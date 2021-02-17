Кабмін дозволив оформляти пільги і соцдопомогу в центрах адмінпослуг
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Кабінет Міністрів актуалізував і доповнив новими послугами соціального характеру перелік адмінпослуг органів виконавчої влади, які надаються через центри адміністративних послуг.
Відповідне розпорядження урядовці підтримали на засіданні в середу, 17 лютого, без обговорення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження, документом пропонується: привести найменування та зміст адміністративних послуг соціального характеру у відповідність до норм чинного законодавства, доповнити перелік послуг, що надаються через ЦНАП, новими адміністративними послугами соціального характеру, вилучити адміністративні послуги соціального характеру, надавати які через ЦНАП немає фактичної можливості або які не мають чітких правових підстав у законах України.
Так, згідно з порівняльною таблицею, зазначається, що до переліку адмінпослуг органів виконавчої влади, які пропонується надавати через центр надання адмінпослуг, належать:
- призначення пільги на придбання палива, в тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб,
- призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг,
- призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме,
- призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю,
- надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
- призначення (перерахунок) пенсій, надбавок, підвищень,
- призначення компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батьків, інші.
Будь ласка, зачекайте...
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