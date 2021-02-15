Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар Путіна прокоментував слова президента РФ про те, що Росія "не покине Донбас".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
За словами Пєскова, на Донбасі живе "багато росіян, багато російськомовних".
Прессекретар Путіна додав, що зараз це люди, які, "на жаль, позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави, України", "яким відмовлено в будь-яких державних послугах".
"Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям. І Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити", - зазначив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".
Будь ласка, зачекайте...
Подонки! А вы не думали, что пока вы не начали нам "помогать", никаких конвоев, гниды, и не требовалось, мрази?!!
Как там у вас в комендантский час и с гнилой пшонкой из гумконвоев - афигенный "рюцкий мыр" построили?
- А ты что думал, что нас в Сибирь в СВ павезут ?..
- Діду я вже хочу їсти... а де мій татко ?...
- Задалбал хахол... атстань, бл, я в палитике не разбираюсь !
Какое *****, такая и писька у него! =)
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.
Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.
Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм !!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.
Республік з десять створим по дорозі !!!
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.
Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро !
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!
Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…)))
Іван Гентош (ветеран АТО)
бандформированиям Донбасса.
конвой обратно: ротация, трупы и ворованное
а ГУМ - это такая крыша