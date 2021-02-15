В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН
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У Національній академії наук повідомляють, що в Україні досі залишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання коронавірусом. Однак смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі порівняно зі значеннями на початку грудня 2020 року.
Про це йдеться в звіті НАН України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначають, що сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже схожа на статистику Румунії та Польщі.
"У Польщі кількість нових виявлень стабілізувалася на рівні 5,5 тисяч випадків на добу, а в Румунії - на рівні 2,4 тисячі виявлень на добу", - зазначили в НАН.
Крім того, за даними вчених НАН, в Україні стабілізувалася кількість нових госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.
Водночас припинила знижуватися частка позитивних тестів, зараз вона становить: 19,9% за кількістю позитивних тестів і 17,7% за кількістю нових випадків.
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І що?
Виборці чомусь вирішили, що це добре, до того ж молоді - значить чесні. Дуже наївно! Виголошений новою владою лібертаріанський принцип зовсім не має поблажливості до майже всіх верств населення, окрім підприємців. До того ж лібертаріанство ніяк не регулює ступінь експлуатації найманих робітників. Чим більше ця ступінь, тим краще!. Можливо, що у сфері шоу-бізнесу такий принцип працює. Але розповсюджувати щоу-практику на роботу, наприклад, енергетичної сфери України - це злочин.