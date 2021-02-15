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Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая (Dubai Health Authority), значительная часть которой была посвящена вопросу борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Главе государства рассказали о мерах, принимаемых в ОАЭ для противодействия пандемии коронавируса. В частности, о значительном увеличении возможностей для тестирования, меры безопасности в больницах и школах, стратегию вакцинации и доступность прививок для населения, которое будет получать их бесплатно.

Президент рассказал о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия пандемии, и отметил, что наша страна производит много дезинфекторов.

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Зеленский отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе, но нельзя полностью побороть пандемию без вакцины.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - сказал он.

Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросами производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью эмиратской стороны в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Они также приветствовали инициативу Главы Украинского государства о возможности совместного производства вакцины Украины и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении.

Зеленский дал задание Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством здравоохранения создать совместную рабочую группу для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Столько от него много вонючей копоти и всё ради пиара !
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15.02.2021 17:07
+7
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 1695
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15.02.2021 17:10
+7
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 7737
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15.02.2021 17:13
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Столько от него много вонючей копоти и всё ради пиара !
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15.02.2021 17:07 Ответить


свічка@svecha62 6 ч

Оце я розумію рівень! Гідний найвеличнішого лідера!
І абсолютний сором для притомного президента великої європейської країни.

Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 1966
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15.02.2021 17:15 Ответить
Чемпіони в тупості

10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.

Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, б...дь, вам еще не хватает, болезные?

На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.

Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
Павло Нусс
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15.02.2021 17:09 Ответить
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 1695
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15.02.2021 17:10 Ответить
Усьо - для ідеї про співпрацю з вакцинами настав кабздець!Це ще не все- Вовка додому ще не прилетів.
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15.02.2021 17:28 Ответить
Моліться щоб Бурж Халіфа не впав, чи мечеть в Абу Дабі не згоріла, поки вакцинатор там.
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15.02.2021 17:40 Ответить
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 7737
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15.02.2021 17:13 Ответить
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 9805
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15.02.2021 17:13 Ответить
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 67
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15.02.2021 17:13 Ответить
Перевозбудился милок))))))
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15.02.2021 17:17 Ответить
Ага. Каким боком ОАЭ к вакцинации? Чем он там на самом деле занимается, этот разводитель-миротворец?
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15.02.2021 19:22 Ответить
Вава- "атец наріда" та імітація бурхливої діяльність.
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15.02.2021 17:23 Ответить
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 5002
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15.02.2021 17:25 Ответить
Караван бедуинов на верблюдах выдвинулся в Украину на помощ для проведения вакцинации, они и привезут пфайзер в бурдюках холодильниках.
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15.02.2021 17:26 Ответить
Не читайте кацапських газет до обіду, не дивіться барижних телеканалів, , не вибирайте ж2 у владу і добре вам буде і дітям вашим.
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15.02.2021 17:45 Ответить
очень мудрое и прозорливое решение..
еще бы группу по игре в хоккей на песке..
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15.02.2021 17:27 Ответить
А якби на його місці був який-небудь дурачок?
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15.02.2021 18:15 Ответить
Давайте Вовіку на нормальні штани скинемося.
Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП - Цензор.НЕТ 6262
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15.02.2021 17:28 Ответить
а давайте ЗЕкономим- і потерпідару просто ноги трошки підріжемо, і щоб економія була суттєваю- без наркозу.
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15.02.2021 17:45 Ответить
Надів би краще Лєнкін халат, як той мужик з яким говорить.
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15.02.2021 18:14 Ответить
Один народ, одна судьба и общая история...Козаки Эмиратов...круто!
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15.02.2021 18:08 Ответить
ой дурень, створити дорадчу групу по вакцинації з ОАЕ, які не виробляють навіть краплі від нежитю.
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15.02.2021 18:12 Ответить
под личный контроль возьми, падло...
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15.02.2021 19:16 Ответить
на .уя ??? спрашивается в задаче...
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15.02.2021 21:20 Ответить
 
 