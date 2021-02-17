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Новини Політика України
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Кабмін (6264) пільги (169) соцдопомога (102) адмінпослуги (24)

Кабмін дозволив оформляти пільги і соцдопомогу в центрах адмінпослуг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін дозволив оформляти пільги і соцдопомогу в центрах адмінпослуг

Кабінет Міністрів актуалізував і доповнив новими послугами соціального характеру перелік адмінпослуг органів виконавчої влади, які надаються через центри адміністративних послуг.

Відповідне розпорядження урядовці підтримали на засіданні в середу, 17 лютого, без обговорення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту розпорядження, документом пропонується: привести найменування та зміст адміністративних послуг соціального характеру у відповідність до норм чинного законодавства, доповнити перелік послуг, що надаються через ЦНАП, новими адміністративними послугами соціального характеру, вилучити адміністративні послуги соціального характеру, надавати які через ЦНАП немає фактичної можливості або які не мають чітких правових підстав у законах України.

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Так, згідно з порівняльною таблицею, зазначається, що до переліку адмінпослуг органів виконавчої влади, які пропонується надавати через центр надання адмінпослуг, належать:

  • призначення пільги на придбання палива, в тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб,
  • призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг,
  • призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме,
  • призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю,
  • надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,
  • призначення (перерахунок) пенсій, надбавок, підвищень,
  • призначення компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батьків, інші.

Автор: Анастасія Потіха
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ооо... про пенсии улыбнуло ))) все пенсы из очередей перед ПФУ плавно перетекут под ЦНАПы
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17.02.2021 17:01 Відповісти
Это пипец какой-то! В тот ЦНАП, в электронную очередь, можно записаться только на 2 недели вперед и то если сильно повезет. А если туда еще и пенсии передадут.
Будет не "диджитализация", а оцифрованный хаос!
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17.02.2021 17:40 Відповісти
 
 