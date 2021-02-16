В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое, - НАН

В Национальной академии наук сообщают, что в Украине до сих пор остается положительной динамика летальных исходов от заболевания коронавирусом. Однако смертность от COVID-19 снизилась почти вдвое по сравнению со значениями в начале декабря 2020 года.

Об этом говорится в отчете НАН Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня динамика подтверждений новых случаев коронавируса очень подобна статистикам Румынии и Польше.

"В Польше количество новых выявлений стабилизировалось на уровне 5,5 тысяч случаев в сутки, а в Румынии - на уровне 2,4 тысячи обнаружений в сутки", - отметили в НАН.

Кроме того, по данным ученых НАН, в Украине стабилизировалось количество новых госпитализаций пациентов с COVID-19.

В то же время прекратила снижаться доля положительных тестов, сейчас она составляет: 19,9% по количеству положительных тестов и 17,7% по количеству новых случаев.

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