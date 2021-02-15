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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) Зеленский (16530) Кабмин (13801) увольнение (2508) Сытник (953) Шабунин (464)

Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин

Увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ.

Соответствующую правку (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров добавили к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Кстати, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему Директора. Конкурсная комиссии: 3-х членов делегирует СНБО, 6 - КМУ (из них 3 международные эксперты).

По нашей информации, увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19.

Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214), которая ОБЯЗЫВАЕТ НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении.

Заявление о преступлении для понимания, а не ГОшка какая послала, а ГП "Медзакупивли".

Я не очень понимаю, чем или кем управляется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Правда верит, что это директора НАБУ ответственность?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Так это идиотизм, потому что производство зарегистрировали несколько дней назад и еще не успели провести ни одного следственного действия (обыска, выемки документов - ничего).

Люди, вложившие этот трэш президенту, развели его как ребенка. Правда это ни в коей мере не оправдывает Зеленского.

В конце концов, это решение президента слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы наконец-то читать.

Подытоживая, власть достигнет этой историей окончательной утраты доверия международных партнеров, в частности:

1) Денег МВФ не будет - потому что это нарушение Меморандума, который Зеленский собственноручно подписывал.

2) Отношений с США нормальных не будет (а значит и сближение с НАТО тоже не будет). Приоритетность антикоррупции администрация Байдена отметила в первой же официальной коммуникации с Украиной.

3) С евроинтеграцией тоже проблем станет значительно больше. О важности антикоррупции ЕС заявляли на всех возможных ступенях, последний раз Европарламент в своей резолюции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование. ДОКУМЕНТ

А все потому, что президент Украины, вместо читать документы, слушает разного рода отбросов", - заявил Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин 01
Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин 02
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Топ комментарии
+30
Реванш сепарсько-колорадської кремлівської гидоти триває !!!)))
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15.02.2021 13:18
+24
Зелена пліснява, наполеглево та послідовно, нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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15.02.2021 13:19
+19
після зміни Ситника на Імярек-бенядіктова результат взагалі стане від'ємним.
Втім, саме за це ви топили, 73/43%зебіли, півтора-двароки тому. Жрі-те.
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15.02.2021 13:27
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Правила форума Совет форумчан
Реванш сепарсько-колорадської кремлівської гидоти триває !!!)))
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15.02.2021 13:18 Ответить
Ну як сказати реванш. Подивіться скільки вбахали грошей з бюджету за роки існування цього органу, який би мав докорінно змінити ситуацію в державі з тотальною корупцією. Давайте піднімемо ці дані. Я думаю від тих сум волося на голові підніметься. А який результат. Результат нульовий. Маніпуляція, окозамилювання імітація боротьби . Все. То коли відбувся реванш?
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15.02.2021 13:22 Ответить
після зміни Ситника на Імярек-бенядіктова результат взагалі стане від'ємним.
Втім, саме за це ви топили, 73/43%зебіли, півтора-двароки тому. Жрі-те.
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15.02.2021 13:27 Ответить
а что, Сытник многих посадил за 7 лет?) не понятно кто за кого топил... ничего не поменяется от перестановки кроватей...
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15.02.2021 13:47 Ответить
Якщо масштабна корупція кришується на державному рівні, то ніякий орган і Ситник не допоможе. А якщо на додаток це свідоме обкрадання і руйнування державних інституцій, то вже кінець.
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15.02.2021 14:03 Ответить
как можно разрушить то, чего нет??? У нас не НАБУ, а ХЗ что!!! они хоть одного ТОП коррупционера довели до суда? ХОТЬ ОДНОГО??? чтобы хоть было что в мире показать по ТВ, как боремся!.... ах, да, у нас коррупцию еще барыга искоренил, а зелебоб добил ее до конца))))))
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15.02.2021 15:36 Ответить
Якого ТОП ?! Вони і мишу сіру не зловили за 5 років. Так проблема основна в судах але і ці кільце одного ланцюга. Якщо погано розслідувати "не грамотно" то і суддям відмазувати легше.
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15.02.2021 17:04 Ответить
Гоша Фантомас b9eb6379 Саджає суд не Ситник. Ви нерозумна людина чи прикидаєтесь?
P. S. Хутін-пУЙЛО.
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15.02.2021 14:05 Ответить
Каких семь лет , пишите сразу за семьдесят лет
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15.02.2021 19:15 Ответить
Ти до мене це сказав? Для мене що зе, що пе, що ю, що бо чи ме це одні вальти з колоди якою грають олігархи проти українського народу.
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15.02.2021 17:02 Ответить
бідний український нарід! все сумує. йому (наріду) ту владу з підводного човна вночі на Подолі висаджують. А быдляческое стадо смотрит телевизор и ждет чуда!
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15.02.2021 17:25 Ответить
Вірно. І мріє про халяву і кого б наї***ь, а оскільки нікого наї****ь не виходить, то най****ь один одного і самі себе.
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15.02.2021 17:28 Ответить
А ще мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними.
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15.02.2021 17:29 Ответить
Я даже заметил, когда именно. В этот день вернулся Портнов, а впоследствии всплыл наверх и Татаров
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15.02.2021 13:39 Ответить
Реванш триває з 1991 р. ,з часу проголошення незалежності України і буде тривати, доки існує Росія !!!)))
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15.02.2021 13:45 Ответить
В Литве, Латвии и Эстонии никакого реванша нет и не будет - там просто приличные люди, а не быдло "за януковича, он пенсии поднял".
Вангую:
Запад, для начала, прикроет безвиз, чтоб наиболее востребованные заробитчане злые вернулись в Украину и требовали от быдла - оставшихся налогоплательщиков - компенсаций, а от выбраных ими выродков - достойных рабочих мест.
Не этом моменте роль зельца будет сыграна до конца, смоется со всеми отбросами и гонораром нарасию, а продолжит "игру" московитское х*йло...
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15.02.2021 18:08 Ответить
Давайте піднімемо ці дані.

Валяй, поднимай. Можешь еще "поднять" данные по Онищенко,Насирову и Мартыненко, по судьям продажным а-ля банка с Анчоусами. И так далее. Потом поймешь какую сумму государственного бабла НАБУ помешала этим "великим" деятелям слямзить. Ну и сравнишь дебет с кредитом. А если с подсчетами у тебя не выйдет, можешь попросить отчет у США с Соросом. Уж те точно все знают. Лазаренко с Беней подтвердят. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3475
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15.02.2021 13:48 Ответить
интересно, поподробнее можно, чем НАБУ помешало насралову воровать бабало? или как онно потом его наказало, если не смогло помешать? или после насралова следующие не воруют точно так же??? тьфу на такое ***** и тебе в глаза тоже тьфу!
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15.02.2021 15:37 Ответить
Это не ко мне. Это к Соросу. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 61 Шутка. Люблю веселых и "любопытных".
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15.02.2021 22:57 Ответить
Да, на счет плевка. Ну это же хамство какое то. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8015 Передаю его(плевок) тебе. Подотрись, а то мокрым будешь.
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15.02.2021 23:01 Ответить
НАБУ не може саме засуджувати...
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15.02.2021 13:51 Ответить
Судить український суд ,самий гуманний (корумпований) суд в світі !!!))
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15.02.2021 13:55 Ответить
а ты читал закон про НАБУ? знаешь подследственность?
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15.02.2021 15:13 Ответить
Зелена пліснява, наполеглево та послідовно, нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
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15.02.2021 13:19 Ответить
За о Зєлєнскій нє крадьот!
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15.02.2021 14:52 Ответить
Интересно, кого назначат- Татарова или сразу Портнова? Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин - Цензор.НЕТ 862
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15.02.2021 13:23 Ответить
В скрині кремлівського балагана достатньо ляльок !!!)))
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15.02.2021 13:35 Ответить
ПОРТНОВА . А от Портнова ниточки тянутся до самого...
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15.02.2021 15:48 Ответить
Чем больше создается антикоррупционных структур, тем сильнее процветает коррупция во власти. Чем бОльшие бюджетные средства тратятся на борьбу с коррупцией, тем менее заметна работа этих организаций. Чем громче коррупционные скандалы, тем тише и никчемнее их расследования. Все «недоработки» с лихвой компенсируются избытком патриотических лозунгов. Как говорил Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видать, проворовались». То же самое и с декларациями. Парадокс, но чиновники-миллионеры чувствуют себя, как никогда защищенными. Да и все, что нажито непосильным трудом, теперь легализовано. Европейские политики в полном недоумении, но мы методично продолжаем клянчить на реформы.
🤔
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15.02.2021 13:23 Ответить
НАБУ последняя структура не подчиненная гринпоцу и Портнову с Татаровым, поэтому и наезд на Сытника.
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15.02.2021 14:36 Ответить
Тут зелені бариги виявилися нічим не кращі за шоколадних.
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15.02.2021 15:27 Ответить
я чет нИпонял *** - где кабмин и где НАБУ !? НАБУ - это независимый орган и за притеснения его кем-либо США порвут их в хлам !!! кста.. НАБУ - это детище Байдена которое он курировал еще при Обаме..
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15.02.2021 13:24 Ответить
Зелені зрадники на чолі з янєлохом руйнують усі здобуття України. Така в їх задача. Прикрив декілька рашаТВ в Україні для відводу уваги й щоб трохи рейтинг підтримати й знову за своє.
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15.02.2021 14:08 Ответить
"Здобуття" Украiни при Плорошенко:вибухи на 4-5 арсеналах,втрати на декiлька млрд. доларiв.Винних у цьому "сивочолий гетьман" нагородив та пiдвищив у званнi.Ось якi "здобутки"-знущання над украiнським народом досвiдченого,освiченого Порошенко! То й рекцiя вiд противного-вибрати недосвiдченого,неосвiченого блазня Зеленского! Винуватий не украiнський народ,а Порошнко з К.
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15.02.2021 15:55 Ответить
Владік Порошенко сам взривав склади чи віддав наказ? Докази є? Не ховай, неси докази до суду.
Про "втрачені гроші" говорить розмір бюджету коли був Порошенко президент й зараз . Ямне підтримував Порошенко, є питання до його внутрішньої політики але оцю кацапську маєчно з набутилкіно-скалєнвставанії мені писати не треба.
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15.02.2021 20:26 Ответить
Вот и прекрасно! "Зе" сейчас сытника того, а потом европа "зе" того!
Как говорится будем подождать, чем дальше тем интереснее.
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15.02.2021 13:24 Ответить
Це співзвучно з висказуванням Мілованова: "МВФ обкакався"
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15.02.2021 13:25 Ответить
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤣
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15.02.2021 13:28 Ответить
МВФ з ЄС і так косо дивляться на те, як в українських інституціях міняються кадри на зручних для влади... І вже було сказано "не буде підтримки тобі, Зе, йди в сраку".
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15.02.2021 13:30 Ответить
Проворовался, отдохнул за взятку на элитной турбазе - ДОСВИДОС!!!
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15.02.2021 13:34 Ответить
Ще один крок зелених від цивілізації.
Ламають все.
Чи не гроші свої вони відвезли, сховали в ОАЕ в передчутті можливих санкцій за розворот України від Європи та США?
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15.02.2021 13:36 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарія повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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15.02.2021 13:38 Ответить
Больше жести! Давай, Вова, жести, - скорее на Ростов отправишься или уже в Дубаи?
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15.02.2021 13:39 Ответить
"А в Дубаи,а в Дубаи сидит под пальмами Бубочка Али !!" !!!)))
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15.02.2021 13:43 Ответить
Давно следовало Зе заниматься этим, спасибо МВФ, может просветлеют головы во власти, что бы надеяться на себя, а не на старика ДЖО. Вова,разгоняй кодло змеинное и во втором тайме на стадионе 2 : 0 в твою пользу.
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15.02.2021 13:55 Ответить
Правильно, не слушай старика Джо, слушай Владимира Владимировича.
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15.02.2021 14:32 Ответить
"И будет людям счастье,счастье на века,у советской власти сила велика" !!!)))
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15.02.2021 14:48 Ответить
Як що можуть знімати деректора НАБУ то сенсу у тому НАБУ НЕМАЄ Ж О Д Н О Г О.
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15.02.2021 14:04 Ответить
Ot malen'ka PADLYUKA ! Tilki poxvalili za zakrittya kanaliv-i znovu paskudit' !
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15.02.2021 14:05 Ответить
Видовище кремлівського лялькового балагана триває, все за кремлівським сценарієм та волею ляльководів !!!)))
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15.02.2021 14:11 Ответить
Зебилоид последнего антикорупционера убрал, не зря бахматюк старался.
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15.02.2021 14:15 Ответить
Виталий, вы же не наивный ребёнок. Понятно же, что зевова может читать документы, может их не читать, результат будет один и тот же.
Ведь он же не имеет ни малейшего понятия о функционировании государственных органов, а обучиться тому, как вообще государство работает, не способен в связи с низким интеллектом, общей безграмотностью и поверхностностью мышления, свойственной всем истероидам.
Поэтому смысл и содержание всяких документов ему недоступен.
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15.02.2021 14:19 Ответить
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою,неспроможна діяти та мислити самостійно, дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода кремлівського балагана !!!)))
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15.02.2021 14:28 Ответить
И МВФ послали, теперь за Сытника взялись. Это ему кремлевские кураторы в ОАЭ насоветовали?
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15.02.2021 14:31 Ответить
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин.
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.


Зеленский понимает, что это конец сотрудничества с МВФ, но страх сильнее.
Ждем реакции Баканова…
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15.02.2021 14:37 Ответить
Я так понял, что после пролета с кредитом от МВФ Ваван решил отыграться на Сытнике. Напрасно. Очень, и очень не дальновидно. Видно забыл не давнюю историю на один миллиард баксов про Байдена и сучьего сына Шокина. А напрасно. Ведь у нас финансы как говорится "поют романсы". Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7616
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15.02.2021 14:48 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро України
1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені цим Законом;

3. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
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15.02.2021 14:58 Ответить
безвіз і підтримка ЕС І США для України і її народу закопують"зелені прорашистські слуги "
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15.02.2021 15:03 Ответить
Уволить руководство НАБУ можно только по результатам аудита, который никто не проводил, напоминает Сытник

Есть только один законный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) - провести аудит, заявляет глава ведомства Артем Сытник.
При этом директор НАБУ отметил, что "этот аудит почему-то никто не хочет проводить".
"Если у нас настолько все плохо, почему бы его не провести?", - добавил Сытник.
https://interfax.com.ua/news/general/681673.html
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15.02.2021 15:03 Ответить
ОПЕРАЦИЯ «УВОЛИТЬ СЫТНИКА»: ЧТО ОЗНАЧАЕТ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА НАБУ?


ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД КИЕВА («тот самый»), приказал Минюсту вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

А чтобы мало не показалось - поручил ГБР открыть уголовное производство о пребывании Сытника в должности
Формальным инициатором «увольнения» стал некий Александр Кареев. Ранее он сам работал в НАБУ и возглавлял там подразделение детективов. Но в мае 2020 года после внутреннего расследования его уволили.
И Кареев ушел в скандальный Окружной административный суд Киева. И, наконец, получил скандальное решение.
Сначала он выиграл дело против НАБУ - суд принял решение восстановить его в должности руководителя подразделения детективов.
Но этого показалось мало, и Кареев подал еще одно ходатайство - он попросил суд, чтобы в должности его восстанавливало лицо «с соответствующими полномочиями», а Сытник, мол, не может этого сделать, потому что после решения Конституционного Суда он нелегитимен. ОАСК, как видим, - согласился.


https://hromadske.ua/ru/posts/operaciya-uvolit-sytnika-chto-oznachaet-sudebnoe-reshenie-v-otnoshenii-direktora-nabu
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15.02.2021 15:13 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
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15.02.2021 15:14 Ответить
Заканчивается эпоха иммитации борьбы с коррупцией , начинается эпоха иммитации борьбы с иммитацией борьбы с коррупцией! В общем если попроще , то сначала нас поимели , иммитировав бурную деятельность , а теперь еще раз поимеют просто так потому что он не лох!
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15.02.2021 15:16 Ответить
В Украине теперь все решает ОАСК и Бенядиктова
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15.02.2021 15:25 Ответить
зеЛеный подонок зеЛя ахерел!
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15.02.2021 15:25 Ответить
наконец бубочка лысого трудоустроит- шота его совсем не видно запил с тоски посан наверно
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15.02.2021 15:27 Ответить
ГОЛОВА ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДА ПАВЛО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВОВК ,(нар. 7 липня 1978, Краматорськ, Донецька область)
2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання СЕРГІЯ КІВАЛОВА (Партія регіонів)
З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
2017 рік - брав участь 14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири.
У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності в конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії
У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ
З'ЯВИЛОСЬ ТАКЕ ПОНЯТТЯ, ЯК «ПЛІВКИ ВОВКА». Сам же Вовк, оприлюднену НАБУ інформацію, назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.
2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва
1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК
21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва
17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою
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15.02.2021 15:30 Ответить
Ради продолжения своего воровства и коррупции Зеленский сорит Украину с Западом и бросает в лапы Кремлю. Зеленский со своим воровским окружением - угроза национальной безопасности!
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15.02.2021 15:32 Ответить
11 серпня 2020 року НАБУ оголосив в розшук Вовка та сімох інших фігурантів справи щодо захоплення влади окружним судом.
1 вересня 2020 року ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ(ВРП) відмовилася відстороняти Вовка від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного.
Клопотання повернули ВЕНЕДИКТОВІЙ


НАБУ опублікувало аудіозаписи, де судді обговорюють позови до окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу вккс, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
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15.02.2021 15:32 Ответить
Шабаш нечистої сили триває...
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15.02.2021 15:38 Ответить
"Ты сомневался в нашей политической проституции?"
Как новые ПЛЕНКИ ВОВКА показали судейскую империю власти

- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?
- Главное ее не потерять, Игорь.

Таку розмову можна, наприклад, уявити між членами ОПГ з 90-х.
Максимум - між чиновниками середньої ланки, в яких відчуття влади і безкарності знищило відчуття межі.
Але зовсім не хочеться вірити, що так між собою можуть говорити ті, чиє слово часто лишається останнім, ті, хто має "ставити на місце" і криміналітет, і просяклих корупцією держслужбовців.
Не хочеться вірити, що такі діалоги могли вестись просто у столичних суддівських кабінетах.
Але

ЗА ДАНИМ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
Це лише маленький епізод, можливо навіть не найбільш кричущий, у їхніх бесідах.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
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15.02.2021 15:40 Ответить
"Українська правда" прослухала "плівки Вовка".
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.

Це не перша підозра для Вовка та його друзів. Схожа історія відбулась майже рівно рік тому.
У кінці липня 2019 року до ОАСКу теж нагрянули з обшуками. Пізніше Україна вперше побачила записи, які швидко прозвали "плівками Вовка".
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15.02.2021 15:42 Ответить
29 ТРАВНЯ 2019
ВОВК: "ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
Вот все что надо знатьпро теперешнюю власть СЛУГ и ее прислужников.
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15.02.2021 15:46 Ответить
Во время войны разрывать отношения с нашими союзниками США и ЕС - это действия внутреннего ВРАГА на сдачу Украины Кремлю! Помните поговорку во времена Майдана - "овощ созрел - пора убирать"
Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4627
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15.02.2021 15:50 Ответить
Как не крути ни один орган права не будет работать в мафиозной стране !
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15.02.2021 16:13 Ответить
Тем более если орган права ставят в зависимость от мафиози
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15.02.2021 19:18 Ответить
В САМОЙ КОРРУПЦИОННОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ НЕОБХОДИМО ВСЕХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УБРАТЬ !)
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15.02.2021 16:20 Ответить
Но в даном случае правительство убирает тех, кто мешает им разводить коррупцию.

Кабмин, т. е. правительство, одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника.

У меня вопрос - каким образом Кабмин к назначению или увольнению директора НАБУ?!
Они вообще законы читают?
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15.02.2021 19:16 Ответить
Ну и хорошо. Давно пора коррупционера -саботажника гнать. И дело на него завести!
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15.02.2021 16:27 Ответить
Это вы о ком и по какому поводу?
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15.02.2021 19:06 Ответить
Значит коррупционер-саботажник Вовк их вполне устраивает. А когда Сытник открывает дело на Вовка, то убирают Сытника.
Все мутные дела своих прихлебателей у Сытника забирает Венядиктова и благополучно их смывает в унитаз
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15.02.2021 19:21 Ответить
Я не знаю на кого сытого менять будут... Но и толку от него ноль.
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15.02.2021 16:39 Ответить
А что тут знать ? Назначат своего 100%. Портнова к примеру
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15.02.2021 19:08 Ответить
Поменяны уже практически все. Жить стало лучше? Вы заметили улучшение?
Еще при этом и ноют, что им кто-то мешает работать. Кто?
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15.02.2021 19:12 Ответить
А какой может быть толк, если Сытник открывает дело на Вовка или Татарова и тут же Бенядиктова правдами и неправдами выдирает эти дела у Сытника и уничтожает их.
Мы катимся к диктатуре еще худшей, чем путинская.
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15.02.2021 19:25 Ответить
Вот здесь можно подвести предварительную черту под блокадой мертвечука, шоумен одним ударом убил несколько зайцев, убрал партийного конкурента, и еще важнее, спасает своих кремлевских агентов и коррупционеров, татарова, ермака, степанова, шкарлета мн.других, а лохи радовались, шо шоумер стал патриотом Украины.
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15.02.2021 16:50 Ответить
ЗЄ превращается в такого себе минипутина, шагая ногами по законам и назначая абсолютно на все должности своих прихлебателей
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15.02.2021 19:10 Ответить
Схоже,Зелепукін не просто дурак, а набагато гірше ...(для нас всіх).
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15.02.2021 18:12 Ответить
1. «Шістка Деркача». Учасники російської спецоперації «Плівки Деркача»: Шарій, Портнов, Коломойський та інші Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2914

2. Шарій, Козак, Портнов, Коломойський: InformNapalm назвав причетних до "плівок Деркача", на яких не накладено санкції Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8947

3. Розширення санкційного списку США: хто наступний? ВІДЕО КОНФЕРЕНЦІЯ Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8947

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Учасники пресконференції заявляють, що подали свої докази про причетність до кампанії з легалізації та поширення "плівок Деркача"





Цей моніторинг ЗМІ та OSINT-дослідження щодо осіб, причетних до російської спецоперації «Плівки Деркача», підготували голова Ради громадського контролю НАБУ (ГО «Антикорупційна сокира») Марк Савчук та спікер міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8947
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15.02.2021 19:52 Ответить
просто страдают от всего этого зелебобики. там где экономику зеленые твари подгибают под себя, там рузьке зелебобиков опускают, так как Запад требует результат, и лучшим выходом является зачморить рузьке зелебобиков
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15.02.2021 20:19 Ответить
У лютому 2015р. Артем
Ситник на засіданні
конкурсної комісї по визначенню кандидата на посаду директора НАБУ повідомив з власної ініціативи, що у
серпні 2011 року пішов з посади начальника слідчого відділу прокуратури Київської області у зв'язку з тим, що
прокурор області «кришував»
бандитів. Ніяких доказів своєї громадянської позиції не
навів ( звернення в ЗМІ, в ГПУ,
до президента тощо). Можливо, збрихав. Тому на керівниках посадах України працюють, як мінімум, пристосуванці, а наша країна ще з 90-х років залишається відсталою, корумпованою.
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15.02.2021 20:24 Ответить
Виталий Шабунин: Я не очень понимаю, чем или кем управляется Зеленский.

Блондины, они тоже, как блондинки... -- на голубом глазу случайно признался, что тоже дурак...
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15.02.2021 20:47 Ответить
Если б ты знал УПК и что такое ответственность за клевету - тебе б яснее было кто из вас дурак.
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15.02.2021 23:26 Ответить
В первую очередь надо уволить Авакова, затем Венедиктову, а потом уже ликвидировать все потешные конторы, созданные Порошенко, для имитации борьбы с коррупцией перед МВФ!
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15.02.2021 22:05 Ответить
Такие действия вроде не законны Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7579 Или он идет путем проффессора Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5323 Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4533
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15.02.2021 22:29 Ответить
Ермапорновы загоняют Украину под рашку руками зели... это глупость или корысть с его стороны? вопрос ИМХО риторический... Все Плохиши згают за какие банки варенья и кило печенья они продают УКраину в рабстшку.
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15.02.2021 23:30 Ответить
 
 