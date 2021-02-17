Правоохранительный комитет Рады сегодня заслушает отчет Венедиктовой, - "слуга народа" Монастырский

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании в среду планирует заслушать отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Это подтвердил в комментарии "Интерфакс-Украина" глава комитета Денис Монастырский (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании будет отчет генерального прокурора", - сказал парламентарий.

Как отмечалось, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета в понедельник предложила пригласить генерального прокурора Ирину Венедиктову на час вопросов к правительству в Верховной Раде с отчетом относительно расследования "дел Майдана".

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При этом спикер Дмитрий Разумков уточнил, что генпрокурора не станут приглашать на час вопросов к правительству, но "Ирина Валентиновна будет в ближайшее время в Верховной Раде Украины".