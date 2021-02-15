Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь Путина, прокомментировал слова президента РФ о том, что Россия "не бросит Донбасс".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
По словам Пескова, на Донбассе живет "много русских, много русскоязычных".
Пресс-секретарь Путина добавил, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах".
"Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать", - отметил пресс-секретарь Путина.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс".
Пожалуйста, подождите...
Подонки! А вы не думали, что пока вы не начали нам "помогать", никаких конвоев, гниды, и не требовалось, мрази?!!
Как там у вас в комендантский час и с гнилой пшонкой из гумконвоев - афигенный "рюцкий мыр" построили?
- А ты что думал, что нас в Сибирь в СВ павезут ?..
- Діду я вже хочу їсти... а де мій татко ?...
- Задалбал хахол... атстань, бл, я в палитике не разбираюсь !
Какое *****, такая и писька у него! =)
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм !!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі !!!
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро !
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…)))
Іван Гентош (ветеран АТО)
бандформированиям Донбасса.
конвой обратно: ротация, трупы и ворованное
а ГУМ - это такая крыша