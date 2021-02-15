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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія продовжить допомагати

Прессекретар Путіна прокоментував слова президента РФ про те, що Росія "не покине Донбас".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

За словами Пєскова, на Донбасі живе "багато росіян, багато російськомовних".

Прессекретар Путіна додав, що зараз це люди, які, "на жаль, позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави, України", "яким відмовлено в будь-яких державних послугах".

"Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям. І Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити", - зазначив прессекретар Путіна.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".

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Топ коментарі
+19
"Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать"
Подонки! А вы не думали, что пока вы не начали нам "помогать", никаких конвоев, гниды, и не требовалось, мрази?!!
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15.02.2021 13:53
+17
Шо там еще вывзить? Унитазы с хрущевок?
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15.02.2021 13:48
+17
Заберіть свою наволоч з окупованих територій- і ніякі гумконвої не ************.
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15.02.2021 13:50
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Шо там еще вывзить? Унитазы с хрущевок?
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15.02.2021 13:48 Відповісти
Мета Росіі ,втюхати Даунбас,з особливим статусом(автономією),в Україну !!! Для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні , роздмухування сепаратизма в Україні !!!))))
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15.02.2021 14:07 Відповісти
Та то понятно. Это у же у них даже не план "Бе", а какой-то там "Жо". Но не так сталося, як гадалося...
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15.02.2021 14:08 Відповісти
Заберіть свою наволоч з окупованих територій- і ніякі гумконвої не ************.
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15.02.2021 13:50 Відповісти
Отак будет очхорошо, но это не с потерпевшим вiслюком такое счастье:

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1523
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15.02.2021 13:54 Відповісти
"Россия продолжит помогать "гумконвоями" Донбассу, больше некому это делать"
Подонки! А вы не думали, что пока вы не начали нам "помогать", никаких конвоев, гниды, и не требовалось, мрази?!!
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15.02.2021 13:53 Відповісти
КОРМИЛЬЦЫ, АУУУ!!!
Как там у вас в комендантский час и с гнилой пшонкой из гумконвоев - афигенный "рюцкий мыр" построили?
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15.02.2021 13:55 Відповісти
"рюцкий мыр" как раз построили. кацапов вечто гуманитаркой спасают, по несколько раз за столетие...

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8285
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15.02.2021 13:58 Відповісти
А Гудок вже болт поклав на своїх землячків, шолі? Раніше возив за рахунок заводів і гудів щоб всі чули як він рятує тамжінашіх людєй.
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15.02.2021 13:57 Відповісти
так заводов и шахт не осталось практически - гумконвоисты их уже порезали и вывезли
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15.02.2021 14:10 Відповісти
У нього металургійні заводи на підконтрольній території, за їхній рахунок і возив. Спасітєль.
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15.02.2021 14:16 Відповісти
Эта рыжая химера возила недолго.Вскоре сам придумал шоб сказали,что его продукты не соответствуют качеству.Хотя они были такими с самого начала. Шоб спрыгнуть с трат.
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15.02.2021 14:47 Відповісти
ясный красный шо больше некому. как и на вопрос откуда у впопучленцев дамб-аса танки, РСЗО, и другое тяжелое вооружение, ху...ло ответило что их туда поставили сочувствующие страны. угадайте с трех раз, какие еще страны граничат с дамбасом кроме московии, и станет все понятно даже самым упоротым дебилам
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15.02.2021 14:00 Відповісти
ви що, не чули - то э все вони з шахт повитягували )))) там такий арсенал, що тягати не перетягати ))))
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15.02.2021 14:11 Відповісти
так. вони так i кажуть. але одного разу ху...ло i те що я тут написав булькнуло
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15.02.2021 14:13 Відповісти
Полагаю, в т. н. "гумконвое" в комплекте идет также и "Новичок-5", кто там на КПК дежурит, следите за пересекающими черту т. н. "разграничения".
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15.02.2021 14:00 Відповісти
Учитывая, что конвои Красного креста кацапы обстреливали и не пропускали, то да.
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15.02.2021 14:01 Відповісти
КПП
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15.02.2021 14:02 Відповісти
кормитель кормильцев
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15.02.2021 14:03 Відповісти
- Діду, а чому у нашому вагончику так темно, холодно, та воняє какашками ?
- А ты что думал, что нас в Сибирь в СВ павезут ?..
- Діду я вже хочу їсти... а де мій татко ?...
- Задалбал хахол... атстань, бл, я в палитике не разбираюсь !
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15.02.2021 14:04 Відповісти
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8127 Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2225
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15.02.2021 14:05 Відповісти
Ще можна качечок малювати. Або ліхтариками світити. Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1842
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15.02.2021 14:08 Відповісти
а вясной , можна выйти и с тяжёлай артиллерией - розавыми слониками... Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 717
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15.02.2021 14:14 Відповісти
Слоники - то найстрашніша зброя. Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6367
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15.02.2021 15:09 Відповісти
а на прогулках будут толкать автозаки, спешащие на арест очередных лекторов ))
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15.02.2021 14:15 Відповісти
Дійсно, більше нема кому це робити. Ви там на паРаші всю цю кашу заварили, то тепер і їж.ТЕ.
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2797
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15.02.2021 14:07 Відповісти
Писька, а что металлолом ещё остался, или свинособачатину сорта "Ихтамнет", тоннами подвозить на мясокомбинат, не кому?
Какое *****, такая и писька у него! =)
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15.02.2021 14:07 Відповісти
Ми маємо допомагати зброєю та вибухівкою партизанам. Кому ж ще? У нас же 57 спецназів 7 років тренуються і ніяк програму підготовки диверсантів не можуть освоїти. Та й команда є тільки на "жерти" і "грати в солдатиків" та "шпійонів", а не на "воювати". За 7 років віддані спецназівські лейтенанти стали полковниками та генералами не вбивши жодного кацапа... Зате так влучно стріляють по мішеням на полігонах... А ми всією країною сподіваємось лише на себе, волонтерів та звичайних солдатів ВСУ а не цю зажрану "еліту армії". Сором і ганьба що Пєті, що ЗЕгенерату... Асвабадітєлі, мать іх ***! Сім років коту під хвіст...
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15.02.2021 14:12 Відповісти
Сім років? Я чув про п'ять - роки правління "крававава баригі". А при Зе нарешті розпочався суцільний наступ на фронті і лише перемоги.
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6622

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4749
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15.02.2021 15:26 Відповісти
Пресс-секретарь Путина добавил, что сейчас это люди, которые, "к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины", "которым отказано в любых государственных услугах". в свое времья они прзвали рашиста и его государственное социальное обеспечение..так что не к сожалению ,а на радость любителей "русского мира" имеют обеспечение от оккупанта украинской земли.которого призвали
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15.02.2021 14:13 Відповісти
чукотский скульптор шо-то от помощи своим лугандоновским соотечественникам самоустранился. жлоб, зажимает своё добро )
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15.02.2021 14:17 Відповісти
Очередные байки из параллельной реальности.
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15.02.2021 14:24 Відповісти
верю! кто ж ещё будет "сигары" для БМ-21 гумконвоить?
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15.02.2021 14:26 Відповісти
Помоги Челябинку! Они уже Байдена о помощи просят.
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15.02.2021 14:28 Відповісти
Так все без исключения.которые являются сторонниками *днр и лнр* предатели в своей сути.Гниды хремляди даже, в прошлом, поддерживали и помогали фашисткой германи.А после этого столько жертв.Предателей во всём мире пи.....т,и только раша готова таких поддерживать.А потом всей массой вопить и плакать с воплями *нас никто не любит.
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15.02.2021 14:34 Відповісти
чтоб у писькова жопу разорвало от Донбасса и Крыма и его хазяина Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 629
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15.02.2021 14:36 Відповісти
***
Приснився сон - фарбуєм в біле... КРАЗи,
Вантажим сало й гречку - будь здоров!
Нас не просили? Непотрібні фрази!
Ми виступаєм дружно на... Тамбов.

Кордон? Премо - плювати! Дай дорогу!
Без митниць і узгоджень, зайвих слів.
Там українцям треба допомогу -
Бо "другу мову" Путя ще не ввів.

Тамбов.... і далі! Їдем - не вертаєм !!
Пусті полиці, "множєство" проблем.
Зупинимось, напевне, під Китаєм -
Народу тьма страда під москалем.

Республік з десять створим по дорозі !!!
На Красній площі підіймем Майдан!
А там, дивись, й "х*йло" спочине в Бозі -
Розвалиться мерзенний Кацапстан.

Поможемо.?.. Чого чекати всує?
Навіки пропади страшна маро !
Не триста КРАЗів - тисячу фарбуєм,
Сторицею віддячим за "добро"!

Куранти відізвуться трубним гласом,
І зло кремлівське згине на віки!
…Молюся в сні, щоб не збудитись часом -
В Тамбов.. хоча б доїхати таки…)))

Іван Гентош (ветеран АТО)
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15.02.2021 14:42 Відповісти
Россия продолжит помогать "гумконвоями"

бандформированиям Донбасса.
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15.02.2021 14:56 Відповісти
конвой туда: боеприпасы и ротацию на войнушку
конвой обратно: ротация, трупы и ворованное
а ГУМ - это такая крыша
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15.02.2021 15:01 Відповісти
не было бы кацапской оккупации-не нужны были бы и гумковои для кормильцев...
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15.02.2021 15:06 Відповісти
Хватит кормить нахлебников из Лугандонии!
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15.02.2021 15:13 Відповісти
НЕОБХОДИМО РОССИЯН РАЗДЕЛЫВАТЬ НА ОРГАНЫ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПЛАНЕТЫ !!!
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15.02.2021 16:37 Відповісти
ЭТО ХОРОШИЙ БИЗНЕС !)
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15.02.2021 16:38 Відповісти
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5902
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15.02.2021 16:57 Відповісти
Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3025

Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6612
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15.02.2021 17:22 Відповісти
Так Россия больше никого туда не пускает, возил Ахметов гуманитарную помощь и того погнали.
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15.02.2021 18:06 Відповісти
Так же Россия не пускает на оккупированные территории "Красный крест".
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15.02.2021 18:08 Відповісти
Всем известно, что за гуманитарная помощь, первое это оружие и боеприпасы, а потом уже водяра, наркота, ну и т. д. Ну и конечно же, что никто туда больше не повезёт, как только лишь путин.
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15.02.2021 20:55 Відповісти
Ну да, кто еще будет снабжать ваших бандитов?
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15.02.2021 21:10 Відповісти
 
 