? ...
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у Макарыча семитских признаков нет (к сожалению или к счастью )
Сіді вже у себе в Бєрдічєві на бутилкє ровно
це ж грандіозно!
Например, все привыкли, что Медведчук там или Рабинович с Шарием несут кацапскую фигню, как раньше Кравчук. Но все реально офигели бы, если бы вдруг Медведчук так вдохновился рейтингом ЗЕ, шо стал бы требовать мочить кацапов.
А вот такое переобувание хитрожопого Кравчука никого не удивляет.
Осталось только оселедець выстричь.
Фронду розводить уже кілька днів ...
Хоче, щоб тля звільнила його ?
Страшно стало, що доведеться відповідати ?
І підтримував блазня.
Мол из за этого меньшинства у нас война..
Из за этих националистов путин вынужден стрелять?
Помните?
Именно на нём висит ответственность за отсутствие ядерного оружия и дибильно написанный Будапешский меморандум. Именно он, лично, нести обязан персональную ответственность за агрессию раши!
А в переговорах должны участвовать Только воевавшие!
Они не будут нести этот маразм, ибо знают результаты тупой бравады.
Кто то может мне подсказать: нужно ли противнику знать о драгоценности,не хватки боеприпасов? За семь лет наверное можно было наладить,В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, выпуск боеприпасов,которые потеряли в 14и15 годах (взорванные склады). А я зря мечтал о том,что созреет "главком" на активную,завершающую фазу,мягко говоря,конфликта...
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
У нього були П*ЯТЬ років,а він не скористувався.....
І має шанс.