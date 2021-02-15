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В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН

У Національній академії наук повідомляють, що в Україні досі залишається позитивною динаміка летальних випадків від захворювання коронавірусом. Однак смертність від COVID-19 знизилася майже вдвічі порівняно зі значеннями на початку грудня 2020 року.

Про це йдеться в звіті НАН України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначають, що сьогодні динаміка підтверджень нових випадків коронавірусу дуже схожа на статистику Румунії та Польщі.

"У Польщі кількість нових виявлень стабілізувалася на рівні 5,5 тисяч випадків на добу, а в Румунії - на рівні 2,4 тисячі виявлень на добу", - зазначили в НАН.

Крім того, за даними вчених НАН, в Україні стабілізувалася кількість нових госпіталізацій пацієнтів із COVID-19.

Водночас припинила знижуватися частка позитивних тестів, зараз вона становить: 19,9% за кількістю позитивних тестів і 17,7% за кількістю нових випадків.

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Топ коментарі
+3
Развалить, нагадить и свалить. Это вот говно еще и призывает других

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6170
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15.02.2021 18:14
+3
Алеж як легко голосовалось! Як натхненно і з вогником у очах, мільйони зубожілих майже два роки тому йшли на виборчі дільниці з однією тільки метою- сдєлать іх вмєстє. 😁
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15.02.2021 18:17
+2
Мєдлєнно собіраєтся. Скоріше б слуги подвоїли суми у платіжках, дивись і весь шлак згине.))
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15.02.2021 18:15
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Усе залежить від того, як подавати звітність. Що не ясно?
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15.02.2021 17:57 Відповісти
Это да. Если не ставить диагнозы.

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 9885
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15.02.2021 18:10 Відповісти
Гарні графіки.
І що?
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15.02.2021 18:18 Відповісти
Там все написано. Коэффициент роста неопределенной смертности за год.
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15.02.2021 18:21 Відповісти
Тобто нічого по суті.
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15.02.2021 19:15 Відповісти
Ну если мозги не тянут, то тогда ничего.
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15.02.2021 22:56 Відповісти
"В Украине за месяц смертность от коронавируса уменьшилась вдвое". Население тоже...
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15.02.2021 18:05 Відповісти
слава ЗЕЛЕНИМ імітаторам!
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15.02.2021 18:05 Відповісти
Вже ніхто нікому не вірить. ЗЕвлада забрехалась.
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15.02.2021 18:06 Відповісти
В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 761
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15.02.2021 18:08 Відповісти
Развалить, нагадить и свалить. Это вот говно еще и призывает других

В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6170
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15.02.2021 18:14 Відповісти
Алеж як легко голосовалось! Як натхненно і з вогником у очах, мільйони зубожілих майже два роки тому йшли на виборчі дільниці з однією тільки метою- сдєлать іх вмєстє. 😁
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15.02.2021 18:17 Відповісти
Для багатьох виборців руйнування влади Порошенко означало сподівання від нової влади на чесних політиків по принципу "вони ж нові і молоді!" Влада виголосила основну ідею розвитку, як лібертаріанство.
Виборці чомусь вирішили, що це добре, до того ж молоді - значить чесні. Дуже наївно! Виголошений новою владою лібертаріанський принцип зовсім не має поблажливості до майже всіх верств населення, окрім підприємців. До того ж лібертаріанство ніяк не регулює ступінь експлуатації найманих робітників. Чим більше ця ступінь, тим краще!. Можливо, що у сфері шоу-бізнесу такий принцип працює. Але розповсюджувати щоу-практику на роботу, наприклад, енергетичної сфери України - це злочин.
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15.02.2021 20:14 Відповісти
В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 909
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15.02.2021 22:57 Відповісти
Мєдлєнно собіраєтся. Скоріше б слуги подвоїли суми у платіжках, дивись і весь шлак згине.))
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15.02.2021 18:15 Відповісти
треба плакати чи сміятись?
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15.02.2021 18:20 Відповісти
О том сколько всего реально было угроблено жизней при ЗЕ мы узнаем только после смещения ЗЕ.
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15.02.2021 18:24 Відповісти
так кто же его сместит всех все устраивает
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15.02.2021 18:49 Відповісти
В Україні за місяць смертність від коронавірусу зменшилася вдвічі, - НАН - Цензор.НЕТ 6854
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15.02.2021 19:14 Відповісти
Да здравствует наша академия наук со статистикой. Вот это обнадёжили, вот это радость какая. В лучших традициях советов и рашки - вот у нас же всё лучше, чем в загнивающем капитализме. А ничего страшного, что у нас не ведётся статистика умерших после осложнений или сопутствующих болячек. Уж и не такая радужная картина получиться. И тесты у нас фуевые, у них точность 50%, проверено на своей семье и коллегах по работе.
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15.02.2021 20:00 Відповісти
Мой знакомый кардиолог говорит, что у него относительно прошлого года работы прибавилось раза в четыре. И что самое противное, плохой работы, та, которая ему сильно не нравится. Работы, когда ты осознаешь, что помочь особо ничем не можешь...
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16.02.2021 00:25 Відповісти
пандемия пошла на убыль естественным путём.
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15.02.2021 22:28 Відповісти
 
 