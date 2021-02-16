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Дубай (52) Зеленский (16534) ОАЭ (184)

Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самый большой в мире небоскреб - Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага.

"Украина+ОАЭ= дружба", - отметил на своей странице в Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский. 

При этом он обнародовал фото, на котором изображена Башня Халифа, которая светится желто-голубыми цветами.

Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского 01

"Во время отъезда президента Владимира Зеленского засветилась Башня Халифа цветами украинского флага", - отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+46
Радуются, что вислюк апокалипсиса свалил.
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15.02.2021 17:49
+31
зато Ленка запомнит этот валентинчик на всю жизнь !!!
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15.02.2021 18:04
+30
кино для приезжих. Интересно, во сколько это обошлось нашему бюджету?
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15.02.2021 17:49
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кино для приезжих. Интересно, во сколько это обошлось нашему бюджету?
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15.02.2021 17:49 Ответить
не стоит мелочится на такие пустяки .... ))))))))
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15.02.2021 17:53 Ответить
зато Ленка запомнит этот валентинчик на всю жизнь !!!
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15.02.2021 18:04 Ответить
ЗеЛенкой расплатился ?..
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15.02.2021 18:08 Ответить
и новые трусы...
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15.02.2021 18:55 Ответить
Не секрет. (1 AED = 7,59 грн)
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 8235
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15.02.2021 19:12 Ответить
Супер!!! Спасибо!
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15.02.2021 19:17 Ответить
Не поверю, пока сам не увижу. Это Мендель на фотошопе сделала Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 1133
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15.02.2021 19:19 Ответить
да почему же??? Смотри расценки выше. Полтинник.
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15.02.2021 19:41 Ответить
Радуются, что вислюк апокалипсиса свалил.
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15.02.2021 17:49 Ответить
Скільки забашляв за це щоб пропіаритись?
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15.02.2021 17:52 Ответить
Та там не дуже дорого... Бюджет України потягне
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15.02.2021 18:39 Ответить
Ну так если дурачёк подписался, что в течении 10 лет будет, независимо от урожаев, по себестоимости, кормить пшеницей всю ОАЭ даже в ущерб украинскому народу. Чего бы не радоваться.
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15.02.2021 17:52 Ответить
Умеют арабы леща подсунуть.
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15.02.2021 17:53 Ответить
Приємно.
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15.02.2021 17:54 Ответить
Мендельша одним постом засветила башню в Дубае.
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15.02.2021 17:54 Ответить
И как сильно потерпевший вiслюк отъехал?
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15.02.2021 17:54 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 3465
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15.02.2021 18:18 Ответить
вот у нас нормально всё))- а в мордоре за такую пропись лехкую запросто отхватывают простую 5-7-ку строгого режима, даже не глядя на смягчающие... чувствуйте разницу, пока она существует))))
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16.02.2021 01:02 Ответить
Можливо симпатія принца, а можливо щось тишком продав, уважно читаємо угоди!
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15.02.2021 17:55 Ответить
наш прапор це їх природа- пісок та небо
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15.02.2021 18:48 Ответить
очень приятно
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15.02.2021 17:55 Ответить
цэ перемога!!!
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15.02.2021 22:08 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 9152
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15.02.2021 18:00 Ответить
украинский земля , наш ...
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15.02.2021 17:58 Ответить
Интересно сколько будет стоить нашим налогоплательщикам иллюминация этой башенки?)
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15.02.2021 17:59 Ответить
Нисколько. У них обычная история подсвечивать эту башню в национальные цвета.
Когда официальные лица приехать-уехать.
ОАЭ не снимают, мудак приехал, или нормальный. Арабское гостеприимство
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15.02.2021 19:21 Ответить
Факт:
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 2265
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15.02.2021 22:24 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5029
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15.02.2021 22:25 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5091
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15.02.2021 22:27 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 8028
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15.02.2021 22:28 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 975
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15.02.2021 22:30 Ответить
І т.д. , і т.п. ... Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 399
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15.02.2021 22:31 Ответить
Я плакалъ
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15.02.2021 18:01 Ответить
шо він їм там наобіцяв, що вони так засвітились? свою душу чи України?
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15.02.2021 18:01 Ответить
Рано радкются, Зеля как радиация - действует медленно, но неотвратимо Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5486
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15.02.2021 18:02 Ответить
Дурне завершило турне. Нарешті випхали додому.
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15.02.2021 18:04 Ответить
Это уже было на день Независимости Украины - https://censor.net/ru/news/3215584/v_dubae_samyyi_vysokiyi_v_mire_neboskreb_burdjhalifa_podsvetili_tsvetami_ukrainskogo_flaga_video

Вполне возможно, что фото у Мендель с тех пор... Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 970
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15.02.2021 18:04 Ответить
ПРОСТО ПРАЗДНИК!!!
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15.02.2021 18:05 Ответить
це зайвий раз доводить, що Зеленський - найвеличніший лідер **********!
ура, таваріщі!
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15.02.2021 18:05 Ответить
Хочуть "відмазаться", щоб не було "наслідків", як в Омані, коли султан помер, після візиту "бідоносця"...
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15.02.2021 18:06 Ответить
Включили башню на радостях, что поехал?!
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15.02.2021 18:07 Ответить
Міша Подоляк про це, як про велике досягнення напише?
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15.02.2021 18:07 Ответить
"Чем аукнется Украине новый "арабский вояж" Зеленского?"

https://www.youtube.com/watch?v=8azbNPE5Ckk
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15.02.2021 18:09 Ответить
Стоимость размещения рекламного объявления или сообщения на фасаде Burj Khalifa в Дубае начинается от 250 тысяч дирхамов ($68 тысяч) за три минуты демонстрации. Об этом сообщило маркетинговое агентство, которое отвечает за рекламу. Цены варьируются от 250 тысяч дирхамов за три минуты в будние дни до 350 тысяч дирхамов ($US 95 тысяч) в выходные. Каждое размещение требует согласования с компанией Emaar Properties.
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15.02.2021 18:16 Ответить
"Это просто праздник какой- то." (с)
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15.02.2021 18:18 Ответить
С кремлёвскими встретился? Думаю, скоро всплывут записи разговоров , фото объятий и поцелуев с языком...
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15.02.2021 18:19 Ответить
InformNapalm: "Пленки Деркача" распространяла целая сеть людей, среди которых Портнов, Шарий и жена Медведчука

Активисты обратились в Минфин США с предложением рассмотреть возможное внедрение санкций против этих людей.

© Интерфакс-Украина

InformNapalm и партия "Демократична сокира" установили ряд людей, которые занимались распространением "пленок Деркача", но не попали после этого под санкции США. Об этом во время последнего брифинга заявили член партии Юрий Гудыменко и спикер InformNapalm Михаил Макарук, информирует "Бабель".
«Совместное расследование общественных организаций пришло к выводу, что на самом деле в информационной операции по продвижению «пленок Деркача» и попытке повлиять на выборы в США и рассорить Украину и США участвовало гораздо больше людей, чем в санкционном списке», - отметили расследователи.
Общественные активисты назвали имена людей, которые выполняли различные роли в распространении пленок:блогер Анатолий Шарий - «публичный рупор»;нардеп партии ОПЗЖ Тарас Козак - «обеспечивал медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;жена Виктора Медведчука Оксана Марченко - «обеспечивала медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;заместитель главы администрации президента Януковиче Андрей Портнов - «архитектор юридической легализации»;олигарх Игорь Коломойский - «обеспечивал медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;телеведущий канала «НАШ» Назар Диордица - «публичный рупор».
«Все эти люди политически и финансово связаны с Россией и являются такими же российскими агентами влияния, как Андрей Деркач, Александр Дубинский и другие лица, попавшие под санкции раньше. Они тоже пытались влиять на выбор американских избирателей путем распространения дезинформации, лично или опосредованно через свои медийные активы и связанных лиц», - говорится в совместном заявлении активистов.
Активисты обратились в Минфин США, чтобы ведомство рассмотрело вопрос внедрения санкций против этих людей.
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15.02.2021 18:19 Ответить
Что значит ВОВА, арабов и тех покорил.
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15.02.2021 18:22 Ответить
Обосрацца достижение ЗЕ. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 878 Никогда ни у кого такого не было.
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 4048

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 3139
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15.02.2021 18:27 Ответить
А вот освещение Бурдж Халифа в честь приезда Мстителей. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 4261
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 8376
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15.02.2021 18:29 Ответить
Она все время как то расцвечена вечером. Несколько раз бывал возле нее и разок на смотровой площадке со стекляными панелями.
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15.02.2021 18:35 Ответить
Ух ты! Какая высоченная!!!
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15.02.2021 18:30 Ответить
Добре,що не впала)))
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15.02.2021 18:35 Ответить
Коли дивлюсь на наш прапор мене завжди не полишає думка, що він перевернутий. Прапор має бути не синьо-жовтий, а жовто-блакитний, який був з початків. Переконаний, що в Україні все налагодиться одночасно з поверненням прапора в свій природній стан.
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15.02.2021 18:37 Ответить
ПрироднIй стан це коли на вIзочку на каблучках шпIльках.
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15.02.2021 18:43 Ответить
Тобто Жінка винувата, що попри нестерпну біль намагається бути привабливою?
Як ви, мародерські тролі, вже... "добре працюєте" Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 6648
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15.02.2021 19:07 Ответить
Вона не жiнка, вона шизофренIк
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15.02.2021 20:01 Ответить
Тобто людина, що присвятила себе Україні - шизофренік. Тоді і я хочу бути шизофреніком. От не знаю, чи вийде?
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15.02.2021 20:12 Ответить
Прысвятыла крутя порно в склонах Днепра или заказывая Щербаня по поручению Лазаренка?
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15.02.2021 20:17 Ответить
Нема бажання годувати платного троля, тим більш російського, але спитаю - як там ваш Навальний? Пуйло? Нема бажання наводити лад у себе вдома?
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15.02.2021 20:54 Ответить
Йуля Вы болен.
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15.02.2021 21:17 Ответить
Мозги собі переверни! Виявляється, що юлькасуліма ще й з секти перевернутого прапора. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 7636
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16.02.2021 16:37 Ответить
а чего себя великого в шапке Наполеона не засветил, с надписья а Вова молодец))
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15.02.2021 18:45 Ответить
Як засвітиться Спаська вежа кольорами нашого прапору тоді поаплодуємо стоячи.
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15.02.2021 18:53 Ответить
Я б ліпше поаплодував побачивши ту Спаську вежу в вигляді купи каменю.
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15.02.2021 19:00 Ответить
Таке шось...А "Чернігівське" де продавати на розлив?)
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15.02.2021 20:04 Ответить
Вот это победа, иттить её в качель!
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15.02.2021 18:57 Ответить
Нужно туда, как вишенку, ***** наштырить...
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15.02.2021 18:59 Ответить
Люди рады,что непонятный мудак домой едет,ну и зесрань пусть порадуется -они ж олигофрены ,все как один)
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15.02.2021 18:59 Ответить
Він вчора від'їжджав ? Бо сьогодні,в День незалежності Сербії,вона така :
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 5667
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15.02.2021 19:01 Ответить
"Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского." - это хорошо, газ и электричество дешевле станут и зарплаты с пенсиями увеличатся.
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15.02.2021 19:05 Ответить
Семитская солидарность.
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 6695 Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 1772
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15.02.2021 19:07 Ответить
Араб не семит,они тупо соседи
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15.02.2021 21:18 Ответить
А українці сьогодні святкують велике свято - Стрітення Господнє.

Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 87

У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові та яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і невичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!
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15.02.2021 19:14 Ответить
Віряни святкують. А я-ні.
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15.02.2021 19:21 Ответить
Реально гарно.
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15.02.2021 19:20 Ответить
Нисколько. У них обычная история подсвечивать эту башню в национальные цвета.
Когда официальные лица приехать-уехать.
ОАЭ не вникают, мудак приехал, или нормальный. Арабское гостеприимство
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15.02.2021 19:26 Ответить
Да, отъезд Зеленского - это праздник!
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15.02.2021 19:28 Ответить
шоб там тіко ніхто не помер....
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15.02.2021 19:31 Ответить
Шейхи уважают маленького диктатора.
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15.02.2021 19:55 Ответить
""Украина+ОАЭ= дружба", - отметил на своей странице в Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский." Источник: https://censor.net/ru/p3248065 ну ей богу
мальчик вова застрял в подростковом возрасте, в том самом, когда в подъездах на стенах царапали
вася+ оля=....
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15.02.2021 20:42 Ответить
Доигрались,теперь упадет.
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15.02.2021 22:04 Ответить
И сколько времени оно так светилось ?
А какие цвета светились, когда Зеленский прилетел ?
Тема не раскрыта.
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16.02.2021 00:25 Ответить
Зеленскому надо при случае заехать в Пизу.
И быстро уезжать со словами : "Я тут ни при чём!"
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16.02.2021 00:27 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 3526

Раді, що спекалися.
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16.02.2021 01:29 Ответить
Если в ОАЭ в обозримом будущем случится какая-нибудь катастрофа или теракт то я совершенно не удивлюсь ... Потому что "Вестник пздца" там недавно побывал с визитом.. Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 6501
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16.02.2021 01:31 Ответить
фотошоп
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16.02.2021 12:10 Ответить
Вежа Бурдж Халіфа в Дубаї засвітилася кольорами українського прапора під час від'їзду Зеленського - Цензор.НЕТ 396
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16.02.2021 13:31 Ответить
то есть арабы сказали - ильхамдулилля, нищеброд уехал... и на радостях подсветили дорогу...
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16.02.2021 14:19 Ответить
 
 