РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13325 посетителей онлайн
Новости Происшествия Взяточники
6 495 25
взятка (5957) Киев (24537) врачи (1451) инвалидность (88)

"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Столичные следователи сообщили о подозрении двум врачам, которые "продавали инвалидность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

Сообщницы требовали вознаграждение за предоставление соответствующей медицинской документации и принятия положительного решения в установлении группы инвалидности. За содеянное им грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители Оболонского управления полиции совместно с сотрудниками местной прокуратуры №5 и сотрудниками Службы безопасности Украины задержали председателя медико-социальной экспертной комиссии и ее сообщницу за вымогательство неправомерной выгоды.

Злоумышленницы заставляли пациента оплатить 3000 долларов США за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности.

Продавали инвалидность за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам 01

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре прошлого года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, за предоставление ему необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайшие сроки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейская и адвокат вымогали $5 тыс. за закрытие уголовного производства на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Первый платеж в размере 30 000 гривен мужчина передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 000 гривен пострадавший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение по подтверждению 2-й группы инвалидности. Сотрудники СБУ задержали чиновницу и ее сообщницу-врача на "горячем" как только та принесла деньги в кабинет.

Продавали инвалидность за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам 02
Фото: сайт полиции

Следователи Оболонского управления полиции сообщили обеим фигуранткам о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Продавали инвалидность за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам 03
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
щоб скінчити з бідністю,
торгуй інвалідністю!
показать весь комментарий
16.02.2021 15:02
+6
"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 5120
показать весь комментарий
16.02.2021 15:03
+5
В Дніпрі в Мечнікова цей бізнес на потоці. А у Кривому є якась клініка проф захворювань, так там конвейєр "регресників"
показать весь комментарий
16.02.2021 15:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
эй-эй-эй!
а вдруг у них братья в Охвисе Президента работают?!!
"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 3705
показать весь комментарий
16.02.2021 15:00 Ответить
вы реально из другой планеты...?)))) вы не знали что инвалидность продаётся и покупается везде?)))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:00 Ответить
"Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 5120
показать весь комментарий
16.02.2021 15:03 Ответить
щоб скінчити з бідністю,
торгуй інвалідністю!
показать весь комментарий
16.02.2021 15:02 Ответить
А за сколько такая инвестиция окупится?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:02 Ответить
довольно быстро, плюс там льготы всякие, парковка опять же)))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:04 Ответить
Дивлячись яка інвалідність.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:07 Ответить
ну якшо уже брать, то тілько преміум пакєт)
Саме цікаве, шо людина у нас, наприклад у якої немає руки чи ноги - періодично має доказувати, що вона інвалід і у неї не відросла кінцівка "Продавали инвалидность" за $3 тыс.: в Киеве сообщили о подозрении двум врачам - Цензор.НЕТ 4162
показать весь комментарий
16.02.2021 15:09 Ответить
2 группа - чуть меньше, чем за 3 года.. а дальше выходишь в плюс и до конца жизни..
показать весь комментарий
16.02.2021 15:18 Ответить
все депутаты или инвалиды или убд... ни за что не платят.. а холопов кормят субсидиями.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:02 Ответить
Гірше, коли вони не призначають законної інвалідності без тих самих грошей.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:05 Ответить
да. и еще заставляют людей без рук и ног ездить к ним и подтверждать что эти самые руки и ноги не отросли... расстрелять тварей.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:10 Ответить
В Дніпрі в Мечнікова цей бізнес на потоці. А у Кривому є якась клініка проф захворювань, так там конвейєр "регресників"
показать весь комментарий
16.02.2021 15:07 Ответить
"регресників" - это кормильцев, даже Европы?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:14 Ответить
Боюся що, після такої статті взагалі у нас можуть відмінити інвалідність, оскільки тут присутня корупційна складова. А що, держпідприємства продають з тим самим формулюванням.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:09 Ответить
років 5-6 тому мені пропонували купити з великою знижкою, як для сво\х, за 2000$
та я б і купив, але треба з місяць провалятися в лікарні для галочки і ще якісь там "процедури" пройти, ну зібрати побільше папірців, що тобі все поггано
а так просто заплати і отримай - такого нема. якщо, звісно ти здоровий
показать весь комментарий
16.02.2021 15:13 Ответить
а то б я давно купив
показать весь комментарий
16.02.2021 15:14 Ответить
в нашій країні, якщо навіть тобі руки повідриває, то й тоді не не так просто оформити інвалідність
показать весь комментарий
16.02.2021 15:15 Ответить
Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге
показать весь комментарий
16.02.2021 15:15 Ответить
По телефону минер сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, потому что недоволен своей пенсией в размере 2000 гривен.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:16 Ответить
навіть йому не факт, що швидко нададуть інвалідність
показать весь комментарий
16.02.2021 15:16 Ответить
Найбільше паскудство полягає в тому що людей які дійсно є інвалідами "вимучують" з метою вимагання хабаря. І доки не заплатить не дають жодної можливості оформити пенсію по інвалідності. Наскільки мені відомо це дуже розповсюджена практика особливо в провінції.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:39 Ответить
вот и вся суть украинского общества, одни воруют в страны и берут взятки,другие делают себе липовые инвалидности чтобы сидеть на соц пенсиях,снова таки обворововая бедную Украину,плюс еще неуплата налогов,зарплаты в конвертах и так далее... короче с таким обществом гнилым Украине ничего не светит
показать весь комментарий
16.02.2021 16:03 Ответить
Тут походу ще не озвучені розцінки по встановленню групи пов'язаної із захистом Батьківщини 😂😂😂. Весь генералітет інваліди в Україні! А коли дійсні травми, що призводять до порушень функціональної життєдіяльності людини то на тобі 15-25% втрати працездатності. Тому в нас і акубтравми а не контузії. Тому підриваються самі на танкових мінах!
показать весь комментарий
16.02.2021 17:02 Ответить
соберите получивших ранения участников АТО и они расскажут куда уходят 115 тыщ из выплаты за ранение.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:04 Ответить
 
 