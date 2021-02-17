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ВР (11731) звіт (205) Монастирський (369) Венедіктова (756)

Правоохоронний комітет Ради сьогодні заслухає звіт Венедіктової, - "слуга народу" Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правоохоронний комітет Ради сьогодні заслухає звіт Венедіктової, -

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні в середу планує заслухати звіт генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Це підтвердив у коментарі "Інтерфакс-Україна" глава комітету Денис Монастирський (СН), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні буде звіт генерального прокурора", - сказав парламентар.

Як зазначалося, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на засіданні погоджувальної ради в понеділок запропонувала запросити генерального прокурора Ірину Венедіктову на годину запитань до уряду у Верховній Раді зі звітом щодо розслідування "справ Майдану".

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При цьому спікер Дмитро Разумков уточнив, що генпрокуратура не стануть запрошувати на годину запитань до уряду, але "Ірина Валентинівна буде найближчим часом у Верховній Раді України".

Автор: Наталя Джума
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Тут не слушать надо, а морду чистить
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17.02.2021 12:00 Відповісти
Яка держава, така і прокурворша.
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17.02.2021 12:24 Відповісти
И не только венедиктовой, комитетчикам Рады тоже.
Да и морду было видно, что надо не чистить, а менять чуть ли не с 1 дня "работы".
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17.02.2021 12:25 Відповісти
Да не смешите вы людей, правохранительный комитет! Зеленый балаган.
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17.02.2021 12:10 Відповісти
Це випадково не та особина, що пропонувала рік тому пересадити всіх Майданівців, адже вони СТРІЛЯЛИ в мусоров.
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17.02.2021 12:26 Відповісти
...око гасударєво атчитьіваєца толька перед гасударєм...
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17.02.2021 12:16 Відповісти
 
 