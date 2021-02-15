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На Закарпатье 66 человек ищут туриста, потерявшегося в горах, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Закарпатье 66 человек ищут туриста, потерявшегося в горах, - ГСЧС

В Закарпатской области 66 человек привлечены к поиску 40-летнего киевлянина, который уже две ночи провел в горах при морозе в - 20°. Туриста ищут горноспасатели из трех областей, лесники и добровольцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лыжник, которого уже вторые сутки ищут в Закарпатье - это киевлянин, 1980 года рождения. Он с товарищем потерялся еще в субботу в районе горы Жид Магура. Товарища нашли вчера в 11.25. Поиски второго мужчины продолжаются уже вторые сутки, он провел в горах без экипировки (у него только лыжный костюм) две ночи при температуре -20. Шансы у него небольшие, но мы надеемся на чудо и продолжаем поиски", - рассказала Батыр.

В воскресенье, 14 февраля, на поиски киевлянина поднимали два вертолета - один местный, а второй прилетел из Нежина Черниговской области.

"Сейчас на поисковой операции заняты 66 человек: горные спасатели из трех областей, лесники, группа добровольцев. Сегодня утром вертолетам не позволили подняться на поиски за сильного тумана, поэтому ищут потерявшегося лыжника только на земле, с воздуха это делать пока невозможно", - сообщила Батыр.

Пресс-секретарь ГСЧС уточнила, что по словам найденного лыжника, они с товарищем вместе сбились с дороги в районе горы Гимба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возобновлены поиски туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО
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Две ночи при минус 20?? Это уже идут не поиски туриста...а поиски трупа туриста...
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15.02.2021 13:24 Ответить
Очередной глупый олень . Представляю , как они ругаются .
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15.02.2021 13:26 Ответить
Ці турЬІстЬІ ходять-бродять шукаючи пригод на свою п"яту точку.
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15.02.2021 13:33 Ответить
Млять, така погода, вонО ***** поперлось! Слава Богу хоть не додумалОсь ***** дитину з собою взяти...
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15.02.2021 13:34 Ответить
Нафига искать этого 40-летнего нелоха?
Хотят сделать президентом?
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15.02.2021 13:35 Ответить
У Пилипці і Подобовці на вихідних працювали підйомники. Люди на них піднімаються і по ратрачених трасах спускаються донизу. Окремі лижники вибирають позатрасове катання. Це теж нормально якщо знаєш куди їхати, умови катання дозволяють (немає небезпеки лавин і є видимість), маєш відповідний досвід і спорядження. Особливість цього району Карпат у тому, що немає на альпійських луках жерепу, який укріплює шар снігу. Тому висока лавинна небезпека навіть тоді коли у інших районах відносно безпечно. По-друге, тут легко заблукати при позатрасовому катанні: з хребта тягне спускатися на південні схили при відсутності видимості. І коли вже з'їхав у долину, нічого не видно, то йдеш далі донизу по долині. А цього якраз робити не можна, бо доведеться йти глибоким снігом 20 км по морозу до найближчого села. Треба, навпаки, підніматися на хребет на північ з лижами в руках, по груди в снігу щоб повернутися до зони трасового катання. Уявляєте собі як це? От тому на хребті і поставили дороговкази куди і як іти в тумані саме для таких ситуацій. Біда в тому, що рівень снігу нині може бути вище ніж дороговкази. Тобто дороговкази можуть бути під шаром снігу.
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15.02.2021 14:16 Ответить
а що він робив у горах? може допомагав місцевим проводити якісь не відкладні роботи?чи рятував людину?
і хто облатить збитки пошуковцям? може "туріст"? приїгав гуляти- нехай гуляє
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15.02.2021 18:09 Ответить
 
 