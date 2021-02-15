УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11249 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
19 170 97
НАБУ (3426) Зеленський (17428) Кабмін (6261) звільнення (1511) Ситник (772) Шабунін (459)

Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін

Звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні КМУ проголосував законопроєкт, яким звільняє чинного директора НАБУ.

Відповідну правку (про звільнення Ситника) за усною пропозицією одного з міністрів додали до законопроєкту, який змінює процедуру обрання нового директора НАБУ.

До речі, запропонована процедура гарантує Зеленському обрання підконтрольного йому Директора. Конкурсна комісія: 3-х членів делегує РНБО, 6 - КМУ (з ​​них 3 міжнародні експерти).

За нашою інформацією, звільнення Ситника - особисте рішення Володимира Зеленського. Таким чином останній відреагував на початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

Також читайте: Бутусов про рішення Венедіктової скасувати допит Ситника: Зірвано спробу забрати справу Татарова з НАБУ

Дивна реакція гаранта Конституції на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214), яка ЗОБОВ'ЯЗУЄ НАБУ реєструвати провадження після отримання заяви про злочин.

Заяву про злочин для розуміння, не ГОшка якась надіслала, а ДП "Медзакупівлі" https://bit.ly/3alEwZZ.

Я не дуже розумію, чим або ким керується Зеленський. Хоче повісити на Ситника провал вакцинації? Правда вірить, що це директора НАБУ відповідальність?

Так це ідіотизм, бо провадження зареєстрували кілька днів тому і ще не встигли провести жодної слідчої дії (обшуку, виїмки документів — нічого).

Люди, які вклали цей треш президенту, розвели його як дитину. Щоправда це жодною мірою не виправдовує Зеленського.

Зрештою, це рішення президента слухати Єрмака, Татарова, Степанова і Авакова, а не самому документи нарешті читати.

Підсумовуючи, влада досягне цією історією остаточної втрати довіри міжнародних партнерів, зокрема:

1) Грошей МВФ не буде - бо це порушення Меморандуму, який Зеленський власноруч підписував https://bit.ly/3dPdHNF.

2) Стосунків з США нормальних не буде (а значить і зближення з НАТО теж не буде). На пріоритетності антикорупції адміністрація Байдена наголосила в першій же офіційній комунікації з Україною https://bit.ly/3b9pDsK.

3) З євроінтеграцією теж проблем значно побільшає. Про важливість антикорупції ЄС заявляли на всіх можливих щабелях, востаннє Європарламент у своїй резолюції https://bit.ly/2ZkxCh3.

А все тому, що президент України, замість читати документи, слухає різного роду покидьків", - заявив Шабунін.

Також читайте: Бахматюк звинуватив Ситника в знищенні 37 підприємств і 13 000 робочих місць

Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін 01

Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін 02
.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Реванш сепарсько-колорадської кремлівської гидоти триває !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:18
+24
Зелена пліснява, наполеглево та послідовно, нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:19
+19
після зміни Ситника на Імярек-бенядіктова результат взагалі стане від'ємним.
Втім, саме за це ви топили, 73/43%зебіли, півтора-двароки тому. Жрі-те.
показати весь коментар
15.02.2021 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реванш сепарсько-колорадської кремлівської гидоти триває !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:18 Відповісти
Ну як сказати реванш. Подивіться скільки вбахали грошей з бюджету за роки існування цього органу, який би мав докорінно змінити ситуацію в державі з тотальною корупцією. Давайте піднімемо ці дані. Я думаю від тих сум волося на голові підніметься. А який результат. Результат нульовий. Маніпуляція, окозамилювання імітація боротьби . Все. То коли відбувся реванш?
показати весь коментар
15.02.2021 13:22 Відповісти
після зміни Ситника на Імярек-бенядіктова результат взагалі стане від'ємним.
Втім, саме за це ви топили, 73/43%зебіли, півтора-двароки тому. Жрі-те.
показати весь коментар
15.02.2021 13:27 Відповісти
а что, Сытник многих посадил за 7 лет?) не понятно кто за кого топил... ничего не поменяется от перестановки кроватей...
показати весь коментар
15.02.2021 13:47 Відповісти
Якщо масштабна корупція кришується на державному рівні, то ніякий орган і Ситник не допоможе. А якщо на додаток це свідоме обкрадання і руйнування державних інституцій, то вже кінець.
показати весь коментар
15.02.2021 14:03 Відповісти
как можно разрушить то, чего нет??? У нас не НАБУ, а ХЗ что!!! они хоть одного ТОП коррупционера довели до суда? ХОТЬ ОДНОГО??? чтобы хоть было что в мире показать по ТВ, как боремся!.... ах, да, у нас коррупцию еще барыга искоренил, а зелебоб добил ее до конца))))))
показати весь коментар
15.02.2021 15:36 Відповісти
Якого ТОП ?! Вони і мишу сіру не зловили за 5 років. Так проблема основна в судах але і ці кільце одного ланцюга. Якщо погано розслідувати "не грамотно" то і суддям відмазувати легше.
показати весь коментар
15.02.2021 17:04 Відповісти
Гоша Фантомас b9eb6379 Саджає суд не Ситник. Ви нерозумна людина чи прикидаєтесь?
P. S. Хутін-пУЙЛО.
показати весь коментар
15.02.2021 14:05 Відповісти
Каких семь лет , пишите сразу за семьдесят лет
показати весь коментар
15.02.2021 19:15 Відповісти
Ти до мене це сказав? Для мене що зе, що пе, що ю, що бо чи ме це одні вальти з колоди якою грають олігархи проти українського народу.
показати весь коментар
15.02.2021 17:02 Відповісти
бідний український нарід! все сумує. йому (наріду) ту владу з підводного човна вночі на Подолі висаджують. А быдляческое стадо смотрит телевизор и ждет чуда!
показати весь коментар
15.02.2021 17:25 Відповісти
Вірно. І мріє про халяву і кого б наї***ь, а оскільки нікого наї****ь не виходить, то най****ь один одного і самі себе.
показати весь коментар
15.02.2021 17:28 Відповісти
А ще мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібними.
показати весь коментар
15.02.2021 17:29 Відповісти
Я даже заметил, когда именно. В этот день вернулся Портнов, а впоследствии всплыл наверх и Татаров
показати весь коментар
15.02.2021 13:39 Відповісти
Реванш триває з 1991 р. ,з часу проголошення незалежності України і буде тривати, доки існує Росія !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:45 Відповісти
В Литве, Латвии и Эстонии никакого реванша нет и не будет - там просто приличные люди, а не быдло "за януковича, он пенсии поднял".
Вангую:
Запад, для начала, прикроет безвиз, чтоб наиболее востребованные заробитчане злые вернулись в Украину и требовали от быдла - оставшихся налогоплательщиков - компенсаций, а от выбраных ими выродков - достойных рабочих мест.
Не этом моменте роль зельца будет сыграна до конца, смоется со всеми отбросами и гонораром нарасию, а продолжит "игру" московитское х*йло...
показати весь коментар
15.02.2021 18:08 Відповісти
Давайте піднімемо ці дані.

Валяй, поднимай. Можешь еще "поднять" данные по Онищенко,Насирову и Мартыненко, по судьям продажным а-ля банка с Анчоусами. И так далее. Потом поймешь какую сумму государственного бабла НАБУ помешала этим "великим" деятелям слямзить. Ну и сравнишь дебет с кредитом. А если с подсчетами у тебя не выйдет, можешь попросить отчет у США с Соросом. Уж те точно все знают. Лазаренко с Беней подтвердят. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3475
показати весь коментар
15.02.2021 13:48 Відповісти
интересно, поподробнее можно, чем НАБУ помешало насралову воровать бабало? или как онно потом его наказало, если не смогло помешать? или после насралова следующие не воруют точно так же??? тьфу на такое ***** и тебе в глаза тоже тьфу!
показати весь коментар
15.02.2021 15:37 Відповісти
Это не ко мне. Это к Соросу. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 61 Шутка. Люблю веселых и "любопытных".
показати весь коментар
15.02.2021 22:57 Відповісти
Да, на счет плевка. Ну это же хамство какое то. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8015 Передаю его(плевок) тебе. Подотрись, а то мокрым будешь.
показати весь коментар
15.02.2021 23:01 Відповісти
НАБУ не може саме засуджувати...
показати весь коментар
15.02.2021 13:51 Відповісти
Судить український суд ,самий гуманний (корумпований) суд в світі !!!))
показати весь коментар
15.02.2021 13:55 Відповісти
а ты читал закон про НАБУ? знаешь подследственность?
показати весь коментар
15.02.2021 15:13 Відповісти
Зелена пліснява, наполеглево та послідовно, нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:19 Відповісти
За о Зєлєнскій нє крадьот!
показати весь коментар
15.02.2021 14:52 Відповісти
Интересно, кого назначат- Татарова или сразу Портнова? Кабмин одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника, - Шабунин - Цензор.НЕТ 862
показати весь коментар
15.02.2021 13:23 Відповісти
В скрині кремлівського балагана достатньо ляльок !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:35 Відповісти
ПОРТНОВА . А от Портнова ниточки тянутся до самого...
показати весь коментар
15.02.2021 15:48 Відповісти
Чем больше создается антикоррупционных структур, тем сильнее процветает коррупция во власти. Чем бОльшие бюджетные средства тратятся на борьбу с коррупцией, тем менее заметна работа этих организаций. Чем громче коррупционные скандалы, тем тише и никчемнее их расследования. Все «недоработки» с лихвой компенсируются избытком патриотических лозунгов. Как говорил Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видать, проворовались». То же самое и с декларациями. Парадокс, но чиновники-миллионеры чувствуют себя, как никогда защищенными. Да и все, что нажито непосильным трудом, теперь легализовано. Европейские политики в полном недоумении, но мы методично продолжаем клянчить на реформы.
🤔
показати весь коментар
15.02.2021 13:23 Відповісти
НАБУ последняя структура не подчиненная гринпоцу и Портнову с Татаровым, поэтому и наезд на Сытника.
показати весь коментар
15.02.2021 14:36 Відповісти
Тут зелені бариги виявилися нічим не кращі за шоколадних.
показати весь коментар
15.02.2021 15:27 Відповісти
я чет нИпонял *** - где кабмин и где НАБУ !? НАБУ - это независимый орган и за притеснения его кем-либо США порвут их в хлам !!! кста.. НАБУ - это детище Байдена которое он курировал еще при Обаме..
показати весь коментар
15.02.2021 13:24 Відповісти
Зелені зрадники на чолі з янєлохом руйнують усі здобуття України. Така в їх задача. Прикрив декілька рашаТВ в Україні для відводу уваги й щоб трохи рейтинг підтримати й знову за своє.
показати весь коментар
15.02.2021 14:08 Відповісти
"Здобуття" Украiни при Плорошенко:вибухи на 4-5 арсеналах,втрати на декiлька млрд. доларiв.Винних у цьому "сивочолий гетьман" нагородив та пiдвищив у званнi.Ось якi "здобутки"-знущання над украiнським народом досвiдченого,освiченого Порошенко! То й рекцiя вiд противного-вибрати недосвiдченого,неосвiченого блазня Зеленского! Винуватий не украiнський народ,а Порошнко з К.
показати весь коментар
15.02.2021 15:55 Відповісти
Владік Порошенко сам взривав склади чи віддав наказ? Докази є? Не ховай, неси докази до суду.
Про "втрачені гроші" говорить розмір бюджету коли був Порошенко президент й зараз . Ямне підтримував Порошенко, є питання до його внутрішньої політики але оцю кацапську маєчно з набутилкіно-скалєнвставанії мені писати не треба.
показати весь коментар
15.02.2021 20:26 Відповісти
Вот и прекрасно! "Зе" сейчас сытника того, а потом европа "зе" того!
Как говорится будем подождать, чем дальше тем интереснее.
показати весь коментар
15.02.2021 13:24 Відповісти
Це співзвучно з висказуванням Мілованова: "МВФ обкакався"
показати весь коментар
15.02.2021 13:25 Відповісти
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤣
показати весь коментар
15.02.2021 13:28 Відповісти
МВФ з ЄС і так косо дивляться на те, як в українських інституціях міняються кадри на зручних для влади... І вже було сказано "не буде підтримки тобі, Зе, йди в сраку".
показати весь коментар
15.02.2021 13:30 Відповісти
Проворовался, отдохнул за взятку на элитной турбазе - ДОСВИДОС!!!
показати весь коментар
15.02.2021 13:34 Відповісти
Ще один крок зелених від цивілізації.
Ламають все.
Чи не гроші свої вони відвезли, сховали в ОАЕ в передчутті можливих санкцій за розворот України від Європи та США?
показати весь коментар
15.02.2021 13:36 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарія повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:38 Відповісти
Больше жести! Давай, Вова, жести, - скорее на Ростов отправишься или уже в Дубаи?
показати весь коментар
15.02.2021 13:39 Відповісти
"А в Дубаи,а в Дубаи сидит под пальмами Бубочка Али !!" !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 13:43 Відповісти
Давно следовало Зе заниматься этим, спасибо МВФ, может просветлеют головы во власти, что бы надеяться на себя, а не на старика ДЖО. Вова,разгоняй кодло змеинное и во втором тайме на стадионе 2 : 0 в твою пользу.
показати весь коментар
15.02.2021 13:55 Відповісти
Правильно, не слушай старика Джо, слушай Владимира Владимировича.
показати весь коментар
15.02.2021 14:32 Відповісти
"И будет людям счастье,счастье на века,у советской власти сила велика" !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 14:48 Відповісти
Як що можуть знімати деректора НАБУ то сенсу у тому НАБУ НЕМАЄ Ж О Д Н О Г О.
показати весь коментар
15.02.2021 14:04 Відповісти
Ot malen'ka PADLYUKA ! Tilki poxvalili za zakrittya kanaliv-i znovu paskudit' !
показати весь коментар
15.02.2021 14:05 Відповісти
Видовище кремлівського лялькового балагана триває, все за кремлівським сценарієм та волею ляльководів !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 14:11 Відповісти
Зебилоид последнего антикорупционера убрал, не зря бахматюк старался.
показати весь коментар
15.02.2021 14:15 Відповісти
Виталий, вы же не наивный ребёнок. Понятно же, что зевова может читать документы, может их не читать, результат будет один и тот же.
Ведь он же не имеет ни малейшего понятия о функционировании государственных органов, а обучиться тому, как вообще государство работает, не способен в связи с низким интеллектом, общей безграмотностью и поверхностностью мышления, свойственной всем истероидам.
Поэтому смысл и содержание всяких документов ему недоступен.
показати весь коментар
15.02.2021 14:19 Відповісти
Лялька з ганчір"я,напхана тирсою,неспроможна діяти та мислити самостійно, дійство відбувається лише за сценарієм та волею ляльковода кремлівського балагана !!!)))
показати весь коментар
15.02.2021 14:28 Відповісти
И МВФ послали, теперь за Сытника взялись. Это ему кремлевские кураторы в ОАЭ насоветовали?
показати весь коментар
15.02.2021 14:31 Відповісти
Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин.
Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.


Зеленский понимает, что это конец сотрудничества с МВФ, но страх сильнее.
Ждем реакции Баканова…
показати весь коментар
15.02.2021 14:37 Відповісти
Я так понял, что после пролета с кредитом от МВФ Ваван решил отыграться на Сытнике. Напрасно. Очень, и очень не дальновидно. Видно забыл не давнюю историю на один миллиард баксов про Байдена и сучьего сына Шокина. А напрасно. Ведь у нас финансы как говорится "поют романсы". Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7616
показати весь коментар
15.02.2021 14:48 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національне антикорупційне бюро України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного бюро України
1. Правову основу діяльності Національного бюро становлять Конституція України, МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

Стаття 4. Гарантії незалежності Національного бюро

1. Незалежність Національного бюро у його діяльності гарантується:
1) особливим порядком конкурсного відбору Директора Національного бюро та вичерпним переліком підстав припинення повноважень Директора Національного бюро, які визначені цим Законом;

3. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Національного бюро.
показати весь коментар
15.02.2021 14:58 Відповісти
безвіз і підтримка ЕС І США для України і її народу закопують"зелені прорашистські слуги "
показати весь коментар
15.02.2021 15:03 Відповісти
Уволить руководство НАБУ можно только по результатам аудита, который никто не проводил, напоминает Сытник

Есть только один законный способ уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) - провести аудит, заявляет глава ведомства Артем Сытник.
При этом директор НАБУ отметил, что "этот аудит почему-то никто не хочет проводить".
"Если у нас настолько все плохо, почему бы его не провести?", - добавил Сытник.
https://interfax.com.ua/news/general/681673.html
показати весь коментар
15.02.2021 15:03 Відповісти
ОПЕРАЦИЯ «УВОЛИТЬ СЫТНИКА»: ЧТО ОЗНАЧАЕТ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА НАБУ?


ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД КИЕВА («тот самый»), приказал Минюсту вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

А чтобы мало не показалось - поручил ГБР открыть уголовное производство о пребывании Сытника в должности
Формальным инициатором «увольнения» стал некий Александр Кареев. Ранее он сам работал в НАБУ и возглавлял там подразделение детективов. Но в мае 2020 года после внутреннего расследования его уволили.
И Кареев ушел в скандальный Окружной административный суд Киева. И, наконец, получил скандальное решение.
Сначала он выиграл дело против НАБУ - суд принял решение восстановить его в должности руководителя подразделения детективов.
Но этого показалось мало, и Кареев подал еще одно ходатайство - он попросил суд, чтобы в должности его восстанавливало лицо «с соответствующими полномочиями», а Сытник, мол, не может этого сделать, потому что после решения Конституционного Суда он нелегитимен. ОАСК, как видим, - согласился.


https://hromadske.ua/ru/posts/operaciya-uvolit-sytnika-chto-oznachaet-sudebnoe-reshenie-v-otnoshenii-direktora-nabu
показати весь коментар
15.02.2021 15:13 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Зеленский отреагировал на возбуждение НАБУ расследования по закупке вакцин. Собрано внеочередное заседание Кабинета министров и внесен законопроект фактически увольняющий Сытника с должности главы НАБУ и обеспечивающий избрание лояльного главы этого антикоррупционного органа.
показати весь коментар
15.02.2021 15:14 Відповісти
Заканчивается эпоха иммитации борьбы с коррупцией , начинается эпоха иммитации борьбы с иммитацией борьбы с коррупцией! В общем если попроще , то сначала нас поимели , иммитировав бурную деятельность , а теперь еще раз поимеют просто так потому что он не лох!
показати весь коментар
15.02.2021 15:16 Відповісти
В Украине теперь все решает ОАСК и Бенядиктова
показати весь коментар
15.02.2021 15:25 Відповісти
зеЛеный подонок зеЛя ахерел!
показати весь коментар
15.02.2021 15:25 Відповісти
наконец бубочка лысого трудоустроит- шота его совсем не видно запил с тоски посан наверно
показати весь коментар
15.02.2021 15:27 Відповісти
ГОЛОВА ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДА ПАВЛО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВОВК ,(нар. 7 липня 1978, Краматорськ, Донецька область)
2006-2007 роки - помічник народного депутата ВРУ V скликання СЕРГІЯ КІВАЛОВА (Партія регіонів)
З 2007 року - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
2017 рік - брав участь 14 березня 2017 року Автомайдан направив інформаційний запит щодо законності приватизації суддею Євгенієм Абловим службової квартири.
У відповідь Вовк погрожував активістам притягнути їх до кримінальної відповідальності в конкурсі в новий Верховний суд, проте отримав негативний висновок щодо своєї доброчесності від комісії
У липні 2019 року у приміщенні ОАСК відбувся обшук, а в ЗМІ
З'ЯВИЛОСЬ ТАКЕ ПОНЯТТЯ, ЯК «ПЛІВКИ ВОВКА». Сам же Вовк, оприлюднену НАБУ інформацію, назвав «фейком» та «монтажем», а справу проти нього - політичною.
2 серпня 2019 року ГПУ провели допит Вовка, йому вручили підозру. 1 серпня Вовк склав повноваження голови Окружного адміністративного суду міста Києва
1 вересня 2019 року Вища рада правосуддя залишила Вовка на посаді судді ОАСК
21 січня 2020 року Вовка знову обрали головою Окружного адмінсуду Києва
17 липня 2020 року Вовку повідомили про підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

Вовк як Голова Окружного адміністративного суду Києва, разом з іншими суддями ОАСК підозрюються, серед іншого, у прийнятті замовних рішень, а сам Вовк - у захопленні влади в системі судоустрою
показати весь коментар
15.02.2021 15:30 Відповісти
Ради продолжения своего воровства и коррупции Зеленский сорит Украину с Западом и бросает в лапы Кремлю. Зеленский со своим воровским окружением - угроза национальной безопасности!
показати весь коментар
15.02.2021 15:32 Відповісти
11 серпня 2020 року НАБУ оголосив в розшук Вовка та сімох інших фігурантів справи щодо захоплення влади окружним судом.
1 вересня 2020 року ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ(ВРП) відмовилася відстороняти Вовка від керування Окружним київським судом Києва, пояснивши це тим, що він так і не отримав статус підозрюваного.
Клопотання повернули ВЕНЕДИКТОВІЙ


НАБУ опублікувало аудіозаписи, де судді обговорюють позови до окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу вккс, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
показати весь коментар
15.02.2021 15:32 Відповісти
Шабаш нечистої сили триває...
показати весь коментар
15.02.2021 15:38 Відповісти
"Ты сомневался в нашей политической проституции?"
Как новые ПЛЕНКИ ВОВКА показали судейскую империю власти

- Паша, что будем делать, как власть захватывать будем?
- Главное ее не потерять, Игорь.

Таку розмову можна, наприклад, уявити між членами ОПГ з 90-х.
Максимум - між чиновниками середньої ланки, в яких відчуття влади і безкарності знищило відчуття межі.
Але зовсім не хочеться вірити, що так між собою можуть говорити ті, чиє слово часто лишається останнім, ті, хто має "ставити на місце" і криміналітет, і просяклих корупцією держслужбовців.
Не хочеться вірити, що такі діалоги могли вестись просто у столичних суддівських кабінетах.
Але

ЗА ДАНИМ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО, саме так рік тому голова скандального Окружного адмінсуду Києва обговорював з колегами свою можливу участь у виборах до Верховної Ради.
Це лише маленький епізод, можливо навіть не найбільш кричущий, у їхніх бесідах.
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
показати весь коментар
15.02.2021 15:40 Відповісти
"Українська правда" прослухала "плівки Вовка".
Якщо вони правдиві, стає очевидно, що скандальність ОАСКу - не доля і не збіг обставин, а справа рук його працівників.
Які, користуючись унікальним статусом свого суду - він вирішує суперечки з органами влади або між ними - фактично будували власну імперію.

Це не перша підозра для Вовка та його друзів. Схожа історія відбулась майже рівно рік тому.
У кінці липня 2019 року до ОАСКу теж нагрянули з обшуками. Пізніше Україна вперше побачила записи, які швидко прозвали "плівками Вовка".
показати весь коментар
15.02.2021 15:42 Відповісти
29 ТРАВНЯ 2019
ВОВК: "ДВА СУДА ПРИНАДЛЕЖАТ НАМ - ЭТО КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ".
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/07/19/7259869/
Вот все что надо знатьпро теперешнюю власть СЛУГ и ее прислужников.
показати весь коментар
15.02.2021 15:46 Відповісти
Во время войны разрывать отношения с нашими союзниками США и ЕС - это действия внутреннего ВРАГА на сдачу Украины Кремлю! Помните поговорку во времена Майдана - "овощ созрел - пора убирать"
Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4627
показати весь коментар
15.02.2021 15:50 Відповісти
Как не крути ни один орган права не будет работать в мафиозной стране !
показати весь коментар
15.02.2021 16:13 Відповісти
Тем более если орган права ставят в зависимость от мафиози
показати весь коментар
15.02.2021 19:18 Відповісти
В САМОЙ КОРРУПЦИОННОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ НЕОБХОДИМО ВСЕХ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ УБРАТЬ !)
показати весь коментар
15.02.2021 16:20 Відповісти
Но в даном случае правительство убирает тех, кто мешает им разводить коррупцию.

Кабмин, т. е. правительство, одобрил законопроект, увольняющий действующего директора НАБУ Сытника.

У меня вопрос - каким образом Кабмин к назначению или увольнению директора НАБУ?!
Они вообще законы читают?
показати весь коментар
15.02.2021 19:16 Відповісти
Ну и хорошо. Давно пора коррупционера -саботажника гнать. И дело на него завести!
показати весь коментар
15.02.2021 16:27 Відповісти
Это вы о ком и по какому поводу?
показати весь коментар
15.02.2021 19:06 Відповісти
Значит коррупционер-саботажник Вовк их вполне устраивает. А когда Сытник открывает дело на Вовка, то убирают Сытника.
Все мутные дела своих прихлебателей у Сытника забирает Венядиктова и благополучно их смывает в унитаз
показати весь коментар
15.02.2021 19:21 Відповісти
Я не знаю на кого сытого менять будут... Но и толку от него ноль.
показати весь коментар
15.02.2021 16:39 Відповісти
А что тут знать ? Назначат своего 100%. Портнова к примеру
показати весь коментар
15.02.2021 19:08 Відповісти
Поменяны уже практически все. Жить стало лучше? Вы заметили улучшение?
Еще при этом и ноют, что им кто-то мешает работать. Кто?
показати весь коментар
15.02.2021 19:12 Відповісти
А какой может быть толк, если Сытник открывает дело на Вовка или Татарова и тут же Бенядиктова правдами и неправдами выдирает эти дела у Сытника и уничтожает их.
Мы катимся к диктатуре еще худшей, чем путинская.
показати весь коментар
15.02.2021 19:25 Відповісти
Вот здесь можно подвести предварительную черту под блокадой мертвечука, шоумен одним ударом убил несколько зайцев, убрал партийного конкурента, и еще важнее, спасает своих кремлевских агентов и коррупционеров, татарова, ермака, степанова, шкарлета мн.других, а лохи радовались, шо шоумер стал патриотом Украины.
показати весь коментар
15.02.2021 16:50 Відповісти
ЗЄ превращается в такого себе минипутина, шагая ногами по законам и назначая абсолютно на все должности своих прихлебателей
показати весь коментар
15.02.2021 19:10 Відповісти
Схоже,Зелепукін не просто дурак, а набагато гірше ...(для нас всіх).
показати весь коментар
15.02.2021 18:12 Відповісти
1. «Шістка Деркача». Учасники російської спецоперації «Плівки Деркача»: Шарій, Портнов, Коломойський та інші Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2914

2. Шарій, Козак, Портнов, Коломойський: InformNapalm назвав причетних до "плівок Деркача", на яких не накладено санкції Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8947

3. Розширення санкційного списку США: хто наступний? ВІДЕО КОНФЕРЕНЦІЯ Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8947

========================================================
Учасники пресконференції заявляють, що подали свої докази про причетність до кампанії з легалізації та поширення "плівок Деркача"





Цей моніторинг ЗМІ та OSINT-дослідження щодо осіб, причетних до російської спецоперації «Плівки Деркача», підготували голова Ради громадського контролю НАБУ (ГО «Антикорупційна сокира») Марк Савчук та спікер міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 8947
показати весь коментар
15.02.2021 19:52 Відповісти
просто страдают от всего этого зелебобики. там где экономику зеленые твари подгибают под себя, там рузьке зелебобиков опускают, так как Запад требует результат, и лучшим выходом является зачморить рузьке зелебобиков
показати весь коментар
15.02.2021 20:19 Відповісти
У лютому 2015р. Артем
Ситник на засіданні
конкурсної комісї по визначенню кандидата на посаду директора НАБУ повідомив з власної ініціативи, що у
серпні 2011 року пішов з посади начальника слідчого відділу прокуратури Київської області у зв'язку з тим, що
прокурор області «кришував»
бандитів. Ніяких доказів своєї громадянської позиції не
навів ( звернення в ЗМІ, в ГПУ,
до президента тощо). Можливо, збрихав. Тому на керівниках посадах України працюють, як мінімум, пристосуванці, а наша країна ще з 90-х років залишається відсталою, корумпованою.
показати весь коментар
15.02.2021 20:24 Відповісти
Виталий Шабунин: Я не очень понимаю, чем или кем управляется Зеленский.

Блондины, они тоже, как блондинки... -- на голубом глазу случайно признался, что тоже дурак...
показати весь коментар
15.02.2021 20:47 Відповісти
Если б ты знал УПК и что такое ответственность за клевету - тебе б яснее было кто из вас дурак.
показати весь коментар
15.02.2021 23:26 Відповісти
В первую очередь надо уволить Авакова, затем Венедиктову, а потом уже ликвидировать все потешные конторы, созданные Порошенко, для имитации борьбы с коррупцией перед МВФ!
показати весь коментар
15.02.2021 22:05 Відповісти
Такие действия вроде не законны Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7579 Или он идет путем проффессора Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 5323 Кабмін схвалив законопроєкт, який звільняє чинного директора НАБУ Ситника, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4533
показати весь коментар
15.02.2021 22:29 Відповісти
Ермапорновы загоняют Украину под рашку руками зели... это глупость или корысть с его стороны? вопрос ИМХО риторический... Все Плохиши згают за какие банки варенья и кило печенья они продают УКраину в рабстшку.
показати весь коментар
15.02.2021 23:30 Відповісти
 
 