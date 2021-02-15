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Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия продолжит помогать

Пресс-секретарь Путина, прокомментировал слова президента РФ о том, что Россия "не бросит Донбасс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

По словам Пескова, на Донбассе живет "много русских, много русскоязычных".

Пресс-секретарь Путина добавил, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
"Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать"
Подонки! А вы не думали, что пока вы не начали нам "помогать", никаких конвоев, гниды, и не требовалось, мрази?!!
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15.02.2021 13:53
+17
Шо там еще вывзить? Унитазы с хрущевок?
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15.02.2021 13:48
+17
Заберіть свою наволоч з окупованих територій- і ніякі гумконвої не ************.
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15.02.2021 13:50
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Шо там еще вывзить? Унитазы с хрущевок?
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15.02.2021 13:48 Ответить
Мета Росіі ,втюхати Даунбас,з особливим статусом(автономією),в Україну !!! Для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні , роздмухування сепаратизма в Україні !!!))))
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15.02.2021 14:07 Ответить
Та то понятно. Это у же у них даже не план "Бе", а какой-то там "Жо". Но не так сталося, як гадалося...
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15.02.2021 14:08 Ответить
Заберіть свою наволоч з окупованих територій- і ніякі гумконвої не ************.
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15.02.2021 13:50 Ответить
Отак будет очхорошо, но это не с потерпевшим вiслюком такое счастье:

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1523
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15.02.2021 13:54 Ответить
"Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать"
Подонки! А вы не думали, что пока вы не начали нам "помогать", никаких конвоев, гниды, и не требовалось, мрази?!!
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15.02.2021 13:53 Ответить
КОРМИЛЬЦЫ, АУУУ!!!
Как там у вас в комендантский час и с гнилой пшонкой из гумконвоев - афигенный "рюцкий мыр" построили?
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15.02.2021 13:55 Ответить
"рюцкий мыр" как раз построили. кацапов вечто гуманитаркой спасают, по несколько раз за столетие...

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8285
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15.02.2021 13:58 Ответить
А Гудок вже болт поклав на своїх землячків, шолі? Раніше возив за рахунок заводів і гудів щоб всі чули як він рятує тамжінашіх людєй.
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15.02.2021 13:57 Ответить
так заводов и шахт не осталось практически - гумконвоисты их уже порезали и вывезли
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15.02.2021 14:10 Ответить
У нього металургійні заводи на підконтрольній території, за їхній рахунок і возив. Спасітєль.
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15.02.2021 14:16 Ответить
Эта рыжая химера возила недолго.Вскоре сам придумал шоб сказали,что его продукты не соответствуют качеству.Хотя они были такими с самого начала. Шоб спрыгнуть с трат.
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15.02.2021 14:47 Ответить
ясный красный шо больше некому. как и на вопрос откуда у впопучленцев дамб-аса танки, РСЗО, и другое тяжелое вооружение, ху...ло ответило что их туда поставили сочувствующие страны. угадайте с трех раз, какие еще страны граничат с дамбасом кроме московии, и станет все понятно даже самым упоротым дебилам
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15.02.2021 14:00 Ответить
ви що, не чули - то э все вони з шахт повитягували )))) там такий арсенал, що тягати не перетягати ))))
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15.02.2021 14:11 Ответить
так. вони так i кажуть. але одного разу ху...ло i те що я тут написав булькнуло
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15.02.2021 14:13 Ответить
Полагаю, в т. н. "гумконвое" в комплекте идет также и "Новичок-5", кто там на КПК дежурит, следите за пересекающими черту т. н. "разграничения".
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15.02.2021 14:00 Ответить
Учитывая, что конвои Красного креста кацапы обстреливали и не пропускали, то да.
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15.02.2021 14:01 Ответить
КПП
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15.02.2021 14:02 Ответить
кормитель кормильцев
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15.02.2021 14:03 Ответить
- Діду, а чому у нашому вагончику так темно, холодно, та воняє какашками ?
- А ты что думал, что нас в Сибирь в СВ павезут ?..
- Діду я вже хочу їсти... а де мій татко ?...
- Задалбал хахол... атстань, бл, я в палитике не разбираюсь !
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15.02.2021 14:04 Ответить
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8127 Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2225
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15.02.2021 14:05 Ответить
Ще можна качечок малювати. Або ліхтариками світити. Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1842
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15.02.2021 14:08 Ответить
а вясной , можна выйти и с тяжёлай артиллерией - розавыми слониками... Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 717
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15.02.2021 14:14 Ответить
Слоники - то найстрашніша зброя. Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6367
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15.02.2021 15:09 Ответить
а на прогулках будут толкать автозаки, спешащие на арест очередных лекторов ))
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15.02.2021 14:15 Ответить
Дійсно, більше нема кому це робити. Ви там на паРаші всю цю кашу заварили, то тепер і їж.ТЕ.
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2797
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15.02.2021 14:07 Ответить
Писька, а что металлолом ещё остался, или свинособачатину сорта "Ихтамнет", тоннами подвозить на мясокомбинат, не кому?
Какое *****, такая и писька у него! =)
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15.02.2021 14:07 Ответить
Ми маємо допомагати зброєю та вибухівкою партизанам. Кому ж ще? У нас же 57 спецназів 7 років тренуються і ніяк програму підготовки диверсантів не можуть освоїти. Та й команда є тільки на "жерти" і "грати в солдатиків" та "шпійонів", а не на "воювати". За 7 років віддані спецназівські лейтенанти стали полковниками та генералами не вбивши жодного кацапа... Зате так влучно стріляють по мішеням на полігонах... А ми всією країною сподіваємось лише на себе, волонтерів та звичайних солдатів ВСУ а не цю зажрану "еліту армії". Сором і ганьба що Пєті, що ЗЕгенерату... Асвабадітєлі, мать іх ***! Сім років коту під хвіст...
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15.02.2021 14:12 Ответить
Сім років? Я чув про п'ять - роки правління "крававава баригі". А при Зе нарешті розпочався суцільний наступ на фронті і лише перемоги.
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6622

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4749
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15.02.2021 15:26 Ответить
Пресс-секретарь Путина добавил, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах". в свое времья они прзвали рашиста и его государственное социальное обеспечение..так что не к сожалению ,а на радость любителей "русского мира" имеют обеспечение от оккупанта украинской земли.которого призвали
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15.02.2021 14:13 Ответить
чукотский скульптор шо-то от помощи своим лугандоновским соотечественникам самоустранился. жлоб, зажимает своё добро )
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15.02.2021 14:17 Ответить
Очередные байки из параллельной реальности.
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15.02.2021 14:24 Ответить
верю! кто ж ещё будет "сигары" для БМ-21 гумконвоить?
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15.02.2021 14:26 Ответить
Помоги Челябинку! Они уже Байдена о помощи просят.
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15.02.2021 14:28 Ответить
Так все без исключения.которые являются сторонниками *днр и лнр* предатели в своей сути.Гниды хремляди даже, в прошлом, поддерживали и помогали фашисткой германи.А после этого столько жертв.Предателей во всём мире пи.....т,и только раша готова таких поддерживать.А потом всей массой вопить и плакать с воплями *нас никто не любит.
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15.02.2021 14:34 Ответить
чтоб у писькова жопу разорвало от Донбасса и Крыма и его хазяина Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 629
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15.02.2021 14:36 Ответить
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм !!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі !!!
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро !
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…)))

Іван Гентош (ветеран АТО)
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15.02.2021 14:42 Ответить
Россия продолжит помогать "гумконвоями"

бандформированиям Донбасса.
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15.02.2021 14:56 Ответить
конвой туда: боеприпасы и ротацию на войнушку
конвой обратно: ротация, трупы и ворованное
а ГУМ - это такая крыша
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15.02.2021 15:01 Ответить
не было бы кацапской оккупации-не нужны были бы и гумковои для кормильцев...
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15.02.2021 15:06 Ответить
Хватит кормить нахлебников из Лугандонии!
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15.02.2021 15:13 Ответить
НЕОБХОДИМО РОССИЯН РАЗДЕЛЫВАТЬ НА ОРГАНЫ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ !!!
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15.02.2021 16:37 Ответить
ЭТО ХОРОШИЙ БИЗНЕС !)
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15.02.2021 16:38 Ответить
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5902
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15.02.2021 16:57 Ответить
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3025

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6612
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15.02.2021 17:22 Ответить
Так Россия больше никого туда не пускает, возил Ахметов гуманитарную помощь и того погнали.
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15.02.2021 18:06 Ответить
Так же Россия не пускает на оккупированные территории "Красный крест".
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15.02.2021 18:08 Ответить
Всем известно, что за гуманитарная помощь, первое это оружие и боеприпасы, а потом уже водяра, наркота, ну и т. д. Ну и конечно же, что никто туда больше не повезёт, как только лишь путин.
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15.02.2021 20:55 Ответить
Ну да, кто еще будет снабжать ваших бандитов?
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15.02.2021 21:10 Ответить
 
 