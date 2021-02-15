Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать, - Песков

Пресс-секретарь Путина, прокомментировал слова президента РФ о том, что Россия "не бросит Донбасс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

По словам Пескова, на Донбассе живет "много русских, много русскоязычных".

Пресс-секретарь Путина добавил, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".

"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - отметил пресс-секретарь Путина.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".

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