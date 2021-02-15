Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков

Прессекретар Путіна прокоментував слова президента РФ про те, що Росія "не покине Донбас".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

За словами Пєскова, на Донбасі живе "багато росіян, багато російськомовних".

Прессекретар Путіна додав, що зараз це люди, які, "на жаль, позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави, України", "яким відмовлено в будь-яких державних послугах".

"Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям. І Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити", - зазначив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".

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