РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10973 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
1 612 27
карантин (16730) НАН Украины (194) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое, - НАН

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое, - НАН

В Национальной академии наук сообщают, что в Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Об этом говорится в отчете НАН Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.

"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.

Кроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже более половины украинцев переболели COVID-19, многие даже не знали об этом. Скоро вообще некому будет заражаться, - вирусолог
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Развалить, нагадить и свалить. Это вот говно еще и призывает других

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6170
показать весь комментарий
15.02.2021 18:14
+3
Алеж як легко голосовалось! Як натхненно і з вогником у очах, мільйони зубожілих майже два роки тому йшли на виборчі дільниці з однією тільки метою- сдєлать іх вмєстє. 😁
показать весь комментарий
15.02.2021 18:17
+2
Мєдлєнно собіраєтся. Скоріше б слуги подвоїли суми у платіжках, дивись і весь шлак згине.))
показать весь комментарий
15.02.2021 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усе залежить від того, як подавати звітність. Що не ясно?
показать весь комментарий
15.02.2021 17:57 Ответить
Это да. Если не ставить диагнозы.

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 9885
показать весь комментарий
15.02.2021 18:10 Ответить
Гарні графіки.
І що?
показать весь комментарий
15.02.2021 18:18 Ответить
Там все написано. Коэффициент роста неопределенной смертности за год.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:21 Ответить
Тобто нічого по суті.
показать весь комментарий
15.02.2021 19:15 Ответить
Ну если мозги не тянут, то тогда ничего.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:56 Ответить
"В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое". Население тоже...
показать весь комментарий
15.02.2021 18:05 Ответить
слава ЗЕЛЕНИМ імітаторам!
показать весь комментарий
15.02.2021 18:05 Ответить
Вже ніхто нікому не вірить. ЗЕвлада забрехалась.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:06 Ответить
В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 761
показать весь комментарий
15.02.2021 18:08 Ответить
Развалить, нагадить и свалить. Это вот говно еще и призывает других

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6170
показать весь комментарий
15.02.2021 18:14 Ответить
Алеж як легко голосовалось! Як натхненно і з вогником у очах, мільйони зубожілих майже два роки тому йшли на виборчі дільниці з однією тільки метою- сдєлать іх вмєстє. 😁
показать весь комментарий
15.02.2021 18:17 Ответить
Для багатьох виборців руйнування влади Порошенко означало сподівання від нової влади на чесних політиків по принципу "вони ж нові і молоді!" Влада виголосила основну ідею розвитку, як лібертаріанство.
Виборці чомусь вирішили, що це добре, до того ж молоді - значить чесні. Дуже наївно! Виголошений новою владою лібертаріанський принцип зовсім не має поблажливості до майже всіх верств населення, окрім підприємців. До того ж лібертаріанство ніяк не регулює ступінь експлуатації найманих робітників. Чим більше ця ступінь, тим краще!. Можливо, що у сфері шоу-бізнесу такий принцип працює. Але розповсюджувати щоу-практику на роботу, наприклад, енергетичної сфери України - це злочин.
показать весь комментарий
15.02.2021 20:14 Ответить
В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 909
показать весь комментарий
15.02.2021 22:57 Ответить
Мєдлєнно собіраєтся. Скоріше б слуги подвоїли суми у платіжках, дивись і весь шлак згине.))
показать весь комментарий
15.02.2021 18:15 Ответить
треба плакати чи сміятись?
показать весь комментарий
15.02.2021 18:20 Ответить
О том сколько всего реально было угроблено жизней при ЗЕ мы узнаем только после смещения ЗЕ.
показать весь комментарий
15.02.2021 18:24 Ответить
так кто же его сместит всех все устраивает
показать весь комментарий
15.02.2021 18:49 Ответить
В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6854
показать весь комментарий
15.02.2021 19:14 Ответить
Да здравствует наша академия наук со статистикой. Вот это обнадёжили, вот это радость какая. В лучших традициях советов и рашки - вот у нас же всё лучше, чем в загнивающем капитализме. А ничего страшного, что у нас не ведётся статистика умерших после осложнений или сопутствующих болячек. Уж и не такая радужная картина получиться. И тесты у нас фуевые, у них точность 50%, проверено на своей семье и коллегах по работе.
показать весь комментарий
15.02.2021 20:00 Ответить
Мой знакомый кардиолог говорит, что у него относительно прошлого года работы прибавилось раза в четыре. И что самое противное, плохой работы, та, которая ему сильно не нравится. Работы, когда ты осознаешь, что помочь особо ничем не можешь...
показать весь комментарий
16.02.2021 00:25 Ответить
пандемия пошла на убыль естественным путём.
показать весь комментарий
15.02.2021 22:28 Ответить
 
 