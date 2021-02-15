Зеленский поручил создать рабочую группу между Украиной и ОАЭ для сотрудничества в вопросе вакцинации от COVID-19, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с руководством Управления здравоохранения Дубая (Dubai Health Authority), значительная часть которой была посвящена вопросу борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Главе государства рассказали о мерах, принимаемых в ОАЭ для противодействия пандемии коронавируса. В частности, о значительном увеличении возможностей для тестирования, меры безопасности в больницах и школах, стратегию вакцинации и доступность прививок для населения, которое будет получать их бесплатно.
Президент рассказал о мерах, предпринимаемых Украиной для противодействия пандемии, и отметил, что наша страна производит много дезинфекторов.
Зеленский отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе, но нельзя полностью побороть пандемию без вакцины.
"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - сказал он.
Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины против COVID-19, а также вопросами производства Эмиратами собственной вакцины и возможной заинтересованностью эмиратской стороны в сотрудничестве с украинскими компаниями.
Они также приветствовали инициативу Главы Украинского государства о возможности совместного производства вакцины Украины и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении.
Зеленский дал задание Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством здравоохранения создать совместную рабочую группу для сотрудничества и обмена опытом с эмиратской стороной в вопросах, связанных с вакцинацией против COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
свічка@svecha62 6 ч
Оце я розумію рівень! Гідний найвеличнішого лідера!
І абсолютний сором для притомного президента великої європейської країни.
10 февраля текущего года, министр здравоохранения Максим Степанов, по поручению Зеленского, заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19 и с 15 числа тут же начнется вакцинация населения.
Сегодня уже 15 февраля.
Каких вакцин, б...дь, вам еще не хватает, болезные?
На самом же деле - печаль. Страна оказалась в руках не просто врагов нации, в их руках оказались судьбы и жизни миллионов украинцев непосредственно.
Вакцинация стартовала, и уже находится на финише даже в таких бедных странах, как Афганистан, Алжир, Бангладеш, Пакистан и Южной Африке.
И только в Украине, где по словам Зеленского, она должна была быть одной из первых - вакцинация не просто не началась до сих пор, вакцина физически отсутствует в стране.
Он хвастливо называл себя «чемпионом в борьбе с коронавируса», а на самом деле завел Украину в аутсайдеры, подвергнув опасности здоровье нации и жизни сотни тысяч наших сограждан.
Павло Нусс
еще бы группу по игре в хоккей на песке..