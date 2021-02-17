Правоохоронний комітет Ради сьогодні заслухає звіт Венедіктової, - "слуга народу" Монастирський
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні в середу планує заслухати звіт генерального прокурора України Ірини Венедіктової.
Це підтвердив у коментарі "Інтерфакс-Україна" глава комітету Денис Монастирський (СН), передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні буде звіт генерального прокурора", - сказав парламентар.
Як зазначалося, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на засіданні погоджувальної ради в понеділок запропонувала запросити генерального прокурора Ірину Венедіктову на годину запитань до уряду у Верховній Раді зі звітом щодо розслідування "справ Майдану".
При цьому спікер Дмитро Разумков уточнив, що генпрокуратура не стануть запрошувати на годину запитань до уряду, але "Ірина Валентинівна буде найближчим часом у Верховній Раді України".
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Да и морду было видно, что надо не чистить, а менять чуть ли не с 1 дня "работы".