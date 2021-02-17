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Новости Политика Украины
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Правоохранительный комитет Рады сегодня заслушает отчет Венедиктовой, - "слуга народа" Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правоохранительный комитет Рады сегодня заслушает отчет Венедиктовой, -

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на заседании в среду планирует заслушать отчет Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Это подтвердил в комментарии "Интерфакс-Украина" глава комитета Денис Монастырский (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании будет отчет генерального прокурора", - сказал парламентарий.

Как отмечалось, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк на заседании согласительного совета в понедельник предложила пригласить генерального прокурора Ирину Венедиктову на час вопросов к правительству в Верховной Раде с отчетом относительно расследования "дел Майдана".

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При этом спикер Дмитрий Разумков уточнил, что генпрокурора не станут приглашать на час вопросов к правительству, но "Ирина Валентиновна будет в ближайшее время в Верховной Раде Украины".
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Тут не слушать надо, а морду чистить
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17.02.2021 12:00 Ответить
Яка держава, така і прокурворша.
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17.02.2021 12:24 Ответить
И не только венедиктовой, комитетчикам Рады тоже.
Да и морду было видно, что надо не чистить, а менять чуть ли не с 1 дня "работы".
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17.02.2021 12:25 Ответить
Да не смешите вы людей, правохранительный комитет! Зеленый балаган.
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17.02.2021 12:10 Ответить
Це випадково не та особина, що пропонувала рік тому пересадити всіх Майданівців, адже вони СТРІЛЯЛИ в мусоров.
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17.02.2021 12:26 Ответить
...око гасударєво атчитьіваєца толька перед гасударєм...
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17.02.2021 12:16 Ответить
 
 