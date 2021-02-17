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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) льготы (543) соцпомощь (245) админуслуги (23)

Кабмин разрешил оформлять льготы и соцпомощь в центрах админуслуг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин разрешил оформлять льготы и соцпомощь в центрах админуслуг

Кабинет Министров актуализировал и дополнил новыми услугами социального характера перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предоставляются через центры предоставления административных услуг.

Соответствующее распоряжение члены правительства поддержали на заседании в среду, 17 февраля, без обсуждения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, документом предлагается привести наименование и содержание административных услуг социального характера в соответствие с нормами действующего законодательства, дополнить перечень услуг, предоставляемых через ЦПАУ, новыми административными услугами социального характера, исключить административные услуги социального характера, оказывать которые через ЦПАУ нет фактической возможности или которые не имеют четких правовых оснований в законах Украины.

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Так, согласно сравнительной таблице, отмечается, что в перечень админуслуг органов исполнительной власти, которые предлагается предоставлять через центр предоставления админуслуг, входят:

  • назначение льготы на приобретение топлива, в том числе жидкого, сжиженного баллонного газа для бытовых нужд,
  • назначение льготы на оплату жилья, коммунальных услуг,
  • назначение временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка либо место их проживания или пребывания неизвестно,
  • назначение социальной помощи малообеспеченным семьям, назначение надбавки на уход за лицами с инвалидностью с детства и детьми с инвалидностью,
  • предоставление информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования,
  • назначение (перерасчет) пенсий, надбавок, повышений,
  • назначение компенсаций и помощи детям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, детям с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы и их родителей, прочие.
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ооо... про пенсии улыбнуло ))) все пенсы из очередей перед ПФУ плавно перетекут под ЦНАПы
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17.02.2021 17:01 Ответить
Это пипец какой-то! В тот ЦНАП, в электронную очередь, можно записаться только на 2 недели вперед и то если сильно повезет. А если туда еще и пенсии передадут.
Будет не "диджитализация", а оцифрованный хаос!
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17.02.2021 17:40 Ответить
 
 