Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського.
Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні КМУ проголосував законопроєкт, яким звільняє чинного директора НАБУ.
Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усною пропозицією одного з міністрів додали до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.
До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісія: 3-х членів делегує РНБО, 6 - КМУ (з них 3 міжнародні експерти).
За нашою інформацією, звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.
Дивна реакція гаранта Конституції на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214), яка ЗОБОВ'ЯЗУЄ НАБУ реєструвати провадження після отримання заяви про злочин.
Заяву про злочин для розуміння, не ГОшка якась надіслала, а ДП "Медзакупівлі" https://bit.ly/3alEwZZ.
Я не дуже розумію, чим або ким керується Зеленський. Хоче повісити на Ситника провал вакцинації? Правда вірить, що це директора НАБУ відповідальність?
Так це ідіотизм, бо провадження зареєстрували кілька днів тому і ще не встигли провести жодної слідчої дії (обшуку, виїмки документів — нічого).
Люди, які вклали цей треш президенту, розвели його як дитину. Щоправда це жодною мірою не виправдовує Зеленського.
Зрештою, це рішення президента слухати Єрмака, Татарова, Степанова і Авакова, а не самому документи нарешті читати.
Підсумовуючи, влада досягне цією історією остаточної втрати довіри міжнародних партнерів, зокрема:
1) Грошей МВФ не буде - бо це порушення Меморандуму, який Зеленський власноруч підписував https://bit.ly/3dPdHNF.
2) Стосунків з США нормальних не буде (а значить і зближення з НАТО теж не буде). На пріоритетності антикорупції адміністрація Байдена наголосила в першій же офіційній комунікації з Україною https://bit.ly/3b9pDsK.
3) З євроінтеграцією теж проблем значно побільшає. Про важливість антикорупції ЄС заявляли на всіх можливих щабелях, востаннє Європарламент у своїй резолюції https://bit.ly/2ZkxCh3.
А все тому, що президент України, замість читати документи, слухає різного роду покидьків", - заявив Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Втім, саме за це ви топили, 73/43%зебіли, півтора-двароки тому. Жрі-те.
P. S. Хутін-пУЙЛО.
Вангую:
Запад, для начала, прикроет безвиз, чтоб наиболее востребованные заробитчане злые вернулись в Украину и требовали от быдла - оставшихся налогоплательщиков - компенсаций, а от выбраных ими выродков - достойных рабочих мест.
Не этом моменте роль зельца будет сыграна до конца, смоется со всеми отбросами и гонораром нарасию, а продолжит "игру" московитское х*йло...
Валяй, поднимай. Можешь еще "поднять" данные по Онищенко,Насирову и Мартыненко, по судьям продажным а-ля банка с Анчоусами. И так далее. Потом поймешь какую сумму государственного бабла НАБУ помешала этим "великим" деятелям слямзить. Ну и сравнишь дебет с кредитом. А если с подсчетами у тебя не выйдет, можешь попросить отчет у США с Соросом. Уж те точно все знают. Лазаренко с Беней подтвердят.
🤔
Про "втрачені гроші" говорить розмір бюджету коли був Порошенко президент й зараз . Ямне підтримував Порошенко, є питання до його внутрішньої політики але оцю кацапську маєчно з набутилкіно-скалєнвставанії мені писати не треба.
Как говорится будем подождать, чем дальше тем интереснее.
Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤣
Ламають все.
Чи не гроші свої вони відвезли, сховали в ОАЕ в передчутті можливих санкцій за розворот України від Європи та США?
Ведь он же не имеет ни малейшего понятия о функционировании государственных органов, а обучиться тому, как вообще государство работает, не способен в связи с низким интеллектом, общей безграмотностью и поверхностностью мышления, свойственной всем истероидам.
Поэтому смысл и содержание всяких документов ему недоступен.
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
Зеленский понимает, что это конец сотрудничества с МВФ, но страх сильнее.
Ждем реакции Баканова…
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро України
1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро
1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені цим Законом;
3. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
Есть только один законный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) - провести аудит, заявляет глава ведомства Артем Сытник.
При этом директор НАБУ отметил, что "этот аудит почему-то никто не хочет проводить".
"Если у нас настолько все плохо, почему бы его не провести?", - добавил Сытник.
https://interfax.com.ua/news/general/681673.html
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД КИЕВА («тот самый»), приказал Минюсту вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.
А чтобы мало не показалось - поручил ГБР открыть уголовное производство о пребывании Сытника в должности
Формальным инициатором «увольнения» стал некий Александр Кареев. Ранее он сам работал в НАБУ и возглавлял там подразделение детективов. Но в мае 2020 года после внутреннего расследования его уволили.
И Кареев ушел в скандальный Окружной административный суд Киева. И, наконец, получил скандальное решение.
Сначала он выиграл дело против НАБУ - суд принял решение восстановить его в должности руководителя подразделения детективов.
Но этого показалось мало, и Кареев подал еще одно ходатайство - он попросил суд, чтобы в должности его восстанавливало лицо «с соответствующими полномочиями», а Сытник, мол, не может этого сделать, потому что после решения Конституционного Суда он нелегитимен. ОАСК, как видим, - согласился.
https://hromadske.ua/ru/posts/operaciya-uvolit-sytnika-chto-oznachaet-sudebnoe-reshenie-v-otnoshenii-direktora-nabu
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання СЕРГІЯ КІВАЛОВА (Партія регіонів)
З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
2017 рік - брав участь 14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири.
У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності в конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії
У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ
З'ЯВИЛОСЬ ТАКЕ ПОНЯТТЯ, ЯК «ПЛІВКИ ВОВКА». Сам же Вовк, оприлюднену НАБУ інформацію, назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.
2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва
1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК
21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва
17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.
Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою
1 вересня 2020 року ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ(ВРП) відмовилася відстороняти Вовка від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного.
Клопотання повернули ВЕНЕДИКТОВІЙ
НАБУ опублікувало аудіозаписи, де судді обговорюють позови до окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу вккс, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
Как новые ПЛЕНКИ ВОВКА показали судейскую империю власти
- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?
- Главное ее не потерять, Игорь.
Таку розмову можна, наприклад, уявити між членами ОПГ з 90-х.
Максимум - між чиновниками середньої ланки, в яких відчуття влади і безкарності знищило відчуття межі.
Але зовсім не хочеться вірити, що так між собою можуть говорити ті, чиє слово часто лишається останнім, ті, хто має "ставити на місце" і криміналітет, і просяклих корупцією держслужбовців.
Не хочеться вірити, що такі діалоги могли вестись просто у столичних суддівських кабінетах.
Але
ЗА ДАНИМ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
Це лише маленький епізод, можливо навіть не найбільш кричущий, у їхніх бесідах.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.
Це не перша підозра для Вовка та його друзів. Схожа історія відбулась майже рівно рік тому.
У кінці липня 2019 року до ОАСКу теж нагрянули з обшуками. Пізніше Україна вперше побачила записи, які швидко прозвали "плівками Вовка".
ВОВК: "ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
Вот все что надо знатьпро теперешнюю власть СЛУГ и ее прислужников.
Кабмин, т. е. правительство, одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника.
У меня вопрос - каким образом Кабмин к назначению или увольнению директора НАБУ?!
Они вообще законы читают?
Все мутные дела своих прихлебателей у Сытника забирает Венядиктова и благополучно их смывает в унитаз
Еще при этом и ноют, что им кто-то мешает работать. Кто?
Мы катимся к диктатуре еще худшей, чем путинская.
2. Шарій, Козак, Портнов, Коломойський: InformNapalm назвав причетних до "плівок Деркача", на яких не накладено санкції
3. Розширення санкційного списку США: хто наступний? ВІДЕО КОНФЕРЕНЦІЯ
========================================================
Учасники пресконференції заявляють, що подали свої докази про причетність до кампанії з легалізації та поширення "плівок Деркача"
Цей моніторинг ЗМІ та OSINT-дослідження щодо осіб, причетних до російської спецоперації «Плівки Деркача», підготували голова Ради громадського контролю НАБУ (ГО «Антикорупційна сокира») Марк Савчук та спікер міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.
Ситник на засіданні
конкурсної комісї по визначенню кандидата на посаду директора НАБУ повідомив з власної ініціативи, що у
серпні 2011 року пішов з посади начальника слідчого відділу прокуратури Київської області у зв'язку з тим, що
прокурор області «кришував»
бандитів. Ніяких доказів своєї громадянської позиції не
навів ( звернення в ЗМІ, в ГПУ,
до президента тощо). Можливо, збрихав. Тому на керівниках посадах України працюють, як мінімум, пристосуванці, а наша країна ще з 90-х років залишається відсталою, корумпованою.
Блондины, они тоже, как блондинки... -- на голубом глазу случайно признался, что тоже дурак...