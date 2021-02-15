Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин

Увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского.

Об этом глава правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ.

Соответствующую правку (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров добавили к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Кстати, предложенная процедура гарантирует Зеленскому избрание подконтрольного ему Директора. Конкурсная комиссии: 3-х членов делегирует СНБО, 6 - КМУ (из них 3 международные эксперты).

По нашей информации, увольнение Сытника - личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19.

Странная реакция гаранта Конституции на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214), которая ОБЯЗЫВАЕТ НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении.

Заявление о преступлении для понимания, а не ГОшка какая послала, а ГП "Медзакупивли".

Я не очень понимаю, чем или кем управляется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Правда верит, что это директора НАБУ ответственность?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Так это идиотизм, потому что производство зарегистрировали несколько дней назад и еще не успели провести ни одного следственного действия (обыска, выемки документов - ничего).

Люди, вложившие этот трэш президенту, развели его как ребенка. Правда это ни в коей мере не оправдывает Зеленского.

В конце концов, это решение президента слушать Ермака, Татарова, Степанова и Авакова, а не самому документы наконец-то читать.

Подытоживая, власть достигнет этой историей окончательной утраты доверия международных партнеров, в частности:

1) Денег МВФ не будет - потому что это нарушение Меморандума, который Зеленский собственноручно подписывал.

2) Отношений с США нормальных не будет (а значит и сближение с НАТО тоже не будет). Приоритетность антикоррупции администрация Байдена отметила в первой же официальной коммуникации с Украиной.

3) С евроинтеграцией тоже проблем станет значительно больше. О важности антикоррупции ЕС заявляли на всех возможных ступенях, последний раз Европарламент в своей резолюции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование. ДОКУМЕНТ

А все потому, что президент Украины, вместо читать документы, слушает разного рода отбросов", - заявил



.